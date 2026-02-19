Quarti di finale di Women's Champions League: Man United-Bayern, Real Madrid-Barcelona, Arsenal-Chelsea, Wolfsburg-OL Lyonnes

I quarti di finale di UEFA Women's Champions League sono stati definiti. Il 24/25 marzo e 1/2 aprile si giocherà il big match di Spagna tra Real Madrid e Barcelona, oltre alla partita tra le campionesse in carica dell'Arsenal e il Chelsea. Il Manchester United è all'esordio in questo turno e sfiderà il Bayern München, mentre il Wolfsburg si prepara ad affrontare l'OL Lyonnes.

Le prime quattro classificate della nuova fase campionato (Barcelona, OL, Chelsea e Bayern) si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dai quinto al 12esimo posto vanno agli spareggi. Con il ﻿sorteggio di giovedì è stato definito il tabellone completo della fase a eliminazione diretta sino alla finale del 23 maggio a Oslo.

ARSENAL - CHELSEA (24 MARZO E 1 APRILE)

Questo sarà il primo incontro tra due squadre della stessa città nella storia delle competizioni UEFA per club femminili. Le Blues hanno sconfitto un altro club inglese nei quarti di finale del 2024/25, il Manchester City, mentre l'Arsenal ha perso contro il Birmingham City in questa fase nel 2013/14.

Nei due incontri disputati quest'anno nella Women's Super League, l'Arsenal ha pareggiato 1-1 in casa contro il Chelsea l'8 novembre e poi ha vinto 2-0 in trasferta il 24 gennaio. È stata la prima sconfitta dell'Arsenal contro il Chelsea dal dicembre 2023 e la prima vittoria in trasferta contro le Blues dal 2018.

ARSENAL (ENG, DETENTRICI)

Fase campionato: 5° posto

1-2 casa contro OL Lyonnes

2-0 trasferta contro Benfica

2-3 trasferta contro Bayern München

2-1 casa contro Real Madrid

1-0 casa contro Twente

3-0 trasferta contro OH Leuven

Spareggi fase a eliminazione diretta

7-1tot. contro OH Leuven (4-0 t, 3-1 c)

Miglior marcatrice: Alessia Russo 7

Ranking UEFA (al termine del 2024/25): 7° (testa di serie nell'urna 1 del sorteggio per la fase campionato in quanto campione in carica)

Come si è qualificato: campione in carica, secondo in campionato

Passata stagione: campione

Palmares a livello nazionale: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2006/07, 2024/25)

Bilancio quarti di finale: V8 S8

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 3-2tot. contro Real Madrid (0-2 t, 3-0 c)

2022/23: 2-1tot. contro Bayern (0-1 t, 2-0 c)

2021/22: 1-3tot. contro Wolfsburg (1-1 c, 0-2 t)

2019/20: 1-2 vs Paris Saint-Germain (n, San Sebastián)

2013/14: 0-3tot. contro Birmingham City (0-1 t, 0-2 c)

2012/13: 4-1tot. contro Torres (3-1 c, 1-0 t)

2011/12: 3-2tot. contro Göteborg [oggi Häcken] (3-1 c, 0-1 t)

2010/11: 3-3agg, vittoria per i gol in trasferta contro Linköping (1-1 c, 2-2 t)

2009/10: 1-4tot. contro Duisburg (1-2 t, 0-2 c)

2008/09: 3-8tot. contro Umeå (3-2 c, 0-6 t)

2007/08: 2-3tot. contro OL Lyonnes (0-0 t, 2-3 c)

2006/07: 9-1tot. contro Breidablik (5-0 t, 4-1 c)

2005/06: 2-4tot. contro Frankfurt (1-1 c, 1-3 t)

2004/05: 4-3tot. contro Torres (0-2 t, 4-1 c)

2002/03: 3-1tot. contro CSK VV Samara (2-0 t, 1-1 c)

2001/02: 2-3tot. contro Toulouse (1-1 c, 1-2dts t)

CHELSEA (ENG)

