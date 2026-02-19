Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: Juventus fuori contro il Wolfsburg, passa il Manchester United

Il quadro dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League è completo dopo che Wolfsburg e Manchester United hanno vinto le rispettive sfide degli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro Juventus e Atlético.

Il Wolfsburg vince 2-0 in casa della Juventus grazie alla grande prestazione del portiere Stina Johannes e si qualifica in virtù del 4-2 complessivo tra andata e ritorno. Le tedesche affronteranno le rivali storiche dell'OL Lyonnes ai quarti di finale. Il Manchester United conferma il posto ai quarti di finale (sua prima qualificazione in assoluto) e si prepara alla sfida contro il Bayern München dopo il 2-0 contro l'Atlético Madrid (5-0 complessivo).

Mercoledì si sono conclusi i primi due spareggi: le campionesse in carica dell'Arsenal hanno eliminato l'OH Leuven e si preparano alla sfida col Chelsea, mentre il Real Madrid ha eliminato il Paris FC e affronterà il Barcelona ai quarti.

UEFA vi racconta gli ultimi due quarti di finale.

Verso la finale di Oslo Quarti di finale Manchester United - Bayern München

Real Madrid - Barcelona

Arsenal - Chelsea

Wolfsburg - OL Lyonnes Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile Semifinali 1: Manchester United / Bayern München - Real Madrid / Barcelona

2: Arsenal / Chelsea - Wolfsburg / OL Lyonnes Andata: 25/26 aprile

Ritorno: 2/3 maggio Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio) Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Juventus - Wolfsburg 0-2 (tot.: 2-4)

Dopo aver subito il 2-2 in rimonta nei minuti finali dell'andata, nel ritorno la Juventus parte forte ma va sotto dopo 18 minuti dopo un contropiede fulmineo finalizzato da Vivien Endemann su assist di Scenja Huth. La Juventus continua a impensierire Stina Johannes sia prima che dopo l'intervallo e colpisce anche una traversa con Ana Capeta, autrice di un gol e di un assist al suo esordio con il club nella partita di andata.

Il Wolfsburg sfiora il raddoppio due volte con l'ex bianconera Lineth Beerensteyn, poi la Juve manda in campo l'altra marcatrice della partita di andata, Amalie Vangsgaard, che, dopo uno scambio ravvicinato con Cristiana Girelli, va al tiro, ma la sua conclusione viene neutralizzata da con la punta delle dita da Johannes, che più tardi nega il gol anche alla terza giocatrice mandata in campo in quel triplo cambio, Paulina Krumbiegel. Il pareggio non arriva e, allo scadere, Kessya Bussy serve a Cora Zicai la palla per il 2-0 definitivo.

Player of the Match: Stina Johannes (Wolfsburg)

Statistica: il Wolfsburg è alla sua tredicesima partecipazione ai quarti di finale in 14 stagioni.

Manchester United - Atleti 2-0 (tot.: 5-0)

Dopo il 3-0 in favore dello United nella gara d'andata, al ritorno l'Atleti crea diverse occasioni ma va sotto al 27' quando Lisa Naalsund serve Julia Zigiotti Olme che sigla il suo secondo gol tra andata e ritorno dopo quello segnato la settimana scorsa (il suo primo in 23 presenze europee). Jess Park raddoppia il vantaggio prima dell'intervallo con un gran tiro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Ellen Wangerheim entra in campo nella ripresa e mette subito alla prova Lola Gallardo dopo un cross di Park. A 18 minuti dalla fine, Park colpisce il palo dopo una bella azione corale, ma l'espulsione di Xènia Pérez mette la parola fine all'avventura europea dell'Atleti.

Player of the Match: Jess Park (Man Utd)