I temi della finale di Women's Champions League tra Barcelona e OL Lyonnes

Barcelona e OL Lyonnes si affrontano in finale di EFA Women's Champions League sabato 23 maggio.

UEFA.com ha selezionato i temi più importanti della sfida in programma alle 18:00 CET allo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia).

Avvicinamento alla finale

Si riaccende la rivalità

L'OL Lyonnes ha affrontato il Wolfsburg in quattro finali tra il 2013 e il 2020, ma nella finale del 2019 è iniziata una nuova rivalità, questa volta contro il Barcelona. In quell'occasione, il Barça divenne la prima spagnola a raggiungere una finale, ma dovette arrendersi allo strapotere delle francesi che si si imposero per 4-1.

Da allora, le squadre hanno vinto una finale ciascuno: l'OL si è imposto 3-1 nel 2022, mentre il Barcelona ha vinto 2-0 nel 2024. La prossima sarà dunque la finale più giocata di sempre insieme a quella tra OL Lyonnes e Wolfsburg.

Le squadre hanno chiuso nelle prime due posizioni la nuova fase campionato e sono state separate solo dalla differenza reti. Riuscirà l'OL a conquistare la terza vittoria in quattro finali contro il Barcelona o saranno le blaugrana ad aggiudicarsi il quarto titolo avvicinandosi così agli otto delle loro rivali?

Le finali precedenti tra OL e Barça

I precedenti tra OL Lyonnes e Barcellona

Barcelona - OL Lyonnes in Europa Finale 2023/24: Barcelona - OL Lyonnes 2-0 (Bilbao) Finale 2021/22: Barcelona - OL Lyonnes 1-3 (Torino) Finale 2018/19: OL Lyonnes - Barcelona 4-1 (Budapest) Quarti di finale 2017/18: OL Lyonnes - Barcelona 2-1/1-0 (tot. 3-1) La squadra indicata per prima giocava in casa in una doppia sfida

Dati e statistiche sulla finale

La classe del Barcelona contro la panchina lunga dell'OL

Le partenze di Fridolina Rolfö, Jana Fernández e Ingrid Engen la scorsa estate hanno stravolto l'assetto del Barcelona nella stagione 2025/26, ma la squadra può ancora contare su stelle del calibro di Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen e Clàudia Pina.

Nonostante l'addio di giocatrici che hanno contribuito ai trionfi passati in Women's Champions League e l'assenza di Bonmatí per cinque mesi a causa di un infortunio, il Barcelona ha continuato a dominare su tutti i fronti e si sta nuovamente avvicinando ai 200 gol stagionali, con le giocatrici del vivaio Clara Serrajordi e Aïcha Camara che si sono conquistate un posto nella formazione titolare a suon di prestazioni.

Aïcha Camara (a sinistra) e Clara Serrajordi (a destra), sono prodotti del vivaio e sono state decisive nella cammino sino alla finale Getty Images

Nonostante il dominio incontrastato, l'OL Lyonnes potrebbe rivelarsi la sfida più ardua di tutte, dopo aver ulteriormente rafforzato la propria rosa in questa stagione. Oltre ad aver ingaggiato Engen, la squadra francese ha messo sotto contratto Marie-Antoinette Katoto, Jule Brand, Ashley Lawrence, Korbin Shrader e Lily Yohannes.

Con la presenza delle pluricampionesse d'Europa Wendie Renard, Selma Bacha e Ada Hegerberg, la squadra ha dato prova della propria profondità della rosa quando, in svantaggio contro il Wolfsburg nella partita di ritorno dei quarti di finale, ha fatto entrare Damaris Egurrola, Melchie Dumornay, Vicki Becho, Katoto e Tabitha Chawinga, ribaltando il risultato. Anche senza Kadidiatou Diani, fuori per infortunio, la squadra può comunque contare su una panchina invidiabile.

Il cammino dell'OL Lyonnes verso la finale di Women's Champions League: tutti i gol

Osservate speciali

La prolifica Pajor del Barcelona spera di porre fine a una serie di insuccessi personali nelle finali di Women's Champions League, dopo aver perso con il Wolfsburg nel 2016, 2018, 2020 e 2023 e con il Barcelona la scorsa stagione. L'attaccante polacca sarà probabilmente marcata stretto da Renard, che ha disputato tutte e 11 le precedenti finali dell'OL Lyonnes e punta al suo nono titolo personale.

Ewa Pajor ha affrontato Wendie Renard nella partita in cui il Wolfsburg ha perso contro l'OL Lyonnes nella finale di Women's Champions League 2028 Getty Images

Le stelle norvegesi di entrambe le squadre punteranno a conquistare il titolo in casa, con la giocatrice originaria di Oslo, Graham Hansen, che si troverà di fronte alle sue compagne di nazionale Engen e alla capocannoniera di tutti i tempi della competizione, Hegerberg. Ci sarà una ripetizione della finale del 2019, quando Dzsenifer Marozsán segnò nei primi minuti nella sua città natale, Budapest, aprendo la strada alla vittoria dell'OL Lyonnes contro il Barcelona?

Ingrid Engen (a sinistra) e Caroline Graham Hansen (al centro) si troveranno su fronti opposti dopo aver giocato insieme con Norvegia e Barcelona FIFA via Getty Images

Per quanto riguarda gli allenatori, Jonatan Giráldez ha guidato il Barcelona in tre finali tra il 2022 e il 2024, vincendone due che si aggiungono al successo ottenuto nel 2021 in qualità di vice allenatore. Dopo quasi un anno con il Washington Spirit, è tornato in Europa sulla panchina dell'OL e ora spera di conquistare un terzo titolo - record per un allenatore.

Per riuscirci, però, dovrà superare il suo ex vice, Pere Romeu, che ha mantenuto la capacità del Barcelona di raggiungere le finali e vincere trofei e che punta al suo primo titolo europeo come primo allenatore dopo essere arrivato secondo dietro all'Arsenal la scorsa stagione.

Il cammino del Barcellona verso la finale di Women's Champions League: tutti i gol