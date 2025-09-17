Il nuovo format della Women's Champions League: guida completa

Come cambia il format della Women's Champions League dal 2025/26?

Il nuovo format prevede un'unica fase campionato a 18 squadre, due in più rispetto alle 16 previste dalla precedente fase a gironi.

Ciò coinvolgerà più squadre, in una fase campionato più competitiva e dinamica in cui ogni partita sarà decisiva.

Con il nuovo format, le squadre non affronteranno più tre avversarie con le gare di andata e ritorno, in casa e in trasferta, ma affronteranno sei squadre diverse nella fase campionato, giocando tre partite in casa e tre in trasferta.

I risultati di ogni partita determineranno la classifica generale del campionato a 18 squadre: tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta.

Con tutte le squadre che partecipano allo stesso campionato, l'ultima giornata sarà carica di emozioni, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente.

Come si qualificheranno le squadre alla fase a eliminazione diretta di Women's Champions League e che format segue?

Le prime quattro classificate della fase campionato si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate dal 5° al 12° posto si sfideranno negli spareggi per la fase a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno, con in palio la qualificazione ai quarti. Le squadre classificate dal 13° al 18° posto saranno invece eliminate.

Le quattro vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta accedono ai quarti di finale, dove affronteranno le prime quattro classificate della fase campionato che saranno teste di serie e giocheranno il ritorno dei quarti in casa.

Dai quarti di finale, la competizione seguirà il classico formato a eliminazione diretta.

Le partite della fase campionato 2025/26 si giocheranno tra ottobre e dicembre. La finale si giocherà all'Ullevaal Stadion di Oslo, a maggio 2026.

Cos'è la Women's Europa Cup?

Per la prima volta la UEFA ha organizzato una seconda competizione europea femminile per club: la UEFA Women's Europa Cup. Ciò significa che tante nuove squadre potranno mettersi alla prova sul palcoscenico europeo.

La Women's Europa Cup si giocherà parallelamente alla Women's Champions League e si svolgerà in sei turni: due turni di qualificazione, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale con andata e ritorno.

Tredici squadre - le terze classificate nei campionati nazionali delle federazioni dall'8° al 13° posto nel ranking e le seconde classificate delle federazioni dal 18° al 24° posto nel ranking - accedono direttamente alla Women's Europa Cup.

Inoltre, i club eliminati nel terzo turno di qualificazione della Women's Champions League, insieme alle squadre seconde e terze classificate del secondo turno di qualificazione, accedono nel torneo attraverso un meccanismo di ripescaggio.

La vincitrice della Women's Europa Cup si qualificherà di diritto al terzo turno di qualificazione del percorso campioni della stagione successiva di Women's Champions League.

Perché la UEFA ha cambiato il format della Women's Champions League?

Dal primo cambio di format nel 2021/22, abbiamo assistito a grandi partite, a record di presenze negli stadi e in TV e a un interesse sempre maggiore nei confronti della competizione. Partendo da questi presupposti, la UEFA ha voluto rendere ancora più interessante e competitiva la Women's Champions League, garantendo partite ancora più avvincenti per giocatrici e pubblico.

I cambiamenti alla massima competizione femminile per club seguono le modifiche effettuate alle competizioni UEFA per club maschili, che hanno adottato il nuovo sistema a girone unico a partire dalla stagione 2024/25.