Fase campionato: 3° posto

1-1 t contro Twente

4-0 c contro Paris FC

6-0 t contro St. Pölten

1-1 c contro Barcelona

6-0 c contro Roma

2-1 t contro Wolfsburg

Miglior marcatrice: Sam Kerr 3

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 3°

Qualificazione: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: semifinale

Trofei nazionali: 8 campionati, 6 coppe nazionali

Miglior precedente in Europa: secondo classificato (2020/21)

Bilancio ai quarti di finale: V6 S0

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 3-2tot. contro Manchester City (0-2 t, 3-0 c)

2023/24: 4-1tot. contro Ajax (3-0 t, 1-1 c)

2022/23: 2-2agg, 4-3rig contro OL Lyonnes (1-0 c, 1-2dts t)

2020/21: 5-1tot. contro Wolfsburg (2-1 c, 3-0 t, entrambe le gare a Budapest)

2018/19: 3-2tot. contro Paris Saint-Germain (2-0 c, 1-2 t)

2017/18: 5-1tot. contro Montpellier (2-0 t, 3-1 c)

WOLFSBURG - OL LYONNES (24 MARZO E 2 APRILE)

L'OL ha battuto il Wolfsburg per 3-1 alla terza giornata di quest'anno, l'undicesimo incontro tra le due squadre in questa competizione. Con queste due ulteriori partite, questa sfida supererà OL-Paris Saint-Germain (12) come incontro più giocato nella storia della UEFA Women's Club.

Tra queste partite, il Wolfsburg ha battuto l'OL nella finale del 2013, ma la situazione si è ribaltata nelle partite decisive del 2016 (ai rigori), del 2018 (dopo i tempi supplementari) e del 2020. Nei quarti di finale del 2016/17, l'OL si è qualificato dopo aver vinto 2-0 in trasferta e perso 1-0 in casa e due anni dopo, nei quarti di finale, la squadra francese ha prevalso 2-1 in casa e 4-2 in trasferta, e ha battuto il Wolfsburg due volte nella fase a gironi della scorsa stagione.

WOLFSBURG (GER)

Fase campionato: 9° posto

4-0 c contro Paris Saint-Germain

2-1 t contro Vålerenga

1-3 t contro OL Lyonnes

5-2 c contro Manchester United

0-2 t contro Real Madrid

1-2 c contro Chelsea

Spareggi fase a eliminazione diretta

4-2tot. contro Juventus (2-2 c, 2-0 t)

Miglior marcatrice: Lineth Beerensteyn 4

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 5

Qualificazione: seconda in Germania

Scorsa stagione: quarti di finale

Trofei nazionali: 7 campionati, 11 coppe di Germania

Miglior precedente in Europa: Campione (2012/13, 2013/14)

Bilancio ai quarti di finale: V8 S4

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 2-10tot. contro Barcelona (1-4 c, 1-6 t)

2022/23: 2-1tot. contro Paris Saint-Germain (1-0 t, 1-1 c)

2021/22: 3-1tot. contro Arsenal (1-1 t, 2-0 c)

2020/21: 1-5tot. contro Wolfsburg (1-2 t, 0-3 c, entrambe le gare a Budapest)﻿

2019/20: 9-1 contro Glasgow City (n, San Sebastián)

2018/19: 3-6tot. contro OL (1-2 t, 2-4 c)

2017/18: 6-1tot. contro Slavia Praha (5-0 c, 1-1 t)

2016/17: 1-2tot. contro OL (0-2 c, 1-0 t)

2015/16: 6-0tot. contro Brescia (3-0 c, 3-0 t)

2014/15: 4-4tot., vittoria per gol in trasferta contro Rosengård (1-1 c, 3-3 t)

2013/14: 5-0tot. contro Barcelona (3-0 c, 2-0 t)

2012/13: 4-1tot. contro Rossiyanka (2-1 c, 2-0 t)

Highlights: OL Lyonnes - Wolfsburg 3-1

OL LYONNES (FRA)

