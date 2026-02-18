Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: l'Arsenal vola ai quarti contro il Chelsea, il Real trova il Barcellona
mercoledì 18 febbraio 2026
L'Arsenal interrompe la corsa dell'OH Leuven e si qualifica per i quarti di finale contro il Chelsea, mentre il Real Madrid elimina il Paris FC e si prepara ad affrontare il Barcellona.
Arsenal e Real Madrid difendono il vantaggio dell'andata e passano ai quarti di finale di UEFA Women's Champion League.
L'Arsenal mette fine all'ottima stagione d'esordio dell'OH Leuven e raggiunge il suo 17esimo quarto di finale (record ex equo), preparandosi al derby contro il Chelsea ai quarti. Il Madrid batte il Paris FC per 2-0 (5-2 complessivo) e troverà il Barcellona.
Le altre partite si concludono giovedì, quando la Juventus ospita il Wolfsburg con il punteggio sul 2-2 e il Manchester United difenderà il 3-0 dell'andata in casa contro l'Atlético Madrid.
Verso la finale a Oslo
Quarti di finale
Atlético Madrid / Manchester United - Bayern München
Real Madrid - Barcelona
Arsenal - Chelsea
Wolfsburg / Juventus - OL Lyonnes
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Semifinali
1: Atlético Madrid / Manchester United / Bayern München - Real Madrid / Barcelona
2: Arsenal / Chelsea -
Wolfsburg / Juventus / OL Lyonnes
Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio
Finale (stadio Ullevaal, Oslo: 23 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto.
Real Madrid - Paris FC 2-0 (tot. 5-2)
Già costretto a ribaltare la sconfitta per 3-2 della scorsa settimana, il Paris si ritrova con una giocatrice in meno al 5' dopo l'espulsione di Théa Greboval per atterramento su Naomie Feller lanciata a rete. Le padrone di casa continuano a spingere e al 36' si procurano un calcio di rigore per fallo di mano di Océane Picard, ma Mylène Chavas para il tiro della sua ex compagna Caroline Weir.
Al 9' del secondo tempo, il Real Madrid trova finalmente il gol del vantaggio con una conclusione al volo di Feller su cross di Eva Navarro. Meno di un quarto d'ora più tardi, un altro cross di Navarro viene deviato nella propria porta da Melween N'Dongala, fissando il risultato sul 2-0 e confermando il passaggio del Real Madrid al suo terzo quarto di finale (il secondo contro il Barcellona dopo quello del 2021/22).
Player of the Match: Eva Navarro (Real Madrid)
Arsenal - OH Leuven 3-1 (tot. 7-1)
Sotto la pioggia di Meadow Park, l'Arsenal amplia il suo vantaggio al 23' minuto grazie a un tiro angolato di Alessia Russo, ma l'OHL, battuto 3-0 dall'Arsenal alla sesta giornata e 4-0 la scorsa settimana, si sblocca poco dopo grazie a Sára Pusztai, che sfrutta un passaggio di Kim Everaerts.
L'Arsenal spinge e si riporta in vantaggio al 20' su rigore con Mariona Caldentey. Nel recupero, Russo segna il 3-1 (50° gol con l'Arsenal) facendosi spazio in area e concludendo in rete.
Player of the Match: Mariona Caldentey (Arsenal)
Le gare di ritorno di giovedì:
Juventus - Wolfsburg (18:45 CET)
Manchester United - Atleti (21:00 CET)