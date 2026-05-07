Finali di UEFA Women's Champions League: record e statistiche

giovedì 7 maggio 2026 di Paul Saffer da Budapest

La sfida tra l'OL Lyonnes e Barcelona diventerà la finale di Women's Champions League più disputata di sempre (in condivisione) Getty Images

Il Barcelona e l'OL Lyonnes rafforzeranno ulteriormente il loro primato in termini di presenze in finali di UEFA Women's Champions League quando si affronteranno nella finale 2025/26 a Oslo.

Da quando la UEFA Women's Cup è diventata Women's Champions League nella stagione 2009/10, l'OL Lyonnes si è imposto come squadra dominante, raggiungendo 12 delle successive 16 finali.

Il Barcelona è poi salito nell'Olimpo della competizione disputando sette delle ultime otto finali, con la prossima finale di sabato 23 maggio che sarà la sesta consecutiva, superando il record di cinque stabilito dall'OL Lyonnes tra il 2016 e il 2020.

Quella di questa stagione sarà la quarta finale tra i due club, eguagliando la serie OL-Wolfsburg come la finale più disputata. La squadra francese ha trionfato sulle avversarie spagnole nel 2019 e nel 2022, mentre il Barcelona ha vinto l'ultimo incontro nel 2024.

Finali (vincitrici in grassetto)

Gli otto successi del Lyon in Women's Champions League

UEFA Women's Champions League
2025/26: Barcelona (ESP) - OL Lyonnes (FRA)
2024/25: Arsenal (ENG) - Barcelona (ESP) 1-0 ﻿
2023/24: Barcelona (ESP) - OL Lyonnes (FRA) 2-0 ﻿
2022/23: Barcelona (ESP) - Wolfsburg (GER) 3-2 ﻿
2021/22: Barcelona (ESP) - OL Lyonnes (FRA) 1-3
2020/21: Chelsea (ENG) - Barcelona (ESP) 0-4
2019/20: Wolfsburg (GER) - OL Lyonnes (FRA) 1-3
2018/19: OL Lyonnes (FRA) - Barcelona (ESP) 4-1 ﻿
2017/18: Wolfsburg (GER) - OL Lyonnes (FRA) 1-4 dts
2016/17: OL Lyonnes (FRA) - Paris 0-0 dts, 7-6 dcr Paris Saint-Germain (FRA)
2015/16: Wolfsburg (GER) - OL Lyonnes (FRA) 1-1 dts, 3-4 dcr
2014/15: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain (FRA) 2-1 ﻿
2013/14: Tyresö (SWE) - Wolfsburg (GER) 3-4
2012/13: Wolfsburg (GER) - OL Lyonnes (FRA) 1-0 ﻿
2011/12: OL Lyonnes (FRA) - Frankfurt (GER) 2-0 ﻿
2010/11: OL Lyonnes (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 2-0 ﻿
2009/10: OL Lyonnes (FRA) - Turbine Potsdam (GER)
 0-0 dts, 6-7 dcr

UEFA Women's Cup
2008/09: Zvezda-2005 (RUS) - Duisburg (GER) 1-7 tot.
2007/08: Umeå (SWE) - Frankfurt (GER) 3-4 tot.
2006/07: Umeå (SWE) - Arsenal (ENG) 0-1 tot.
2005/06: Turbine Potsdam (GER) - Frankfurt (GER) 2-7 tot.
2004/05: Djurgården (SWE) - Turbine Potsdam (GER) 1-5 tot.
2003/04: Umeå (SWE) - Frankfurt (GER) 8-0 tot. ﻿
2002/03: Umeå (SWE) - Fortuna Hjørring (DEN) 7-1 tot. ﻿
2001/02: Umeå (SWE) - Frankfurt (GER) 0-2

Finale Women's Champions League 2024/25: Arsenal - Barcelona 1-0 ﻿

Più titoli

Per club 
OL Lyonnes (FRA) 8
FFC Frankfurt (GER) 4
Barcelona (ESP) 3
Arsenal (ENG), Turbine Potsdam (GER), Umeå (SWE) 2 Wolfsburg (GER) 2
Duisburg (GER) 1

Per nazione

Germania 9
Francia 8
Spagna 3 -
Inghilterra 2 -
Svezia 2﻿

Per giocatrice
Wendie Renard (OL Lyonnes) 8
Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 8

Wendie Renard ha vinto otto volte la Women's Champions League con l'OL LyonnesGetty Images