Fase campionato: 2° posto

2-1 t contro Arsenal

3-0 c contro St. Pölten

3-1 c contro Wolfsburg

3-3 t contro Juventus

3-0 t contro Manchester United

4-0 c contro Atlético de Madrid

Migliore marcatrice: Melchie Dumornay 4

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 2°

Qualificazione: campione di Francia

Scorsa stagione: semifinale

Trofei nazionali: 18 campionati, 10 Coppe di Francia﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio ai quarti di finale: V14 S2

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 6-1tot. contro Bayern München (2-0 t, 4-1 c)

2023/24: 6-2tot. contro Benfica (2-1 t, 4-1 c)

2022/23: 2-2agg 3-4rig Precedenti contro Chelsea (0-1 c, 2-1dts t)

2021/22: 4-3tot. contro Juventus (1-2 t, 3-1 c)

2020/21: 2-2agg sconfitta per i gol in trasferta contro Paris Saint-Germain (1-0 t, 1-2 c)

2019/20: 2-1 Precedenti contro Bayern (n, Bilbao)

2018/19: 6-3tot. contro Wolfsburg (2-1 c, 4-2 t)

2017/18: 3-1tot. contro Barcelona (2-1 c, 1-0 t)

2016/17: 2-1tot. contro Wolfsburg (2-0 t, 0-1 c)

2015/16: 9-1tot. contro Slavia Praha (9-1 c, 0-0 t)

2012/13: 8-0tot. contro Rosengård (5-0 c, 3-0 t)

2011/12: 8-0tot. contro Brøndby (4-0 c, 4-0 t)

2010/11: 1-0tot. contro Zvezda-2005 (0-0 t, 1-0 c)

2009/10: 3-1tot. contro Torres (3-0 c, 0-1 t)

2008/09: 9-1tot. contro Bardolino Verona (5-0 t, 4-1 c)

2007/08: 3-2tot. contro Arsenal (0-0 c, 3-2 t)

MANCHESTER UNITED VS BAYERN MÜNCHEN (25 MARZO E 1 APRILE)

Questi club si incontrano per la prima volta in competizione UEFA per club femminile.

Lea Schüller è arrivata al Manchester United a gennaio, dopo aver segnato più di 100 gol in cinque anni e mezzo con il Bayern. Anche Julia Zigiotti Olme e Fridolina Rolfö dello United sono ex giocatrici del Bayern.

MANCHESTER UNITED (ENG)

Fase campionato: 6° posto

1-0 c contro Vålerenga

1-0 t contro Atlético de Madrid

2-1 c contro Paris Saint-Germain

2-5 t contro Wolfsburg

0-3 c contro OL Lyonnes

1-0 t contro Juventus

Spareggi per la fase a eliminazione diretta

5-0tot. contro Atlético de Madrid (3-0 t, 2-0 c)

Miglior marcatrice (dalla fase campionato): Melvine Malard, Fridolina Rolfö 3

Miglior marcatrice (incluse qualificazioni): Elisabeth Terland 8

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 24

Qualificazione: terzo posto in Inghilterra; 4-0 contro PSV Eindhoven, 1-0 t contro Hammarby, 3-1tot. contro Brann (0-1 t, 3-0 c)

Scorsa stagione: non qualificato

Trofei nazionali: 1 Coppa d'Inghilterra

Miglior precedente in Europa: secondo turno di qualificazione (2023/24)

Bilancio ai quarti di finale: prima apparizione

BAYERN MÜNCHEN (GER)

Fase campionato: 4° posto

1-7 t contro Barcelona

2-1 c contro Juventus

3-2 c contro Arsenal

3-1 t contro Paris Saint-Germain

2-2 t contro Atlético de Madrid

3-0 c contro Vålerenga

Miglior marcatrice: Pernille Harder 5

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 4°

Qualificazione: campione di Germania

Scorsa stagione: quarti di finale

Trofei nazionali: 7 campionati, 2 Coppe di Germania﻿

Miglior precedente in Europa: semifinale (2018/19, 2020/21)

Bilancio ai quarti di finale: V2 S5

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 1-6tot. contro OL Lyonnes (0-2 c, 1-4 t)

