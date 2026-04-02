Ritorno quarti di finale Women's Champions League: OL Lyonnes - Wolfsburg 4-0 (tot. 4-1)
giovedì 2 aprile 2026
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Le padrone di casa dominano ma superano il Wolfsburg solo nell'extra time e si preparano alle semifinali contro l'Arsenal.
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L'OL Lyonnes approda alle semifinali di UEFA Women's Champions League per la quindicesima volta battendo le storiche rivali del Wolfsburg ai tempi supplementari.
In svantaggio per 1-0 dopo la gara di andata, l'OL porta il risultato complessivo in parità al 16' con Lily Yohannes, ma nonostante un sostanziale dominio non riesce a raddoppiare. Alla fine del primo tempo supplementare, due calci d'angolo di Selma Bacha vengono trasformati in gol dalle subentrate Melchie Dumornay e Damaris Egurolla. Ora, l'OL cercherà di vendicare la sconfitta subita in semifinale la scorsa stagione contro le Gunners.
I momenti chiave
16': gol di Yohannes
57': Johannes ferma Bacha
78': Endler para su Levels
102': Dumornay raddoppia
105': Egurrola firma il 3-0
119': Chawinga suggella la vittoria
La partita in breve: OL avanti con caparbietà
Mentre il Wolfsburg schiera la stessa formazione dell'andata, l'allenatore dell'OL, Jonatan Giráldez, cambia il centrocampo e l'attacco inserendo Korbin Shrader, Lily Yohannes e Jule Brand (ex di turno). Al 16', Shrader serve l'assist per il gol di Yohannes con un rasoterra deviato dal limite dell'area.
L'OL continua a spingere: dopo un tiro a lato di Selma Bacha, le padrone di casa si vedono neutralizzare due occasioni, poi Lindsey Heaps sfiora il palo con una conclusione. Il conteggio dei tiri nel primo tempo, 17-0 per il Lione, la dice lunga sull'andamento della partita.
La gara segue lo stesso copione anche dopo l'intervallo: Yohannes sfiora il gol e Shrader impegna Stina Johannes, che poco prima dell'ora di gioco devia sopra la traversa un tiro in controbalzo di Bacha. Il gol continua a non arrivare, per cui Giráldez manda in campo Tabitha Chawinga, Melchie Dumornay e Marie-Antoinette Katoto.
Il Wolfsburg riesce finalmente a tirare in porta al 78' con la subentrata Janou Levels, che supera la difesa avversaria ma non il portiere Christiane Endler nell'uno contro uno. L'OL continua comunque a dominare e Johannes deve intervenire in tuffo per deviare in angolo una punizione di Bacha.
Come nelle finali del 2016 e del 2019 tra le squadre, però, servono i tempi supplementari. All'inizio del primo tempo, la subentrata Vicki Becho conclude alto in scivolata, mentre poco dopo commette lo stesso errore da posizione ancora più favorevole.
Al 102' però, Dumornay insacca di testa su calcio d'angolo di Bacha. Prima del cambio di campo, Bacha batte un altro angolo dal lato opposto e Egurrola incorna in rete. L'OL ha ormai in tasca la partita, ma prima del triplice fischio c'è ancora tempo per il gol del 4-0 di Chawinga.
Vodafone Player of the Match: Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
"Con un gol decisivo in una partita così importante, ha dimostrato di essere una delle calciatrici più forti del mondo".
Osservatori tecnici UEFA
Formazioni
OL Lyonnes: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Shrader (Benyahia 108'), Heaps (Egurrola 82'), Yohannes (Dumornay 69'); Diani (Becho 82'), Hegerberg (Katoto 69'), Brand (Chawinga 69')
Wolfsburg: Johannes; Dijkstra (Wedemeyer 106'), Minge, Küver; Bjelde (Vallotto 90'+5), Kielland (Levels 60'), Peddemors (Bergsvand 106'), Linder; Huth, Endemann (Zicai 79'); Beerensteyn (Pujols 119')
Prossime partite
L'OL Lyonnes affronterà l'Arsenal nelle semifinali di Women's Champions League, con date e orari esatti da confermare.
Semifinali di andata: 25/26 aprile
Semifinali di ritorno: 2/3 maggio
Finale (stadio Ullevaal, Oslo: 23 maggio):
Bayern München / Barcelona - Arsenal / OL Lyonnes (18:00 CET)