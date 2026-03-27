Anteprima OL Lyonnes - Wolfsburg, Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

OL Lyonnes e Wolfsburg si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League giovedì 2 aprile all'OL Stadium.

OL Lyonnes - Wolfsburg in breve Quando: giovedì 2 aprile (21:00 CET)﻿

Dove: OL Stadium, Décines﻿

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Semifinali: la vincente affronterà Arsenal o Chelsea il 25 o 26 aprile (in trasferta) e il 2 o 3 maggio (in casa).

Cosa devi sapere?

Questo sarà il tredicesimo incontro tra le due squadre in Women's Champions League e supererà OL - Paris Saint-Germain come match più disputato nella principale competizione per club femminile della UEFA.

Il Wolfsburg ha assaporato la vittoria nella gara di andata solo per la terza grazie a un tiro di Lineth Beerensteyn deviato da un difensore.﻿

Highlights quarti di finale di Women's Champions League: Wolfsburg - OL Lyonnes 1-0

La sconfitta alla VfL Wolfsburg Arena è stata la prima per l'OL in 33 partite e 11 mesi. Il Wolfsburg cercherà di diventare la terza squadra a eliminare l'OL in 17 quarti di finale. Nei suoi 14 passaggi del turno, però, la formazione francese ha eliminato quella tedesca due volte (2016/17 e 2018/19).

Dove guardarla: TV/streaming

Stato di forma

OL Lyonnes

Ultime sei partite: SVVVVV

Prossima partita: Strasbourg - OL Lyonnes, 28/03, Première Ligue﻿

Situazione attuale: 1° in Première Ligue, semifinale di Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega

Wolfsburg

Ultime sei partite: VVVVSV

Prossima partita: Wolfsburg - Union Berlino, 29/03, Frauen Bundesliga

Situazione attuale: 2° in Frauen Bundesliga, semifinale Coppa di Germania

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L'opinione dal campo

Jonatan Giráldez, allenatore OL Lyonnes: "Dobbiamo migliorare nel possesso palla e controllare un po' di più la partita per creare più occasioni. Alla fine, l'unica cosa che dobbiamo fare è vincere, ma siamo abituati questa è stata la nostra prima sconfitta stagionale. Con la nostra qualità e giocando in casa, possiamo arrivare al prossimo turno".

Stephan Lerch, allenatore Wolfsburg: "Speriamo di poter ripetere la stessa prestazione dell'andata, ma sappiamo che sarà difficile a Lione. Dobbiamo essere concentrate fin dal primo minuto e difenderci con tutte le nostre forze".