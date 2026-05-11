Guida alla finale di Women's Champions League: Barcelona - OL Lyonnes

Il Barcelona, tre volte vincitore del torneo, affronterà l'OL Lyonnes, detentore di otto titoli (record), nella finale di UEFA Women's Champions League 2025/26.

Ecco la nostra guida alla partita di calcio femminile più importante del calendario.

Dettagli principali

Quando e dove si gioca la finale di Women's Champions League?

La finale si gioca sabato 23 maggio allo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) alle ore 18:00 CET.

Lo stadio Ullevaal è il terreno di gioco delle nazionali norvegesi maschile e femminile. Getty Images

Dove guardare la finale di Women's Champions League?

Puoi consultare l'elenco delle emittenti che trasmetterono le partite di Women's Champions League qui. A breve saranno pubblicate anche informazioni sulla finale.

Dove posso trovare informazioni sui biglietti?

Le informazioni sui biglietti sono disponibili a questo link.

Nella finale di Women's Champions League si userà il VAR?

Il VAR è presente nelle finali dal 2020. In questa stagione, il suo utilizzo è stato esteso anche alla nuova fase campionato.

Nuovo format della competizione

Nella stagione 2025/26 è stata introdotta una nuova fase campionato a 18 squadre in sostituzione della precedente fase a gironi a 16 squadre. Ogni squadra ha affrontato sei avversarie, giocando tre partite in casa e tre in trasferta.

Le squadre classificatesi tra le prime quattro posizioni, comprese le finaliste Barcellona e OL Lyonnes, sono passate direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificatesi tra il quinto e il dodicesimo posto hanno disputato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta per determinare le altre quattro qualificate ai quarti.

Per la prima volta, alcune squadre eliminate durante le qualificazioni della Women's Champions League hanno proseguito il loro percorso nella prima edizione della UEFA Women's Europa Cup, che si è conclusa con la vittoria dell'Häcken contro l'Hammarby in finale (4-2 tot.).

Chi vincerà la Women's Champions League a Oslo? UEFA via Getty Images

Le squadre

Barcelona

Dopo aver esordito con una netta vittoria per 7-1 sul Bayern Monaco, le campionesse di Spagna hanno concluso la fase campionato al primo posto con cinque vittorie e un pareggio.

Il Barça ha eliminato le connazionali del Real Madrid con 12-2 complessivo ai quarti di finale e il Bayern Monaco con un 5-3 complessivo in semifinale, raggiungendo così la settima finale in otto stagioni e la sesta consecutiva.

Il Barcellona ha vinto tre Women's Champions League: nel 2021 ha battuto il Chelsea 4-0, nel 2023 ha sconfitto il Wolfsburg 3-2 e nel 2024 ha vinto 2-0 contro l'OL Lyonnes. La scorsa stagione ha perso 1-0 contro l'Arsenal.

Highlights semifinale: Barcellona - Bayern 4-2 (5-3 tot.)

OL Lyonnes

Le semifinaliste della scorsa edizione hanno chiuso la fase campionato a pari punti con il Barcellona (16) e al secondo posto per differenza reti, con risultati importanti come le vittorie contro Wolfsburg, Manchester United e Atlético de Madrid.

Ai quarti di finale e in semifinale si sono riscattate dalle sconfitte all'andata battendo ﻿il Wolfsburg con un 4-1 complessivo dopo i tempi supplementari e l'Arsenal per 4-3 tra andata e ritorno.

Questa sarà la dodicesima finale per l'OL Lyonnes, record che si aggiunge ai numerosi primati europei che già detiene. Il club francese ha conquistato la sua prima Women's Champions League nel 2011 sconfiggendo il Turbine Potsdam per 2-0 in finale, poi ha vinto sette delle 11 edizioni successive.

Il suo ultimo trionfo risale al 2022, quando ha battuto il Barcellona 3-1. La finale di questa stagione sarà la quarta tra le due squadre: finora, l'OL ne ha vinte due e il Barcellona una.

Highlights: OL Lyonnes - Wolfsburg 4-0

Le protagoniste

Grandi attaccanti

Ewa Pajor del Barcellona è in testa alla classifica marcatrici insieme ad Alessia Russo dell'Arsenal con nove gol. L'attaccante polacca ha ulteriormente rafforzato il già formidabile attacco del Barcellona dopo il suo arrivo dal Wolfsburg due anni fa, realizzando 42 reti in tutte le competizioni la scorsa stagione.

Guarda il gol spettacolare di Ewa Pajor contro il Bayern

Ada Hegerberg, miglior marcatrice di sempre della Women's Champions League, ha segnato altri tre gol durante il cammino dell'OL Lyonnes verso la finale. Con la finale in programma nella sua Norvegia, la giocatrice (30 anni) è alla ricerca del suo settimo titolo. Ha segnato in quattro finali precedenti, mettendo a segno una tripletta contro il Barcellona nel 2019.

Maestria a centrocampo

Alexia Putellas, due volte vincitrice del Pallone d'Oro, ha segnato sette gol e servito sette assist in questa stagione. Ha festeggiato la sua 500ª presenza con la maglia del Barcellona segnando il gol del vantaggio nel 6-0 al ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid davanti ai 60.067 spettatori del Camp Nou.

Guarda la doppietta di Melchie Dumornay contro il Manchester United

Melchie Dumornay, eletta miglior giovane della scorsa Women's Champions League, si è confermata ancora una volta a livello europeo, vincendo ben quattro premi Player of the Match. La ventiduenne centrocampista è la capocannoniere dell'OL con cinque gol e ha servito l'assist per la rete decisiva di Jule Brand in semifinale contro l'Arsenal.

La difesa

Entrambe le squadre hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle dieci partite disputate. Irene Paredes e Mapi León hanno formato una solida coppia al centro della difesa del Barcellona, subendo solo otto gol in tutta la stagione, mentre il portiere Cata Coll ha ribadito il suo valore dopo aver preso il posto di Sandra Paños dalla stagione 2023/24.

Guarda il gol del pareggio di Wendie Renard dell'OL contro la Juventus

Wendie Renard ha partecipato a tutte le 11 finali disputate dall'OL Lyonnes e ha vinto 103 partite della competizione. A 35 anni, la difensore centrale continua a dominare nei duelli aerei, dando anche l'esempio da capitano e dimostrando grande freddezza dal dischetto. Il portiere Christiane Endler è arrivata all'OL dal Paris Saint-Germain nel 2021, contribuendo alla conquista dell'ottava Champions League nella stagione d'esordio e aggiungendo numerosi titoli nazionali.

Gli allenatori

L'allenatore dell'OL Lyonnes, Jonatan Giráldez, si appresta ad affrontare il suo ex vice al Barcellona, Pere Romeu, che gli è subentrato nell'estate del 2024 dopo la conquista di due Women's Champions League consecutive da parte del Barcellona.

L'allenatore dell'OL Lione, Jonatan Giráldez, affronterà in finale la sua ex squadra e il suo vice Pere Romeu. PA Images via Getty Images

Romeu ha guidato il Barcellona alla conquista di due titoli nazionali e a un'altra finale di Champions League la scorsa stagione, con la possibilità di un triplete quest'anno dopo aver già vinto la Liga. Giráldez, approdato all'OL Lyonnes la scorsa estate dopo poco meno di un anno al Washington Spirit, potrebbe invece diventare il primo allenatore a vincere la competizione tre volte. ﻿