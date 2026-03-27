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Anteprima OL Lyonnes - Wolfsburg, Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

venerdì 27 marzo 2026

Quando si gioca? Dove guardare la partita? Tutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra OL Lyonnes e Wolfsburg.

Riusciranno Ashley Lawrence e l'OL Lyonnes a ribaltare l'1-0 con gol di Lineth Beerensteyn dell'andata?UEFA
Riusciranno Ashley Lawrence e l'OL Lyonnes a ribaltare l'1-0 con gol di Lineth Beerensteyn dell'andata?UEFA

OL Lyonnes e Wolfsburg si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League giovedì 2 aprile all'OL Stadium.

OL Lyonnes - Wolfsburg in breve

Quando: giovedì 2 aprile (21:00 CET)﻿
Dove: OL Stadium, Décines﻿
Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per il prepartita
Semifinali: la vincente affronterà Arsenal o Chelsea il 25 o 26 aprile (in trasferta) e il 2 o 3 maggio (in casa).

Cosa devi sapere?

Questo sarà il tredicesimo incontro tra le due squadre in Women's Champions League e supererà OL - Paris Saint-Germain come match più disputato nella principale competizione per club femminile della UEFA.

Il Wolfsburg ha assaporato la vittoria nella gara di andata solo per la terza grazie a un tiro di Lineth Beerensteyn deviato da un difensore.﻿

Highlights quarti di finale di Women's Champions League: Wolfsburg - OL Lyonnes 1-0

La sconfitta alla VfL Wolfsburg Arena è stata la prima per l'OL in 33 partite e 11 mesi. Il Wolfsburg cercherà di diventare la terza squadra a eliminare l'OL in 17 quarti di finale. Nei suoi 14 passaggi del turno, però, la formazione francese ha eliminato quella tedesca due volte (2016/17 e 2018/19).

Dove guardarla: TV/streaming

Stato di forma

OL Lyonnes
Ultime sei partite: SVVVVV
Prossima partita: Strasbourg - OL Lyonnes, 28/03, Première Ligue﻿
Situazione attuale: 1° in Première Ligue, semifinale di Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega

Wolfsburg 
Ultime sei partite: VVVVSV
Prossima partita: Wolfsburg - Union Berlino, 29/03, Frauen Bundesliga
Situazione attuale: 2° in Frauen Bundesliga, semifinale Coppa di Germania

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L'opinione dal campo

Jonatan Giráldez, allenatore OL Lyonnes: "Dobbiamo migliorare nel possesso palla e controllare un po' di più la partita per creare più occasioni. Alla fine, l'unica cosa che dobbiamo fare è vincere, ma siamo abituati questa è stata la nostra prima sconfitta stagionale. Con la nostra qualità e giocando in casa, possiamo arrivare al prossimo turno".

Stephan Lerch, allenatore Wolfsburg: "Speriamo di poter ripetere la stessa prestazione dell'andata, ma sappiamo che sarà difficile a Lione. Dobbiamo essere concentrate fin dal primo minuto e difenderci con tutte le nostre forze".

Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?

UEFA via Getty Images

Lo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League sabato 23 maggio 2026.

Sarà la prima finale UEFA femminile per club disputata in Norvegia, anche se l'Ullevaal (inaugurato nel 1926 e ristrutturato più volte) ha ospitato la finale di UEFA Women's EURO nel 1987 e nel 1997. L'impianto è il terreno di gioco abituale della nazionale norvegese maschile e femminile. In Norvegia si è disputata anche la Supercoppa UEFA maschile del 2016, ma a Trondheim.

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