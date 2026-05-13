Le partite più belle della fase a eliminazione diretta della Women's Champions League 2025/26: qual è la tua preferita?

La rimonta dell'OL Lyonnes in semifinale, la grandissima partita del Barcelona al Camp Nou e la sfida tutta inglese tra Arsenal e Chelsea sono tra le partite più belle della fase a eliminazione diretta di questa Women's Champions League.

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Highlights: Paris FC - Real Madrid 2-3 ﻿

Introdotti per la prima volta in questa edizione, gli spareggi per la fase a eliminazione diretta fungono da qualificazione ai quarti di finale, col Real Madrid che vince in rimonta l'andata contro il Paris FC in una gara ricca di colpi di scena.

Il tiro al volo di Kaja Korošec porta in vantaggio le padrone di casa, ma Caroline Weir pareggia i conti ribadendo in rete la conclusione dalla distanza di Sara Däbritz che colpisce il palo. Linda Caicedo è determinante nei due gol successivi del Real Madrid: prima si rende protagonista di una grande azione personale servendo Athenea del Castillo per il raddoppio, poi segna lei stessa il terzo.

Il gol di Maeline Mendy nel finale riaccende le speranze del Paris FC che però al ritorno perde 2-0 contro le spagnole che avanzano senza difficoltà al turno successivo.

Quarti di finale di Women's Champions League: Arsenal - Chelsea 3-1 ﻿

Entrambe le squadre segnano gol spettacolari, con l'Arsenal, campione in carica, che sfrutta il fattore casa nel primo scontro europeo tra le due rivali londinesi.

L'attaccante dell'Arsenal, Stina Blackstenius, apre le marcature su calcio piazzato, poi Chloe Kelly raddoppia il vantaggio delle Gunners con un tiro dalla distanza.

Lauren James accorcia le distanze per le Blues con un bel tiro a giro dal limite dell'area, ma Alessia Russo ha l'ultima parola sulla sfida siglando il 3-1 definitivo. Al ritorno il Chelsea vince per 1-0, ma non basta a ribaltare il risultato dell'andata.

Highlights: Barcelona - Real Madrid 6-0 ﻿

I 60.067 spettatori presenti assistono a una grande prova di forza delle tre volte campionesse al loro ritorno al Camp Nou.

Alexia Putellas festeggia la sua 500ª partita con il Barcelona segnando la rete dell'1-0, poi quattro delle sue compagne di squadra scrivono il proprio nome sul taccuino delle marcatrici.

Caroline Graham Hansen viene scelta come Player of The Match grazie a una doppietta e un assist, con le vicecampionesse della scorsa stagione che si qualificano senza difficoltà in semifinale.

Highlights semifinale: OL Lyonnes - Arsenal 3-1 (4-3 tot.)

In una rivincita della semifinale della scorsa stagione, la situazione questa volta si ribalta, dato che è l'OL Lyonnes a dover recuperare lo svantaggio di un gol accumulato all'andata.

Wendie Renard pareggia il conto complessivo dal dischetto, poi Kadidiatou Diani segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Jule Brand, portando in vantaggio le padrone di casa tra andata e ritorno.

Al 76' Russo segna dalla distanza la rete che potrebbe portare la semifinale ai tempi supplementari, ma Brand nei minuti finali sigla la rete che regala la qualificazione in finale alle otto volte campionesse dell'OL.

Highlights semifinale: Barcelona - Bayern München 4-2 (5-3 tot.)

Dopo un tirato 1-1 all'andata a Monaco di Baviera, tutto si decide al ritorno. Il Barcelona gioca un calcio spumeggiante, ma il Bayern lotta fino all'ultimo nel tentativo di raggiungere la prima finale della sua storia.

Salma Paralluelo sblocca il risultato dopo 13 minuti, ma dopo appena quattro minuti il Bayern pareggia con un gol di Linda Dallmann su assist di Pernille Harder. Le occasioni fioccano da entrambe le parti, ma la doppietta di Alexia Putellas intervallata dalla rete di Ewa Pajor chiude virtualmente la gara.

Un gol di Harder al 71° minuto ridà slancio al Bayern che sul finale colpisce la traversa con Dallmann. Le spagnole resistono strenuamente e si qualificano per la sesta stagione consecutiva n finale.

Le partite più belle della fase campionato