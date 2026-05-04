Squadra della Settimana di Women's Champions League: ritorno semifinali

La Squadra della Settimana viene scelta dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA, che dispone di osservatori di comprovata esperienza che assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA di Nyon, in Svizzera.

Cata Coll (Barcelona)

Fondamentale nei minuti finali contro il Bayern, ha compiuto due parate decisive quando il punteggio era sul 4-2: prima ha respinto un tiro destinato all'incrocio dei pali e poi si è fatta trovare pronta per fermare una pericolosa ribattuta da calcio d'angolo, preservando il doppio vantaggio del Barcelona.

Wendie Renard (OL Lyonnes)

Ha dimostrato la sua leadership calciando il rigore decisivo in un momento cruciale della partita tra OL Lyonnes e Arsenal; inoltre, ha mantenuto la sua consueta solidità difensiva per tutta la durata dell'incontro.

Ingrid Engen (OL Lyonnes)

Dominante in difesa, ha vinto la maggior parte dei duelli e dei contrasti. In fase di impostazione, ha fatto registrare un'impressionante precisione nei passaggi del 95,7%, contribuendo alla rimonta dell'OL Lyonnes.

Selma Bacha (OL Lyonnes)

Ha offerto una prestazione difensiva eccezionale, affrontando 13 duelli e portando a termine con successo tutti e cinque i contrasti. Il suo contributo è stato prezioso anche in fase offensiva, con movimenti intelligenti e cross pericolosi.

Linda Dallmann (Bayern München)

Ha segnato un gol e fornito un assist, dimostrando calma e qualità nella metà campo del Barcelona. Il suo lavoro ha permesso al Bayern di rimanere in partita fino alle fasi finali della gara.

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Il ritorno della centrocampista si è rivelato fondamentale per il gioco dell'OL Lyonnes, portando ulteriori soluzioni offensive dalla mediana grazie alle sue incursioni e ai suoi passaggi precisi. Ha influenzato il gioco in entrambe le fasi e ha partecipato a tutte le azioni decisive della sua squadra.

Alexia Putellas (Barcelona)

Ha offerto una prestazione offensiva eccezionale, segnando due gol e creando quattro occasioni pericolose. È grazie a lei che il Barcelona ha raggiunto un'altra finale.

Jule Brand (OL Lyonnes)

Ha fornito l'assist per il secondo gol dell'OL Lyonnes contro l'Arsenal e poi ha segnato la rete decisiva che ha chiuso definitivamente l'incontro.

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Una minaccia costante sulla fascia destra, ha saputo sfruttare al meglio la sua abilità nell'uno contro uno e la qualità dei suoi cross, fornendo anche un assist per Salma Paralluelo.

Pernille Harder (Bayern München)

Protagonista assoluta dell'attacco del Bayern, ha segnato un gol e fornito un assist, vedendosi anche annullare una seconda rete negli ultimi minuti per un fallo commesso nell'azione precedente. Ha saputo dialogare in modo intelligente con le compagne di reparto, con calma e grande lucidità per guidare le azioni offensive più pericolose del Bayern.

Salma Paralluelo (Barcelona)

Si è distinta non solo per il gol e l'assist, ma anche per la sua capacità di scardinare la solida difesa del Bayern sulla fascia, con cross decisivi e tocchi pericolosi in area di rigore.