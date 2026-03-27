Anteprima Chelsea - Arsenal, Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

Chelsea e Arsenal si affrontano nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League mercoledì 1 aprile a Stamford Bridge.

Chelsea - Arsenal in breve Quando: mercoledì 1 aprile (21:00 CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra﻿

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League ﻿

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Semifinali: la vincente affronta Wolfsburg o OL Lyonnes il 25/26 aprile (in casa) e il 2/3 maggio (in trasferta).

Cosa devi sapere?

Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni nel primo derby di questa competizione, ma sono state le detentrici dell'Arsenal a vincere 3-1 in una gara caratterizzata da ottime finiture.

Highlights quarti di finale di Women's Champions League: Arsenal - Chelsea 3-1

Entrambe le squadre sanno bene che un vantaggio di due gol ai quarti non garantisce il passaggio del turno; la scorsa stagione, il Chelsea si è qualificato nonostante la sconfitta per 2-0 dell'andata contro il Manchester City, mentre l'Arsenal ha ribaltato uno svantaggio identico contro il Real Madrid allo stesso turno.

Le Gunners hanno già vinto 2-0 a Stamford Bridge in Women's Super League in questa stagione e il Chelsea attraversa un periodo di forma altalenante, anche per gli infortuni. Mercoledì, entrambe le squadre dovrebbero poter contare sulle loro giocatrici australiane, che non hanno partecipato alla gara di andata perché troppo a ridosso della finale di Coppa d'Asia AFC.

Dove guardarla: TV/streaming

Stato di forma

Chelsea

Ultime sei partite: SPVVVV

Prossima partita: Chelsea - Aston Villa, 29/03, Women's Super League

Situazione attuale: 3° in Women's Super League, quarti di finale di Women's FA Cup, vincitrice Coppa di Lega

Arsenal

Ultime sei partite: VVVVVV

Prossima partita: Arsenal - Tottenham Hotspur, 28/03, Women's Super League

Situazione attuale: 4° in Women's Super League, quarti di finale di Women's FA Cup

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L'opinione dal campo

Sonia Bompastor, allenatrice Chelsea: "La nostra mentalità è quella di lottare in ogni partita che giocheremo. Saremo pronte a lottare di nuovo. Abbiamo giocato bene [all'andata], dobbiamo tenerne contro e giocare meglio in difesa".

Renée Slegers, allenatrice Arsenal: "Per la partita di ritorno dobbiamo avere un piano ben preciso, perché trovarci in vantaggio di due gol è una situazione completamente diversa. Vediamo come si comporterà il Chelsea e come riusciremo a gestire la situazione".

Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026? UEFA via Getty Images Lo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League sabato 23 maggio 2026. Sarà la prima finale UEFA femminile per club disputata in Norvegia, anche se l'Ullevaal (inaugurato nel 1926 e ristrutturato più volte) ha ospitato la finale di UEFA Women's EURO nel 1987 e nel 1997. L'impianto è il terreno di gioco abituale della nazionale norvegese maschile e femminile. In Norvegia si è disputata anche la Supercoppa UEFA maschile del 2016, ma a Trondheim.

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