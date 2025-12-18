La Squadra della Settimana di Women's Champions League: sesta giornata

La Squadra della settimana viene scelta dal team di Osservatori Tecnici UEFA. Gli osservatori UEFA assistono dal vivo a tutte le partite e sono supportati dall'Unità Game Insight UEFA che segue le partite direttamente da Nyon, in Svizzera.

Diede Lemey, Twente

Unica portiera nominata Player of the Match questa settimana, ha effettuato otto parate, tra cui una fondamentale nel primo tempo da distanza ravvicinata, e ha impressionato il Gruppo di osservatori tecnici per la sua comunicazione e organizzazione della difesa.

Lucy Bronze, Chelsea

Fondamentale sia in difesa che in attacco, Bronze ha effettuato due blocchi decisivi impedendo al Wolfsburg di portarsi sul 2-0, prima di segnare il gol del pareggio e riconquistare palla nell'azione che ha portato al gol della vittoria.

Diana Gomes, Benfica

Dominante in difesa, Gomes ha spazzato dieci palloni e fatto tre blocchi. Ha inoltre vinto otto duelli ed è stato un baluardo quasi insuperabile della linea difensiva del Benfica.

Wendie Renard, OL Lyonnes

Renard ha unito la sua autorevolezza difensiva a un gol decisivo, aiutando l'OL Lyonnes a mantenere la porta inviolata e a conservare il secondo posto nella classifica della fase campionato.

Momoko Tanikawa, Bayern München

Il suo grande senso della posizione ha destabilizzato il blocco basso del Vålerenga; Tanikawa ha protetto bene la palla negli spazi ristretti, ha dettato il ritmo con passaggi proattivi e ha coronato la sua prestazione col gran gol del vantaggio.

Kadidiatou Diani, OL Lyonnes

Diani ha segnato un gol e ha dato prova delle sue abilità nell'uno contro uno nella fase che ha portato all'autogol iniziale. Il suo contropressing, la sua intensità e la sua capacità decisionale sono stati fondamentali per creare occasioni soprattutto nei contropiedi.

Vicky López, Barcelona

È stata decisiva nei momenti importanti della gara: ha segnato il primo gol del Barcelona, ha effettuato dei movimenti tempestivi tra le linee per trovare spazi e ha fatto passaggi millimetrici alle compagne, mettendole in condizione di fare gol.

Jess Park, Manchester United

Park ha segnato il gol della vittoria del Manchester United, ha creato due occasioni da gol e messo in difficoltà la retroguardia avversaria dalle zone centrali del campo, cercando sempre di trovarsi nella posizione migliore per ricevere la palla tra le linee avversarie e mettere in difficoltà la difesa della Juventus.

Fridolina Rolfö, Manchester United

Ha fornito l'assist per il gol della vittoria e ha offerto una prestazione solida a tutto campo, con sette recuperi palla e otto duelli vinti, aiutando lo United ad assicurarsi un posto negli spareggi.

Evelyne Viens, Roma

Prima giocatrice della Roma a segnare una tripletta in UEFA Women's Champions League, Viens ha offerto una prestazione eccezionale nel ruolo di centravanti. Ha dimostrato grande intesa con le compagne gestendo la manovra offensiva e ha effettuato dei tagli intelligenti destabilizzando la difesa del St. Pölten. Inoltre ha dimostrato grande freddezza sotto porta nei tre gol di pregevole fattura.

Alessia Russo, Arsenal

L'attaccante ha giocato un ruolo importante nella vittoria dell'Arsenal grazie ai suoi eccellenti movimenti con e senza palla. Si è fatta sempre trovare dalle compagne nella fase di costruzione e di collegamento del gioco, facendo movimenti intelligenti nell'area di rigore, ma anche in fase difensiva è stata preziosa col pressing sulle prime portatrici.