Women's Champions League 2026/27: tutte le sfide della fase campionato
sabato 5 settembre 2026
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Tutte le partite della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27.
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La face campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27 inizia il 22 settembre 2026 e si conclude con la finale del maggio 2027 a Varsavia.
È la seconda stagione in cui le migliori squadre d’Europa si affrontano nell’ambito di una fase campionato a 18 squadre.
Fischio d'inizio alle 21:00CET se non diversamente indicato.
Giornata 1
Martedì 22 settembre 2026
Bayern München - Manchester City (18:45)
Inter - Häcken (18:45)
Arsenal - HB Køge
Juventus - Benfica
Real Madrid - Paris Saint-Germain
Mercoledì 23 settembre 2026
OH Leuven - Roma (18:45)
Servette - OL Lyonnes (18:45)
Chelsea - Austria Wien
Barcelona - Paris FC
Giornata 2
Mercoledì 30 settembre 2026
Roma - Barcelona (18:45)
Häcken - Juventus (18:45)
Paris FC - Arsenal (18:45)
OL Lyonnes - Chelsea
Benfica - Bayern München
Giovedì 1 ottobre 2026
Austria Wien - Inter (18:45)
HB Køge - Servette (18:45)
Manchester City - Real Madrid
Paris Saint-Germain - OH Leuven
Giornata 3
Mercoledì 28 ottobre 2026
Chelsea - Roma (18:45)
Bayern München - Real Madrid (18:45)
Servette - OH Leuven (18:45)
Arsenal - Benfica
OL Lyonnes - Inter
Giovedì 29 ottobre 2026
Austria Wien - Juventus (18:45)
Paris FC - Häcken (18:45)
HB Køge - Barcelona
Manchester City - Paris Saint-Germain
Giornata 4
Martedì 10 novembre 2026
Häcken - Chelsea (18:45)
Real Madrid - Paris FC (18:45)
Roma - Servette
Inter - Manchester City
Paris Saint-Germain - Bayern München
Mercoledì 11 novembre 2026
Barcelona - Arsenal (18:45)
OH Leuven - HB Køge (18:45)
Juventus - OL Lyonnes
Benfica - Austria Wien
Giornata 5
Mercoledì 18 novembre 2026
Häcken - Manchester City (18:45)
Real Madrid - Inter (18:45)
Chelsea - Paris Saint-Germain
Juventus - OH Leuven
Giovedì 19 novembre 2026
Austria Wien - Bayern München (18:45)
Paris FC - HB Køge (18:45)
Arsenal - OL Lyonnes
Barcelona - Servette
Benfica - Roma
Giornata 6
Mercoledì 16 dicembre 2026
Roma - Real Madrid
Bayern München - Barcelona
Inter - Arsenal
HB Køge - Benfica
Manchester City - Austria Wien
OH Leuven - Chelsea
OL Lyonnes - Häcken
Paris Saint-Germain - Juventus
Servette - Paris FC
Le date della fase a eliminazione diretta
Spareggi di accesso alla fase a eliminazione diretta
Andata: 3/4 febbraio 2027
Ritorno: 10/11 febbraio 2027
Quarti di finale
Andata: 23/24 marzo 2027
Ritorno: 31 marzo/1 aprile 2027
Semifinali
Andata: 1/2 maggio 2027
Ritorno: 8/9 maggio 2027
Finale
28, 29 o 30 maggio 2027 (Stadion Narodowy, Varsavia)