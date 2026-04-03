La Squadra della Settimana di Women's Champions League: ritorno quarti di finale

La Squadra della Settimana viene scelta dal Gruppo di osservatori tecnici UEFA, che dispone di osservatori di comprovata esperienza che assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA di Nyon, in Svizzera.

Daphne van Domselaar (Arsenal)

Ha disputato una grandissima partita contro il Chelsea, mettendo a segno una serie di parate di grande livello, tra cui alcuni interventi decisivi nel finale che si sono rivelati fondamentali per garantire il passaggio del turno all'Arsenal.

Lucy Bronze (Chelsea)

Presenza imponente in difesa, ha guidato il tentativo di rimonta del Chelsea, contribuendo anche in fase offensiva con passaggi decisivi ed eccellendo in difesa con quattro blocchi, quattro respinte e continue vittorie nei duelli individuali in difesa.

Glódís Viggósdóttir (Bayern München)

Solida e affidabile nei duelli difensivi, ha anche segnato un gol di testa che ha ribaltato l'inerzia della partita in favore del Bayern nella sfida contro il Manchester United.

Irene Paredes (Barcelona)

Determinante in difesa, ha contribuito al clean sheet contro il Real Madrid e ha anche segnato il suo terzo gol di questa edizione.

Linda Dallmann (Bayern München)

Ha dato brio e creatività alla manovra ed è riuscita sempre a trovare spazi per creare occasioni da gol. Ha aumentato il suo impatto nel secondo tempo grazie a un gol, a passaggi decisivi e a degli uno contro uno in zone calde del campo.

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)

Ha segnato il gol decisivo nel big match contro il Wolfsburg, sfoderando tutta la sua classe quando è servito.

Alexia Putellas (Barcelona)

Ha festeggiato in grande stile la sua 500ª presenza con il Barcelona aprendo le marcature contro il Real Madrid e fornendo due assist, oltre a dare costantemente impulso alla creatività con numerosi passaggi decisivi.

Selma Bacha (OL Lyonnes)

Letale sulle palle inattive, ha creato otto occasioni da gol (di cui cinque su calcio d'angolo), fatto sei tiri e recuperato 15 palloni (il numero più alto della settimana).

Ewa Pajor (Barcelona)

Minaccia costante grazie ai suoi movimenti intelligenti e alle sue incursioni alle spalle della difesa, coronata dall'aggiunta di un altro gol al suo bottino stagionale.

Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)

Ha lasciato il segno entrando dalla panchina, segnando un gol sul finale. Inoltre si è dimostrata costantemente pericolosa in fase di possesso palla, creando numerose occasioni per le compagne.

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Determinante in entrambe le zone del campo, ha saputo coniugare il lavoro difensivo con la qualità in fase offensiva, segnando due gol, fornendo un assist e rappresentando una minaccia costante negli uno contro uno.