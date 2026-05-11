Le finali di Women's Champions League tra Barcelona e OL Lyonnes

Barcelona e OL Lyonnes si affronteranno per la quarta volta in finale di UEFA Women's Champions League quando si sfideranno per l'atto conclusivo della competizione sabato 23 maggio a Oslo.

L'OL Lyonnes ha vinto le prime due finali contro il Barcelona, mentre le catalane si sono aggiudicate l'ultimo scontro diretto, risalente a due stagioni fa. Ripercorriamo le tre finali precedenti tra queste due big del calcio europeo.

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L'OL Lyonnes è passato subito in vantaggio nella prima finale tra le due squadre UEFA via Getty Images

Ada Hegerberg ha rubato la scena diventando una delle sole due giocatrici ad aver realizzato una tripletta in una finale di Women's Champions League. Il Barcelona, alla sua prima finale, viene travolto nel primo tempo da un'implacabile prestazione offensiva dell'OL Lyonnes, che al triplice fischio finale solleva il trofeo per la sesta volta e per la quarta stagione consecutiva.

Dzsenifer Marozsán sblocca il risultato dopo quattro minuti con una grande conclusione dalla distanza, poi l'attaccante norvegese Hegerberg segna tre gol in 17 minuti, portando la sua squadra in vantaggio di quattro gol prima dell'intervallo. Asisat Oshoala segna il gol della bandiera sul finale. Dopo due anni, il Barcelona vincerà per la prima volta il trofeo facendo tesoro di questa esperienza.

Ada Hegerberg è diventata la seconda giocatrice, dopo Inka Grings, a segnare una tripletta in una finale NurPhoto via Getty Images

Dopo la partita, la ventitreenne Hegerberg – una delle poche giocatrici della finale del 2019 ancora in lizza per disputare nuovamente la finale a distanza di sette anni – ha dichiarato alla UEFA: "Oggi tutte hanno dato il massimo e lo si è percepito fin dal primo minuto. Non è mai facile vincere anno dopo anno. È stata dura ogni quarto di finale, ogni semifinale, ogni finale: a noi interessa solo essere le migliori".

Oslo 2026: la finale

Amandine Henry ha regalato all'OL Lyonnes un inizio da sogno segnando nei primi minuti della finale del 2022 DeFodi Images via Getty Images

Quando le due squadre si sono ritrovate sul campo tre anni dopo, entrambe avevano conquistato nel frattempo un titolo europeo. Il Barcelona si presenta alla sfida da campione in carica, ma è l'OL Lyonnes ad andare nuovamente in vantaggio nei primi minuti grazie a un tiro a giro dalla distanza di Amandine Henry. Dopo la tripletta nella finale del 2019, Hegerberg segna il raddoppio di testa, poco prima del terzo gol di Catarina Macario.

Alexia Putellas accorcia le distanze prima dell'intervallo e nella ripresa le campionesse in carica vanno alla ricerca del pari: Patri Guijarro colpisce la traversa da vicino alla linea di metà campo e Oshoala manda di poco a lato di testa. L'OL Lyonnes però resiste al forcing delle avversarie, estendendo il proprio record a otto finali vinte.

Wendie Renard solleva la coppa dopo l'8° successo nella competizione dell'OL Lyonnes Getty Images

Dopo aver festeggiato la riconquista del titolo, la capitana dell'OL Lyonnes, Wendie Renard, ha detto alla UEFA: "Volevamo continuare a scrivere la nostra storia e abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci".

La centrocampista del Barcelona, Aitana Bonmatí, ha segnato il gol del vantaggio ed è stata scelta come Player of the Match AFP via Getty Images

Dopo aver battuto il Wolfsburg nella finale del 2023, il Barcelona torna in finale da campione in carica e affronta l'OL Lyonnes in terra spagnola, a Bilbao. Tuttavia le spagnole non avevano ancora mai sconfitto le rivali francesi in questa competizione: l'OL Lyonnes aveva infatti vinto tutti e quattro i precedenti incontri, comprese due finali ed entrambe le partite dei quarti di finale della stagione 2017/18.

La quinta volta è quella buona, con il Barcelona che domina il possesso palla e alla fine sblocca il risultato a metà del secondo tempo con un pallonetto di Aitana Bonmatí sul portiere Christiane Endler da posizione angolata.

L'allenatore Jonatan Giráldez e la marcatrice Alexia Putellas festeggiano il terzo titolo del Barcelona UEFA via Getty Images

Entrata dalla panchina, Alexia Putellas sigla il secondo gol nel finale e regala al Barcelona il terzo titolo europeo. Jonatan Giráldez, che aveva guidato il Barcelona nei successi del 2023 e del 2024 ma che nella finale di questa edizione sarà sulla panchina delle francesi, ha detto al termine della partita: "È stata una gara incredibile e uno dei giorni più belli della mia vita".