Riepilogo andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, mercoledì: vittorie esterne per Arsenal e Real Madrid
mercoledì 11 febbraio 2026
L'Arsenal campione in carica vince 4-0 sul campo dell'OH Leuven, mentre il Real Madrid rimonta e si impone 3-2 in casa del Paris FC.
Le campionesse in carica dell'Arsenal e il Real Madrid andranno in vantaggio al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League dopo le rispettive vittorie esterne.
UEFA.com riepiloga le partite della prima serata.
Clicca sui risultati per rivivere la gara minuto per minuto.
L'Arsenal si avvicina al derby contro il Chelsea ai quarti di finale grazie ai primi due gol di Frida Maanum in questa edizione. Le campionesse in carica passano in vantaggio al 22' con Maanum su cross di Caitlin Foord e raddoppiano a otto minuti dall'intervallo grazie alla rete di Olivia Smith (già in gol nel 3-0 in casa delle esordienti dell'OH Leuven nella sesta giornata della fase campionato) su un perfetto cross di Chloe Kelly.
Al 7' della ripresa, Foord serve un assist per il secondo gol personale di Maanum. A 18 minuti dalla fine le Gunners chiudono definitivamente la gara con la subentrata Alessia Russo, che dalla corta distanza segna il suo quinto gol stagionale nella serata in cui Kim Little disputa la sua 400ª gara con la maglia dell'Arsenal.
Player of the Match: Frida Maanum (Arsenal)
Il Real Madrid aumenta le sue possibilità di affrontare il Barcellona ai quarti di finale con due gol alla fine del primo tempo che si riveleranno decisivi per questa vittoria in rimonta. Il potente tiro al volo di Kaja Korošec porta in vantaggio il Paris, ma a sei minuti dall'intervallo tempo Caroline Weir insacca in ribattuta dopo un tiro dalla distanza di Sara Däbritz che colpisce il palo e il portiere Mylène Chavas.
Le ospiti passano in vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco grazie al gol di Athenea del Castillo dopo una splendida volata di Linda Caicedo. Caicedo segna il gol del 3-1 a sette minuti dalla fine, mentre il tiro deviato di Maeline Mendy all'89' ridà qualche speranza al Paris per il ritorno.
Player of the Match: Linda Caicedo (Real Madrid)
Gare di andata di giovedì:
Wolfsburg - Juventus (18:45 CET)
Atleti - Manchester United (21:00 CET)
Ritorno:
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid - Paris FC (18:45 CET)
Arsenal - OH Leuven (21:00 CET)
Giovedì 19 febbraio
Juventus - Wolfsburg (18:45 CET)
Manchester United - Atleti (21:00 CET)
Verso la finale a Oslo
Quarti di finale
Atleti / Manchester United - Bayern München
Paris FC / Real Madrid - Barcelona
OH Leuven / Arsenal - Chelsea
Wolfsburg / Juventus - OL Lyonnes
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Semifinali
1: Atleti / Manchester United / Bayern München - Paris FC / Real Madrid / Barcelona
2: OH Leuven / Arsenal / Chelsea -
Wolfsburg / Juventus / OL Lyonnes
Andata: 25/26 aprile
Ritorno: 2/3 maggio
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo: 23 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2