2022/23: 1-2tot. contro Arsenal (1-0 c, 0-2 t)

2021/22: 3-4tot. contro Paris Saint-Germain (1-2 t, 2-2dts c)

2020/21: 4-0tot. contro Rosengård (3-0 c, 1-0 t)

2019/20: 1-2 Precedenti contro OL Lyonnes (n, Bilbao)

2018/19: 6-2tot. contro Slavia Praha (1-1 t, 5-1 c)

2016/17: 1-4tot. contro Paris Saint-Germain (1-0 c, 0-4 t)

REAL MADRID - BARCELONA (25 MARZO E 2 APRILE)

Le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale della stagione 2021/22, quando il Barcelona si impose 3-1 in trasferta e 5-2 in casa davanti a 91.553 spettatori (record mondiale di presenze) contro il Real Madrid, alla sua prima partecipazione nella competizione.

Il Real Madrid ha battuto il Barcelona per la prima volta nel marzo 2025, ma in questa stagione le Blaugrana hanno vinto 4-0 in casa in campionato il 15 novembre, 2-0 nella finale della Supercopa a Castellón il 24 gennaio e 4-0 in trasferta negli ottavi di finale della Copa de la Reina il 5 febbraio. Le due squadre sono destinate a incontrarsi nuovamente in campionato a Madrid nel fine settimana tra le due partite di questo quarto di finale.

REAL MADRID (ESP)

Fase campionato: 7° posto

6-2 c - Roma

2-1 t - Paris Saint-Germain

1-1 c - Paris FC

1-2 t - Arsenal

2-0 c - Wolfsburg

1-1 t - Twente

Spareggi fase a eliminazione diretta

5-2tot. contro Paris FC (3-2 t, 2-0 c)

Migliore marcatrice (fase campionato): Caroline Weir 5

Migliore marcatrice comprese qualificazioni: Caroline Weir 5

Ranking UEFA (al termine del 2024/25): ﻿8°

Come si è qualificato: seconda campionato spagnolo; 5-1tot. contro Eintracht Frankfurt (2-1 t, 3-0 c)

Scorsa stagione: quarti di finale

Palmares a livello nazionale: miglior piazzamento – 2° posto x 4

Miglior piazzamento in Europa: quarti di finale (2021/22, 2024/25)

Bilancio quarti di finale: V0 S2

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 2-3tot. contro Arsenal (2-0 c, 0-3 t)

2021/22: 3-8tot. - Barcelona (1-3 c, 2-5 t)

2021/22 highlights: Barcelona - Real Madrid 5-2 ﻿

BARCELONA (ESP)

Fase campionato: 1° posto

7-1 c contro Bayern München

4-0 t contro Roma

3-0 c contro OH Leuven

1-1 t contro Chelsea

3-1 c contro Benfica

2-0 t contro Paris FC

Migliore marcatrice: Ewa Pajor 4

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 1°

Qualificazione: campione di Spagna

Scorsa stagione: vicecampione﻿

Trofei nazionali: 10 campionati, 11 Coppe di Spagna﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24)

Bilancio ai quarti di finale: V8 S3

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 10-2tot. contro Wolfsburg (4-1 t, 6-1 c)

2023/24: 5-2tot. contro Brann (2-1 t, 3-1 c)

2022/23: 6-1tot. contro Roma (1-0 t, 5-1 c)

2021/22: 8-3tot. contro Real Madrid (3-1 t, 5-2 c)

2020/21: 4-2tot. contro Manchester City (3-0 c giocata a Monza, 1-2 t)

2019/20: 1-0 Precedenti contro Atlético (n, Bilbao)

2018/19: 4-0tot. contro LSK Kvinner (3-0 c, 1-0 t)

2017/18: 1-3tot. contro OL Lyonnes (1-2 t, 0-1 c)

2016/17: 3-0tot. contro Rosengård (1-0 t, 2-0 c)

2015/16: 0-1tot. contro Paris Saint-Germain (0-0 c, 0-1 t)

2013/14: 0-5tot. contro Wolfsburg (0-3 c, 0-2 t)

