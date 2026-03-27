Anteprima Barcelona - Real Madrid, Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

Barcelona e Real Madrid si affrontano nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League giovedì 2 aprile al Camp Nou.

Barcelona - Real Madrid in breve Quando: giovedì 2 aprile (18:45 CET)﻿

Dove: Camp Nou, Barcelona﻿

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Semifinali: la vincente affronterà Manchester United o Bayern München il 25/26 aprile (in casa) e il 2/3 maggio (in casa).

Cosa devi sapere?

Il Barcellona torna al Camp Nou per la prima volta dopo la ristrutturazione dello stadio, riportando alla mente i ricordi del 5-2 sul Real Madrid davanti a un pubblico allora record di 91.533 spettatori al ritorno dei quarti di Women's Champions League 2021/22.

Quel giorno, le blaugrana difendevano un vantaggio di 3-1, ma stavolta sono sul 6-2 dopo un dominio assoluto nella capitale spagnola.

Highlights quarti di Women's Champions League: Real Madrid - Barcelona 2-6

Quella dell'andata è stata la quarta vittoria del Barcellona contro il Real Madrid in tutte le competizioni stagionali. Le due squadre si affronteranno nuovamente in Liga domenica, prima del ritorno in Europa. Ewa Pajor, autrice di una doppietta all'andata, è a 13 gol in nove presenze contro il Real Madrid, mentre Alexia Putellas è andata a segno in tutti e tre i confronti diretti in Women's Champions League.

Dove guardarla: TV/streaming

Stato di forma

Barcelona

Ultime sei partite: VVVVPV

Prossima partita: Real Madrid - Barcelona, 29/03, Liga

Situazione attuale: 1° in Liga, finale di Coppa della Regina

Real Madrid

Ultime sei partite: SVVVVV

Prossima partita: Real Madrid - Barcelona, 29/03, Liga

Situazione attuale: 2° in Liga

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L'opinione dal campo

Pere Romeu, allenatore Barcelona: "Penso che dopo aver subito il gol [del 2-1] e poi segnato, abbiamo dimostrato lo spirito competitivo di questa squadra: è il nostro DNA. Dobbiamo continuare così se vogliamo ripeterci al ritorno".

Pau Quesada, allenatore Real Madrid: "Hanno meritato di vincere. Se perdi la concentrazione dopo aver subito un gol contro avversarie del genere, ti distruggono. Il divario con il Barça è quello che è. Hanno una marcia in più e noi dobbiamo essere all'altezza. Se non ci riesci, finisce così".