La Squadra della Settimana di Women's Champions League: andata semifinali

La Squadra della Settimana viene scelta dal Gruppo di osservatori tecnici UEFA, che dispone di osservatori di comprovata esperienza che assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA di Nyon, in Svizzera.

Ena Mahmutovic (Bayern München)

Mahmutovic è stata decisiva nel pareggio contro il Barcelona. Ha effettuato una serie di interventi importanti, tra cui una parata fondamentale deviando sul palo il tiro di Esmee Brugts, e ha chiuso la partita con cinque parate.

Emily Fox (Arsenal)

Fox ha offerto una prestazione difensiva eccezionale, totalizzando più recuperi palla di qualsiasi altra giocatrice questa settimana (12) e registrando anche il maggior numero di intercetti (tre).

Glódís Viggósdóttir (Bayern München)

Viggósdóttir è stata determinante in difesa: ha effettuato 12 respinte, tra cui ben dieci all'interno dell'area di rigore. Ha inoltre vinto quattro duelli aerei, aiutando il Bayern a strappare un pareggio contro il Barcelona.

Vanessa Gilles (Bayern München)

Gilles ha contribuito in modo determinante alla solidità difensiva del Bayern, registrando il secondo maggior numero di respinte della settimana (otto) e vincendo tutti i duelli aerei. Ha effettuato un fondamentale salvataggio di testa sulla linea su calcio d'angolo ed è stata importante anche nella fase di costruzione del gioco del Bayern dal basso.

Esmee Brugts (Barcelona)

Brugts ha impressionato per i suoi movimenti intelligenti, giocando un ruolo chiave nella fase di costruzione che ha portato al gol di Pajor grazie a un eccellente posizionamento senza palla. Pericolosa in fase offensiva e sempre pronta a inserirsi in attacco, ha contribuito anche in fase difensiva con sei recuperi palla e due respinte.

Momoko Tanikawa (Bayern München)

Ha percorso la distanza maggiore tra le giocatrici del Bayern (11,09 km), soprattutto grazie al suo lavoro difensivo, ma ha contribuito anche in fase offensiva con inserimenti tempestivi. In difesa ha interrotto il ritmo offensivo del Barcelona, vincendo tre contrasti, respingendo due palloni, intercettando una palla e bloccando due tiri. Ha inoltre dimostrato forza nei duelli, vincendone cinque.

Patri Guijarro (Barcelona)

Guijarro ha dettato il ritmo della partita con calma e visione di gioco. La sua capacità di effettuare passaggi filtranti è stata evidente nell'azione che ha portato al primo gol.

Mariona Caldentey (Arsenal)

Caldentey ha avuto un impatto decisivo grazie alla sua intelligenza e alla sua qualità tecnica. Dai suoi piedi è nato il calcio di punizione che ha portato al pareggio dell'Arsenal al 59° minuto. Ha garantito un importante equilibrio tattico per tutta la partita, completando 32 dei suoi 36 passaggi nella metà campo dell'OL Lyonnes. Anche la sua intensità nel pressing nel secondo tempo è stata fondamentale per aiutare l'Arsenal a riconquistare il possesso e a mantenere alta la pressione.

Olivia Smith (Arsenal)

Smith ha rappresentato una costante minaccia in attacco per tutta la partita, sia in possesso palla che senza. La sua instancabile energia ha sostenuto il pressing ad alta intensità dell'Arsenal nel secondo tempo, ed è stata ricompensata con il gol decisivo dopo aver recuperato palla nella trequarti offensiva.

Ewa Pajor (Barcelona)

Pajor ha giocato una partita completa. Ha corso a tutto campo percorrendo ben 11,53 km, il dato più alto della partita: un risultato particolarmente degno di nota per un'attaccante in una sfida così intensa. Ha cercato costantemente di collegare i reparti prima di andare in attacco sui cross, contribuendo al contempo in fase difensiva con un contropressing immediato dopo ogni recupero palla. È stata preziosa e letale anche in fase di possesso, con tutti i passaggi arrivati a destinazione nella metà campo avversaria. Ma soprattutto ha segnato con la freddezza dei campioni il gol dell'1-0.

Klara Bühl (Bayern München)

Bühl ha svolto un ruolo fondamentale nelle transizioni offensive del Bayern, creando spesso pericoli grazie alla sua forza nei duelli uno contro uno. Ha contribuito alla costruzione dell'azione che ha portato al pareggio e si è dimostrata altrettanto determinante in fase difensiva con il suo lavoro senza palla.