Women's Champions League: tutte le Player of the Match
martedì 7 ottobre 2025
Scopri chi è stata nominata Player of the Match in ogni partita della stagione 2025/26.
UEFA assegna il premio Player of the Match dopo ogni partita della UEFA Women's Champions League 2025/26 per premiare le prestazione più decisive nella massima competizione femminile per club in Europa.
Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA assegna il premio alla Player of the Match, consegnando il trofeo ufficiale alla giocatrice al termine della partita.
Fase campionato
Giornata 1
Martedì 7 ottobre 2025
Juventus - Benfica 2-1 - Cecilia Salvai
Arsenal - OL Lyonnes 1-2 - Melchie Dumornay
Barcelona - Bayern München 7-1 - Alexia Putellas
Paris FC - OH Leuven 2-2 - Claudia Mateo
Mercoledì 8 ottobre 2025
Twente - Chelsea -
Real Madrid - Roma -
Man Utd - Vålerenga -
St. Pölten - Atlético de Madrid -
Wolfsburg - Paris SG -