UEFA Women's Champions League: conosciamo le squadre della fase campionato

Diciotto squadre parteciperanno alla fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27, con il sorteggio della fase campionato in programma venerdì 4 settembre alle 12.00 CET.

Nove squadre, tra cui le campionesse in carica del Barcelona, hanno ottenuto l'accesso diretto alla fase campionato. Gli altri posti sono stati assegnati attraverso il terzo turno di qualificazione che si è concluso mercoledì 2 settembre.

Ecco il profilo delle 18 contendenti. Nel sorteggio di venerdì, ogni squadra affronterà due avversarie provenienti da ciascuna delle tre fasce, una in casa e una in trasferta per ogni fascia. Le squadre della stessa federazione nazionale non possono essere sorteggiate l'una contro l'altra.

Al Barcelona campione in carica si affiancano l'Arsenal, vincitore dell'edizione 2024/25, e l'OL Lyonnes, che ha perso l'ultima finale ma detiene il record di trionfi nella competizione.

Le ex finaliste Chelsea e Paris Saint-Germain, Bayern, Manchester City e Paris Saint-Germain (come Juvisy) hanno raggiunto le semifinali in passato, mentre Benfica, Häcken, Juventus, Real Madrid e Roma sono arrivate ai quarti di finale.

L’OH Leuven ha raggiunto gli spareggi della fase a eliminazione diretta al suo esordio nella scorsa stagione, mentre sia l’HB Køge che il Servette tornano nella competizione dopo aver partecipato alla fase a gironi inaugurale della stagione 2021/22

Barcelona, Bayern, Chelsea, OL e Real Madrid hanno sempre raggiunto la fase a gironi/campionato dal cambio di format della competizione nel 2021/22 e potrebbero essere raggiunte da Chelsea e Real Madrid in caso di qualificazione.

L'Austria Wien e l'Inter (che ha eliminato le due volte campionesse del Wolfsburg nelle qualificazioni) sono al debutto nella fase a gironi/fase campionato

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Squadre elencate in ordine di coefficiente

Fascia 1﻿

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 1°

Qualificazione: campione in carica, campione di Spagna

Scorsa stagione: campione

Fase campionato 2025/26: 1°

Titoli nazionali: 11 campionati, 12 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24, 2025/26)

La scorsa stagione, il Barcellona è diventato il primo club a raggiungere la finale per il sesto anno consecutivo, battendo l'OL Lyonnes per 4-0 a Oslo e conquistando il suo quarto titolo. Questa sarà la prima stagione europea senza Alexia Putellas, che ha giocato almeno una volta nelle precedenti 14 edizioni dal suo esordio in blaugrana nel 2012/13.

I titoli del Barcellona in Women's Champions League

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 2°

Qualificazione: campione di Francia

Scorsa stagione: vicecampione

Fase campionato 2025/26: 2°

Titoli nazionali: 19 campionati, 11 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Le otto volte campionesse hanno raggiunto la loro dodicesima finale la scorsa stagione. Wendie Renard, detentrice del record di presenze nella competizione, ha partecipato a tutte le finali. A Oslo, l'OL ha perso contro il Barcellona, ex club del suo allenatore Jonatan Giráldez.

Gli otto titoli del Lione in Women's Champions League

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 3

Qualificazione: terzo posto in Inghilterra; 6-2tot. contro Real Sociedad (5-2 c, 1-0 t)

Scorsa stagione: quarti di finale

Fase campionato 2025/26: 3°

Titoli nazionali: 8 campionati, 6 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: secondo posto (2020/21)

Bayern München (Germania)

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 4°

Qualificazione: campione di Germania

Scorsa stagione: semifinale

Fase campionato 2025/26: 4°

Titoli nazionali: 7 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: semifinale (2018/19, 2020/21, 2025/26)

La scorsa stagione, il Bayern è stato eliminato in semifinale per la terza volta, perdendo contro il Barcellona dopo aver concluso la fase campionato al quarto posto. Nel 2025/26 ha conquistato il secondo double nazionale consecutivo, impresa mai riuscita prima del 2024/25.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 5°

Qualificazione: secondo posto in Inghilterra

Scorsa stagione: semifinale

Fase campionato 2025/26: 5°

Titoli nazionali: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: campione (2006/07, 2024/25)

Nel 2025/26, le campionesse in carica sono uscite in semifinale contro l'OL, che avevano eliminato nella stessa fase l'anno precedente. È stata loro nona semifinale: solo la squadra francese ne ha totalizzate di più.

