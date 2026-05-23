Classifica marcatrici Women's Champions League: doppietta e primo posto per Ewa Pajor
sabato 23 maggio 2026
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L'attaccante del Barcelona segna due gol in finale e si laurea capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26.
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Ewa Pajor segna una doppietta in finale e si laurea capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 con 11 gol.
Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
11Ewa Pajor (Barcelona)
9 Alessia Russo (Arsenal)
8 Pernille Harder (Bayern München)
7 Alexia Putellas (Barcelona)
5 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
5 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
5 Evelyne Viens (Roma)
5 Caroline Weir (Real Madrid)
Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
8 Klara Bühl (Bayern München)
7 Alexia Putellas (Barcelona)
4 Esmee Brugts (Barcelona)
4 Linda Caicedo (Real Madrid)
4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)
4 Beth Mead (Arsenal)
Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)
14 Alexia Putellas (Barcelona)
13 Ewa Pajor (Barcelona)
11 Alessia Russo (Arsenal)
11 Pernille Harder (Bayern München)
9 Klara Bühl (Bayern München
Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione
2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11
*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale