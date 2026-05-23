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Classifica marcatrici Women's Champions League: doppietta e primo posto per Ewa Pajor

sabato 23 maggio 2026

L'attaccante del Barcelona segna due gol in finale e si laurea capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26.

Ewa Pajor ha segnato 9 gol
Ewa Pajor ha segnato 9 gol Getty Images

Ewa Pajor segna una doppietta in finale e si laurea capocannoniere della UEFA Women's Champions League 2025/26 con 11 gol.

Classifica marcatrici

Classifica marcatrici Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

11Ewa Pajor (Barcelona)

9 Alessia Russo (Arsenal)

8 Pernille Harder (Bayern München)

7 Alexia Putellas (Barcelona)

5 Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)
5 Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
5 Evelyne Viens (Roma)
5 Caroline Weir (Real Madrid)

Ewa Pajor viene portata in trionfo dopo aver segnato in finale
Ewa Pajor viene portata in trionfo dopo aver segnato in finaleGetty Images

Maggior numero di assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

8 Klara Bühl (Bayern München)

7 Alexia Putellas (Barcelona)

4 Esmee Brugts (Barcelona)
4 Linda Caicedo (Real Madrid)
4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)
4 Beth Mead (Arsenal)﻿

Guarda la doppietta di Alexia Putellas contro il Bayern
Secondo posto per Alessia Russo
Secondo posto per Alessia Russo UEFA via Getty Images

Classifica gol+assist nella Women's Champions League 2025/26 (dalla fase campionato in avanti)

14 Alexia Putellas (Barcelona)

13 Ewa Pajor (Barcelona)

11 Alessia Russo (Arsenal)
11 Pernille Harder (Bayern München)﻿

9 Klara Bühl (Bayern München

Le migliori marcatrici di Women's Champions League stagione per stagione

2024/25: Clàudia Pina (Barcelona) 10
2023/24: Kadidiatou Diani (Lyon) 8﻿
2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9
2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

*dalla fase a gironi/fase campionato alla finale

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: sabato 23 maggio 2026

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