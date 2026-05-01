Finale UEFA Women's Europa Cup: vince l'Häcken

L'Häcken ha vinto l'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup battendo le connazionali svedesi dell'Hammarby per 4-2.

Il gol di Felicia Schröder ha regalato all'Häcken una vittoria per 1-0 nella partita di andata in trasferta alla Stockholm Arena dell'Hammarby, sabato 25 aprile. Venerdì 1° maggio, poi, alla Hisingen Arena di Göteborg, Schröder ha realizzato una tripletta nella vittoria per 3-2.

L'Häcken è stata la prima squadra svedese a vincere un trofeo UEFA dopo l'Umeå nelle edizioni 2002/03 e 2003/04 della UEFA Women's Cup. Entrambe le squadre disputavano la loro prima finale europea, il che significa che ora sono cinque i diversi club svedesi ad aver raggiunto la finale di una competizione UEFA femminile (dopo Umeå, Djurgården e Tyresö), superando il precedente record di quattro detenuto dalla Germania.

Ranking UEFA (al termine del 2024/25): 13°

Come si è qualificato in Europa: secondo nel campionato svedese

Verso la finale:

Women's Champions League

Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. contro Atlético de Madrid (1-1 c, 1-2dts t)

Women's Europa Cup

Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. contro Katowice (4-0 c, 3-1 t)

Ottavi di finale: 1-0tot. contro Inter (1-0 c, 0-0 t)

Quarti di finale: 11-1tot. contro Breidablik (7-0 c, 4-1 t)

Semifinale: 3-1tot. contro Eintracht Frankfurt (3-0 t, 0-1 c)

Finale: 4-2tot. contro Hammarby (1-0 t, 3-2 c)

Andata finale Women's Europa Cup: Hammarby - Häcken 0-1 ﻿

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazione comprese): Felicia Schröder 8

Passata stagione: secondo turno Women's Champions League

Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2011/12, 2012/13 come Göteborg, 2023/24)

Palmares a livello nazionale: 2 campionati (di cui uno come Göteborg), 3 coppe nazionali (tutte come Göteborg)

Il cammino in Women's Europa Cup dell'Häcken sino alla finale

Allenatrice: Elena Sadiku