Più presenze in finale

Per club
OL Lyonnes* (FRA) 12
Barcelona* (ESP) 7
FFC Frankfurt (GER), Wolfsburg (GER) 6
Umeå (SWE) 5
Turbine Potsdam (GER) 4
Arsenal (ENG), Paris Saint-Germain (FRA) 2
﻿Chelsea (ENG), Djurgården (SWE), Duisburg (GER), Fortuna Hjørring (DEN), Tyresö (SWE), Zvezda-2005 (RUS) 1
*compreso 2025/26

Finale 2019: la tripletta di Hegerberg stende il Barcelona

Per nazione
Germania 17
Francia* 14
Spagna*, Svezia 7
*compreso 2025/26
Inghilterra 3
Danimarca, Russia 1
(la finale del 2006 conta come due partecipazioni della Germania, quella del 2017 conta come due partecipazioni della Francia)
*compreso 2026

Per giocatrice
Per stagione
Wendie Renard (OL Lyonnes) 11
Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes) 9
Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 9
Amandine Henry (OL Lyonnes) 8

Per partite giocate (compreso andata e ritorno di una finale)
Wendie Renard (OL Lyonnes) 11
Sarah Bouhaddi (OL Lyonnes) 9
Eugénie Le Sommer (OL Lyonnes) 9
Amandine Henry (OL Lyonnes) 8
Anna Paulson (Umeå) 8

Più gol in finale

Per club
OL Lyonnes 19
Umeå 18
Frankfurt 15

Per giocatrice
Conny Pohlers (Potsdam, Frankfurt) 8
Ada Hegerberg (OL Lyonnes) 6
Marta (Umeå, Tyresö) 6

Più gol in una finale
Giocatrice, singola partita
Inka Grings 3 (Zvezda-2005 contro Duisburg, 2009 andata)
Ada Hegerberg 3 (OL Lyonnes - Barcelona, 2019)

Altri record

Più giovane
Ramona Bachmann (Umeå - Arsenal, 2007 andata) 16 anni e 117 giorni

Più anziana
Formiga (OL Lyonnes - Paris Saint-Germain, 2017) 39 anni e 90 giorni

Vincitrice più giovane
Selma Bacha (Wolfsburg - OL Lyonnes, 2018) 17 anni e 196 giorni

Selma Bacha aveva 17 anni quando ha vinto la Women's Champions League 2017/18 con l'OL LyonnesVI-Images via Getty Images

Vincitrice più anziana
Silke Rottenberg (Frankfurt - Umeå, 2008 ritorno) 36 anni e 120 giorni

Marcatrice più giovane
Marta (Umeå - Frankfurt, 2004 andata) 18 anni e 79 giorni

Marcatrice più anziana
Kristin Bengtsson (Turbine Potsdam - Djurgården, 2005 ritorno) 35 anni e 129 giorni

Più presenze in finale da allenatore
Patrice Lair (OL Lyonnes 2011, 2012, 2013; Paris Saint-Germain 2017) 4
Bernd Schröder (Turbine Potsdam 2005, 2006, 2010, 2011) 4

Più finali vinte da allenatore
Jonatan Giráldez (Barcelona 2023, 2024) 2
Ralf Kellermann (Wolfsburg 2013, 2014) 2
Patrice Lair (OL Lyonnes 2011, 2012) 2
Reynald Pedros (OL Lyonnes 2018, 2019) 2
Gérard Prêcheur (OL Lyonnes 2016, 2017) 2
Bernd Schröder (Turbine Potsdam 2005, 2010) 2
Hans-Jürgen Tritschoks (Frankfurt 2006, 2008) 2

Più presenze
50.827 – Barcelona - OL Lyonnes, 2024, Estadio de San Mamés, Bilbao
50.212 – OL Lyonnes - Frankfurt, 2012, Olympiastadion, Munich
38.356 – Arsenal - Barcelona, 2025, Estádio José Alvalade, Lisbon
33.147 – Wolfsburg - Barcelona, 2023, PSV Stadion, Eindhoven
32.257 – Barcelona - OL Lyonnes, 2022, Juventus Stadium, Turin

50.827 spettatori hanno assistito al trionfo del Barcelona nella finale della stagione 2023/24 all'Estadio de San Mamés di BilbaoUEFA via Getty Images

Le statistiche riguardo le giocatrici non tengono conto delle calciatrici rimaste in panchina.

