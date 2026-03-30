Anteprima ritorno quarti di finale di Women's Champions League

I quarti di finale di ﻿Women's Champions League 2025/26 si concludono mercoledì 1 e giovedì 2 aprile e decideranno le quattro semifinaliste.

Arsenal, Barcelona, Bayern München e Wolfsburg sono in vantaggio dopo l'andata. UEFA.com presenta in anteprima le gare di ritorno nel cammino verso la finale a Oslo.

Aggiorna la tua squadra Fantasy

"Non siamo qui fare per numero; vogliamo rimanere in gara fino alle ultime fasi", ha commentato l'allenatore del Manchester United, Marc Skinner, dopo l'emozionante gara d'andata contro il Bayern. L'inerzia della partita all'Old Trafford è cambiata continuamente, con la squadra inglese che ha pareggiato due volte prima di arrendersi alla splendida rete di Momoko Tanikawa.

Guarda il gol della vittoria di Momoko Tanikawa contro il Man Utd

Un solo gol separa le due squadre in vista della gara a Monaco e Skinner si aspetta che le sue giocatrici "diano assolutamente tutto" per rimanere in lizza nella stagione d'esordio. Il Bayern, però, ha segnato tre gol in quattro delle ultime cinque partite di Women's Champions League e sarà un avversario più che ostico in casa.

La gara d'andata tra due squadre che si conoscono molto bene, sia per stile di gioco che per punti di forza, è stata all'altezza delle aspettative, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei gol. Stina Blackstenius è andata a segno su uno schema su punizione, Lauren James e Chloe Kelly hanno trovato la rete dalla distanza e Alessia Russo ha dimostrato un ottimo controllo di palla, assicurando alle Gunners un vantaggio di due gol in vista della "trasferta" a Londra.

Arsenal - Chelsea: guarda lo splendido gol di Lauren James

"Sappiamo di poter ribaltare il risultato", ha dichiarato il difensore del Chelsea, Lucy Bronze, al termine della partita. Alle Blues basta guardare a un anno fa quando, dopo aver perso di due gol all'andata contro il Manchester City, sono riuscite e passare il turno. "Non vediamo l'ora che arrivi la prossima partita", ha affermato Bronze.

Pau Quesada ha ammesso che il Barcellona "ha una marcia in più" dopo la sconfitta per 6-2 nella gara di andata. "Se non sei all'altezza, va così", ha detto l'allenatore del Real Madrid, che spera in una riscossa al ritorno. Il Barcellona ha iniziato la partita a Madrid ad alto ritmo, mentre Ewa Pajor ha firmato una doppietta ed è arrivata a sei gol in stagione.

Guarda la doppietta di Ewa Pajor contro il Real Madrid

Nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare uno svantaggio di quattro gol in una doppia sfida di Women's Champions League. Il Barcellona ha anche un bilancio casalingo formidabile, con 30 vittorie nelle ultime 32 partite di Women's Champions League; con l'ulteriore vantaggio di tornare al Camp Nou, si trova in una posizione favorevole per raggiungere l'ottava semifinale consecutiva.

Il gol con deviazione di Lineth Beerensteyn separa le due squadre dopo una gara di andata molto che lascia tutto in sospeso. Dopo la partita, l'attaccante del Wolfsburg si è mostrata fiduciosa in vista del ritorno: "Se dimostriamo di avere lo stesso spirito che abbiamo visto oggi, sarà molto difficile per loro".

Highlights quarti di finale di Women's Champions League: Wolfsburg - OL Lyonnes 1-0

La sconfitta per 1-0 contro il Wolfsburg ha interrotto una serie di sette vittorie consecutive dell'OL Lyonnes in questo confronto. Inoltre, il club tedesco sa di aver superato tutti e 27 le sfide a eliminazione diretta europee dopo aver vinto la gara d'andata. Tuttavia, l'OL ha vinto nove delle ultime 10 partite casalinghe di Women's Champions League, comprese le tre di questa stagione, e spera di raggiungere la terza semifinale consecutiva.