I due trionfi europei dell'Arsenal

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 7°

Qualificazione: terzo posto campionato francese; 6-2 tot. contro Eintracht Frankfurt (1-1t, 5-1c dts)

Scorsa stagione: fase campionato

Fase campionato 2025/26: 17°

Titoli nazionali: 1 campionato, 4 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: vice campione (2014/15, 2016/17)

Il PSG ha raggiunto almeno i quarti di finale nove volte in dieci stagioni, tra il 2014/15 e il 2023/24. Nella partita di ritorno del turno preliminare contro il Frankfurt, ha interrotto una serie di 11 partite europee senza vittorie, segnando quattro gol senza subire alcuna rete nei tempi supplementari.

Fascia 2

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 8°

Come si è qualificato: secondo posto campionato spagnolo; 4-1tot. contro Ajax (2-0 t, 2-1 c)

Scorsa stagione: quarti di finale

Fase campionato 2025/26: 7°

Titoli nazionali: miglior piazzamento in campionato – 2° x 5

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2021/22, 2024/25, 2025/26)

Il Real Madrid si è qualificato in tutte e sei le stagioni della fase a gironi/campionato (un record). Nelle ultime due stagioni è stato eliminato nei quarti di finale proprio dai futuri vincitori del torneo: l’Arsenal nel 2024/25 e poi il Barcelona nella scorsa stagione.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 9°

Come si è qualificato: terzo posto campionato italiano; 2-1 c contro Torreense, 3-1dts c contro Hammarby, 4-1tot. contro St. Pölten (3-0 t, 1-1 c)

Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta

Fase campionato 2025/26: 8°

Titoli nazionali: 6 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Women's Champions League: quarti di finale (2021/22)

La Juventus si è qualificata per la fase a gironi/campionato per la quinta volta, dopo essere uscita la scorsa stagione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro il Wolfsburg.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 10°

Qualificazione: vincitore Women's Europa Cup

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione, vincitore Women's Europa Cup

Fase campionato 2025/26: N/D

Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: quarti di finale (2011/12, 2012/13, 2023/24)

L'Häcken accede direttamente alla fase campionato perché il Barcellona campione in carica si è già qualificato vincendo la Liga. La scorsa stagione, la squadra svedese ha mancato di poco la qualificazione alla fase campionato ma ha poi vinto la prima edizione della Women's Europa Cup battendo le connazionali dell'Hammarby nella doppia finale.

L'Häcken alza il trofeo della Women's Europa Cup

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): ﻿11ª

Qualificazione: campione d'Italia

Scorsa stagione: fase campionato

Fase campionato 2025/26: 14ª

Titoli nazionali: 3 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: quarti di finale (2022/23)

La scorsa stagione, le giallorosse si sono classificate quattordicesime nella fase campionato, mancando la qualificazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, ma a livello nazionale hanno conquistato la seconda doppietta (campionato+coppa) in tre stagioni.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 12°

Qualificazione: campione del Portogallo

Scorsa stagione: fase campionato

Fase campionato 2025/26: 16°

Titoli nazionali: 6 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: quarti di finale (2023/24)

Lo scorso anno, il Benfica si è classificato sedicesimo nella fase campionato ma ha vinto per l'ennesima volta la Liga (tradizione che prosegue dal 2018/19) e conquistato il secondo double portoghese.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 14°

Qualificazione: secondo posto in Francia

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta

Fase campionato 2025/26: 10°

Titoli nazionali: 6 campionati, 2 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: semifinale (2012/13, come Juvisy)

Il Paris FC ha preceduto il Paris Saint-Germain in campionato, conquistando il secondo posto disponibile per la Francia nella stagione 2026/27. Nel 2025/26 ha raggiunto gli spareggi per la fase a eliminazione diretta ed è stato eliminato dal Real Madrid.

Highlights: Paris FC - Benfica 2-0

Terza fascia

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 19°

Qualificazione: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: non ha partecipato

Fase campionato 2025/26: N/D

Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior traguardo in Women's Champions League: semifinale (2016/17, 2017/18)

Arrivato ai quarti nel 2024/25, il City torna nella competizione dopo l'assenza della scorsa stagione, quando ha conquistato il primo double nazionale e interrotto un dominio del Chelsea durato sei anni. Il tecnico Andrée Jeglertz ha vinto la UEFA Women's Cup 2003/04 con le svedesi dell'Umeå.

