Le migliori partite della fase campionato di Women's Champions League 2025/26

Nella fase campionato di Women's Champions League 2025/26 abbiamo visto rimonte clamorose, gol indimenticabili e traguardi storici da parte di alcune squadre.

Il nuovo format della competizione ha proposto un calendario molto interessante, offrendo ai club la possibilità di mettersi alla prova contro una gamma più ampia di avversarie, opponendo rivali di lunga data e aumentando ulteriormente la competitività perché la posta in gioco è rimasta alta fino all'ultima giornata.

Riviviamo sei partite che hanno regalato emozioni, messo in mostra grandi talenti e offerto momenti memorabili.

Le otto volte campionesse dell'OL Lyonnes iniziano la stagione con una vittoria importante a Meadow Park, rimontando contro le detentrici grazie a una doppietta di Melchie Dumornay nel primo tempo.

L'Arsenal passa in vantaggio in avvio di gara con Alessia Russo, ma le ospiti pareggiano 13 minuti dopo quando Dumornay intercetta un passaggio di Daphne van Domselaar e batte il portiere delle Gunners al secondo tentativo.

Cinque minuti dopo, la 22enne centrocampista segna di nuovo, mostrando le qualità che le erano valse il titolo di miglior giovane della Women's Champions League 2024/25 con un bel tiro a giro dal limite dell'area.

Highlights: Arsenal - OL Lyonnes 1-2

In questa avvincente partita si vedono otto gol, un cambio di inerzia della gara e una magnifica prestazione nel secondo tempo del Real Madrid.

Entrambe le squadre segnano due gol nei primi 35 minuti: il più bello arriva grazie a un tiro da fuori area della romanista Emilie. Alba Redondo porta le padrone di casa sul 3-2 prima dell'intervallo su assist di Linda Caicedo.

Caicedo rimane determinante anche dopo l'intervallo, servendo Caroline Weir per consolidare il vantaggio, mentre Maëlle Lakrar ed Eva Navarro coronano una prestazione memorabile della squadra spagnola.

Highlights: Real Madrid - Roma 6-2

Le esordienti dell'OH Leuven ottengono la loro prima vittoria nella fase campionato con un gol in extremis che scatena grandi festeggiamenti.

La prima squadra belga a qualificarsi nella competizione rimonta dopo il gol ospite di Jaimy Ravensbergen alla fine del primo tempo. Linde Veefkind pareggia su rigore all'82', mentre Sára Pusztai segna nel recupero e completa una storica rimonta.

Highlights: OH Leuven - Twente 2-1

Dopo aver conquistato la prima vittoria alla seconda giornata contro il Benfica, l'Arsenal si porta in vantaggio di due gol prima dell'intervallo grazie a un colpo di testa di Emily Fox e un tiro dalla distanza di Mariona Caldentey.

A metà del secondo tempo, però, le subentrate del Bayern iniziano a cambiare la partita. Alara e Pernille Harder consentono alla squadra tedesca di pareggiare, poi il capitano Glodis Viggósdóttir sfrutta un cross di Klara Bühl a 4' dalla fine e strappa una vittoria sensazionale.

Highlights: Bayern - Arsenal 3-2

Arsenal e Twente non sono le uniche squadre a farsi sfuggire il vantaggio nella fase campionato; la Juventus arriva a un passo da un trionfo memorabile contro le francesi, che però pareggiano su rigore con Wendie Renard al 90' e portano a casa un punto dopo una gara emozionante.

Le campionesse d'Italia conducono 3-0 all'intervallo grazie ai gol di Chiara Beccari, Michela Cambiaghi e Tatiana Pinto, ma la rimonta nel secondo tempo inizia con un gol di Tabitha Chawinga al quarto d'ora della ripresa e una rete di testa di Marie-Antoinette Katoto a poco più di 10 minuti dalla fine. A fine gara, l'OL si procura un calcio di rigore Renard e non sbaglia.

Highlights: Juventus - OL Lyonnes 3-3

Le quattro squadre qualificate direttamente ai quarti di finale devono ancora essere decise prima dell'ultima giornata, quando Chelsea e Wolfsburg si sfidano e sono entrambe in lizza per un piazzamento tra le prime quattro.

Alex Popp porta in vantaggio le padrone di casa al 16', ma Lucy Bronze pareggia di testa su calcio d'angolo di Erin Cuthbert alla fine del primo tempo. A metà ripresa, Sam Kerr incorna in rete su cross di Johanna Rytting Kaneryd; anche se il Wolfsburg spinge a caccia del pareggio, le campionesse d'Inghilterra resistono e superano la squadra tedesca, arrivando tra le prime quattro.

Highlights: Wolfsburg - Chelsea 1-2



