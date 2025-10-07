UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Women's Champions League: tutte le Player of the Match

martedì 7 ottobre 2025

Scopri chi è stata nominata Player of the Match in ogni partita della stagione 2025/26.

Melchie Dumornay dell'OL Lyonnes con il premio di Player of the Match
Melchie Dumornay dell'OL Lyonnes con il premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

UEFA assegna il premio Player of the Match dopo ogni partita della UEFA Women's Champions League 2025/26 per premiare le prestazione più decisive nella massima competizione femminile per club in Europa.

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA assegna il premio alla Player of the Match, consegnando il trofeo ufficiale alla giocatrice al termine della partita.

Gioca al Fantasy Football!

Fase campionato

Giornata 1

Martedì 7 ottobre 2025

Juventus - Benfica 2-1 - Cecilia Salvai
Arsenal - OL Lyonnes 1-2 - Melchie Dumornay
Barcelona - Bayern München 7-1 - Alexia Putellas
Paris FC - OH Leuven 2-2 - Claudia Mateo

Mercoledì 8 ottobre 2025

Twente - Chelsea -
Real Madrid - Roma -
Man Utd - Vålerenga -
St. Pölten - Atlético de Madrid -
Wolfsburg - Paris SG -

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 7 ottobre 2025