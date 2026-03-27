Anteprima Bayern München - Manchester United, Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

Bayern München e Manchester United si affrontano nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League mercoledì 1 aprile a Monaco.

Man United - Bayern in breve Quando: mercoledì 1 aprile (18:45 CET)﻿

Dove: Fußball Arena München, Monaco﻿

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Semifinali: la vincente affronterà Real Madrid o Barcelona il 25/26 aprile (in casa) e il 2/3 maggio (in trasferta).

Cosa devi sapere?

Il Bayern è sul 3-2 dopo essere andato in vantaggio due volte all'andata con Pernille Harder, ma lo United ha pareggiato puntualmente prima del gol decisivo della subentrata Momoko Tanikawa. Il tecnico José Barcala ha messo in atto uno specifico piano tattico per superare il pressing alto dello United con attacchi diretti: la squadra ha risposto bene nei momenti chiave, portando a casa un margine di vittoria utile per il ritorno.

Highlights: Manchester United - Bayern 2-3

Imbattuto in casa dal 18 marzo 2025, quando ha perso contro l'OL Lyonnes all'andata dei quarti di Women's Champions League, il Bayern sa che, se rimarrà in striscia positiva, arriverà alle semifinali del torneo per la terza volta in otto partecipazioni alle competizioni europee.

Lo United, all'esordio in questa fase, vuole portare avanti una stagione iniziata ad agosto 2025 con il secondo turno di qualificazione. La sua unica trasferta precedente in Germania si è conclusa con una sconfitta per 5-2 contro il Wolfsburg (quarta giornata di questa edizione), ma le tre vittorie esterne ottenute nelle altre gare del torneo, di cui due contro l'Atletico Madrid e una contro la Juventus, fanno ben sperare.

Dove guardarla: TV/streaming

Stato di forma

Bayern

Ultime sei partite: VVVVVV

Prossima partita: Nürnberg - Bayern, 28/03, Frauen Bundesliga

Situazione attuale: 1° in Frauen Bundesliga, semifinale di Coppa di Germania

Man United

Ultime sei partite: SVPSVV

Prossima partita: Man United - Man City, 28/03, Women's Super League

Situazione attuale: 2° in Women's Super League

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L'opinione dal campo

Jose Barcala, allenatore Bayern: "Abbiamo fatto solo il 50% delle cose, siamo a metà. Tutto si deciderà sui dettagli. Sarà una prova molto impegnativa, quindi abbiamo bisogno dell'energia dei tifosi".

Marc Skinner, allenatore Man United: "Sarà un salto nel vuoto e pensiamo che sarà difficile. Ci vuole la mentalità giusta, ma è per questo che le mie giocatrici sono al Manchester United. Se non volessero, non sarebbero in questo club. Daranno assolutamente tutto".﻿