Ranking UEFA (al termine del 2025/26): 35°

Come si è qualificato: campioni di Belgio; 4-0 c contro TSC Bačka Topola, 1-1dts, 4-2dcr c contro Fenerbahçe, 6-2tot. contro Czarni Sosnowiec (4-1 t, 2-1 c)

Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta

Fase campionato 2025/26: 12°

Titoli nazionali: 2 campionati

Miglior piazzamento in Women's Champions League: spareggi fase a eliminazione diretta (2025/26)

Nella scorsa stagione ha fatto il suo esordio in Europa giocando 12 partite complessivamente. L’OHL è diventata la prima squadra del proprio Paese a raggiungere la fase a gironi/campionato. Ha chiuso davanti a squadre del calibro di Roma, Benfica e Paris Saint-Germain, qualificandosi per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, dove è stata eliminata dai campioni in carica dell’Arsenal.

Highlights 2025/26: OH Leuven - Twente 2-1 ﻿

Ranking UEFA (al termine del 2025/26): 45°

Come si è qualificata: campione di Danimarca; 4-1 c contro Riga, 2-1 c contro Hearts, 2-1tot. contro PSV (1-0 t, 1-1 c)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup

Titoli nazionali: 4 campionati, 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento Women's Champions League: fase a gironi (2021/22)

L'HB Køge aveva già raggiunto la vecchia fase a gironi nella stagione inaugurale 2021/22 e ha conquistato la sua prima doppietta nazionale danese nella stagione 2025/26.

Ranking UEFA (alla fine del 2025/26): 46

Qualificazione: campionesse Austria; V3-2 contro Hajduk Split, V5-0 contro Farul Constanța, V5-2tot. contro Brann (1-2 t, 4-0 c)

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione, quarti di finale Women's Europa Cup

Titoli nazionali: 13 campionati, 12 coppe nazionali (anche come Landhaus, che è diventata Austria Wien nel 2021)

Miglior traguardo in Women's Champions League: terzo turno di qualificazione (2025/26)

• La scorsa stagione, l’Austria Wien ha posto fine ad un dominio decennale del St. Pölten, conquistando la doppietta nazionale e i primi trofei di rilievo con l’attuale denominazione. Il club ha poi centrato per la prima volta la fase campionato, ribaltando il risultato dell’andata contro il Brann, ai quarti di finale nella stagione 2023/24, con una tripletta di Modesta Uka nella gara di ritorno.

Ranking UEFA (al termine del 2025/26): 49°

Come si è qualificato: secondo posto in campionato; 3-3tot., 5-4dcr contro Wolfsburg (0-2 t, 3-1 dts c)

Scorsa stagione: terzo posto nel secondo turno di qualificazione, ottavi di finale Women's Europa Cup

Titoli nazionali: miglior piazzamento – ﻿2° posto x 2

Miglior piazzamento in Women's Champions League: terzo posto nel secondo turno di qualificazione (2025/26)

Fondata nel 2018, l’Inter ha fatto il suo esordio europeo la scorsa stagione, perdendo contro il Brann nella semifinale del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League. Questa volta si è qualificata per la fase campionato dopo aver battuto ai rigori il Wolfsburg, due volte campione in carica, nonostante avesse perso la partita di andata per 2-0 e avesse dovuto pareggiare nuovamente nei minuti finali dei tempi supplementari.

Ranking UEFA (al termine del 2025/26): 57°

Come si è qualificato: campione di Svizzera; 3-0 n contro Dinamo Minsk, 4-0 t contro Aktobe, 5-3tot. contro Sparta Praha (2-3 t, 3-0 c)

Scorsa stagione: assente da competizioni UEFA

Titoli nazionali: 3 campionati, 2 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Women's Champions League: fase a gironi (2021/22)

Il Servette ha raggiunto la fase a gironi inaugurale nella stagione 2021/22 e si è qualificato ai sedicesimi di finale nella stagione precedente a quella.

Per "coppa nazionale" si intende solo la coppa principale messa in palio dalla federazione di ogni paese.