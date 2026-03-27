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Anteprima Barcelona - Real Madrid, Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

venerdì 27 marzo 2026

Quando si gioca? Dove guardare la partita? Tutto quello che devi sapere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra Barcelona e Real Madrid.

Ewa Pajor e Linda Caicedo hanno segnato una doppietta nella gara d'andata vinta dal Barcellona per 6-2 contro il Real Madrid.
Ewa Pajor e Linda Caicedo hanno segnato una doppietta nella gara d'andata vinta dal Barcellona per 6-2 contro il Real Madrid. UEFA

Barcelona e Real Madrid si affrontano nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League giovedì 2 aprile al Camp Nou.

Barcelona - Real Madrid in breve

Quando: giovedì 2 aprile (18:45 CET)﻿
Dove: Camp Nou, Barcelona﻿
Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per il prepartita
Semifinali: la vincente affronterà Manchester United o Bayern München il 25/26 aprile (in casa) e il 2/3 maggio (in casa).

Cosa devi sapere?

Il Barcellona torna al Camp Nou per la prima volta dopo la ristrutturazione dello stadio, riportando alla mente i ricordi del 5-2 sul Real Madrid davanti a un pubblico allora record di 91.533 spettatori al ritorno dei quarti di Women's Champions League 2021/22.

Quel giorno, le blaugrana difendevano un vantaggio di 3-1, ma stavolta sono sul 6-2 dopo un dominio assoluto nella capitale spagnola.

Highlights quarti di Women's Champions League: Real Madrid - Barcelona 2-6

Quella dell'andata è stata la quarta vittoria del Barcellona contro il Real Madrid in tutte le competizioni stagionali. Le due squadre si affronteranno nuovamente in Liga domenica, prima del ritorno in Europa. Ewa Pajor, autrice di una doppietta all'andata, è a 13 gol in nove presenze contro il Real Madrid, mentre Alexia Putellas è andata a segno in tutti e tre i confronti diretti in Women's Champions League.

Dove guardarla: TV/streaming

Stato di forma

Barcelona
Ultime sei partite: VVVVPV
Prossima partita: Real Madrid - Barcelona, 29/03, Liga
Situazione attuale: 1° in Liga, finale di Coppa della Regina

Real Madrid
Ultime sei partite: SVVVVV
Prossima partita: Real Madrid - Barcelona, 29/03, Liga
Situazione attuale: 2° in Liga

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L'opinione dal campo

Pere Romeu, allenatore Barcelona: "Penso che dopo aver subito il gol [del 2-1] e poi segnato, abbiamo dimostrato lo spirito competitivo di questa squadra: è il nostro DNA. Dobbiamo continuare così se vogliamo ripeterci al ritorno".

Pau Quesada, allenatore Real Madrid: "Hanno meritato di vincere. Se perdi la concentrazione dopo aver subito un gol contro avversarie del genere, ti distruggono. Il divario con il Barça è quello che è. Hanno una marcia in più e noi dobbiamo essere all'altezza. Se non ci riesci, finisce così".

Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?

UEFA via Getty Images

Lo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League sabato 23 maggio 2026.

Sarà la prima finale UEFA femminile per club disputata in Norvegia, anche se l'Ullevaal (inaugurato nel 1926 e ristrutturato più volte) ha ospitato la finale di UEFA Women's EURO nel 1987 e nel 1997. L'impianto è il terreno di gioco abituale della nazionale norvegese maschile e femminile. In Norvegia si è disputata anche la Supercoppa UEFA maschile del 2016, ma a Trondheim.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 27 marzo 2026

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