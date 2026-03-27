Anteprima Bayern München - Manchester United, Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita
venerdì 27 marzo 2026
Intro articolo
Quando si gioca? Dove guardare la partita? Tutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra Bayern e Manchester United.
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Corpo articolo
Bayern München e Manchester United si affrontano nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League mercoledì 1 aprile a Monaco.
Man United - Bayern in breve
Quando: mercoledì 1 aprile (18:45 CET)
Dove: Fußball Arena München, Monaco
Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per il prepartita
Semifinali: la vincente affronterà Real Madrid o Barcelona il 25/26 aprile (in casa) e il 2/3 maggio (in trasferta).
Cosa devi sapere?
Il Bayern è sul 3-2 dopo essere andato in vantaggio due volte all'andata con Pernille Harder, ma lo United ha pareggiato puntualmente prima del gol decisivo della subentrata Momoko Tanikawa. Il tecnico José Barcala ha messo in atto uno specifico piano tattico per superare il pressing alto dello United con attacchi diretti: la squadra ha risposto bene nei momenti chiave, portando a casa un margine di vittoria utile per il ritorno.
Imbattuto in casa dal 18 marzo 2025, quando ha perso contro l'OL Lyonnes all'andata dei quarti di Women's Champions League, il Bayern sa che, se rimarrà in striscia positiva, arriverà alle semifinali del torneo per la terza volta in otto partecipazioni alle competizioni europee.
Lo United, all'esordio in questa fase, vuole portare avanti una stagione iniziata ad agosto 2025 con il secondo turno di qualificazione. La sua unica trasferta precedente in Germania si è conclusa con una sconfitta per 5-2 contro il Wolfsburg (quarta giornata di questa edizione), ma le tre vittorie esterne ottenute nelle altre gare del torneo, di cui due contro l'Atletico Madrid e una contro la Juventus, fanno ben sperare.
Stato di forma
Bayern
Ultime sei partite: VVVVVV
Prossima partita: Nürnberg - Bayern, 28/03, Frauen Bundesliga
Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga, semifinale di Coppa di Germania
Man United
Ultime sei partite: SVPSVV
Prossima partita: Man United - Man City, 28/03, Women's Super League
Situazione attuale: 2° in Women's Super League
L'opinione dal campo
Jose Barcala, allenatore Bayern: "Abbiamo fatto solo il 50% delle cose, siamo a metà. Tutto si deciderà sui dettagli. Sarà una prova molto impegnativa, quindi abbiamo bisogno dell'energia dei tifosi".
Marc Skinner, allenatore Man United: "Sarà un salto nel vuoto e pensiamo che sarà difficile. Ci vuole la mentalità giusta, ma è per questo che le mie giocatrici sono al Manchester United. Se non volessero, non sarebbero in questo club. Daranno assolutamente tutto".
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
Lo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League sabato 23 maggio 2026.
Sarà la prima finale UEFA femminile per club disputata in Norvegia, anche se l'Ullevaal (inaugurato nel 1926 e ristrutturato più volte) ha ospitato la finale di UEFA Women's EURO nel 1987 e nel 1997. L'impianto è il terreno di gioco abituale della nazionale norvegese maschile e femminile. In Norvegia si è disputata anche la Supercoppa UEFA maschile del 2016, ma a Trondheim.