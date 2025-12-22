I numeri della fase campionato di Women's Champions League 2025/26

1 L'OH Leuven, al suo debutto in Europa, è stato il primo club a rappresentare il Belgio nella fase a gironi/campionato, raggiungendo gli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

3 Tra le 12 squadre che hanno superato la fase campionato, tre hanno partecipato a questo turno per la prima volta (compresa la fase a gironi post 2021/22): Atlético de Madrid, Manchester United e OHL.

5 Pernille Harder del Bayern ha chiuso come capocannoniere ex equo con cinque gol insieme a Evelyne Viens della Roma, che ha realizzato l'unica tripletta della fase campionato alla sesta giornata contro il St. Pölten.

La tripletta di Evelyne Viens (Roma)

8 Un'altra giocatrice del Bayern, Klara Bühl, ha guidato la classifica assist, con ben quattro lunghezze di vantaggio su Alexia Putellas, e ha superato il precedente record della fase a gironi (cinque). Bühl è anche diventata la miglior assist woman assoluta della fase a gironi/campionato con 14, due in più di Selma Bacha.

10 Due squadre hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta partendo dal secondo turno di qualificazione: Manchester United (dal percorso Piazzate) e OH Leuven (dal percorso Campioni), giocando finora 10 partite. Se una delle due arriverà dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta alle semifinali, arriverà a quota 16, superando il record di 15 partite in una sola stagione stabilito dall'Arsenal la scorsa stagione.

12 Nel torneo sono tornati i pareggi, mentre nella scorsa fase a gironi se ne era visto uno solo. Alla prima giornata di questa edizione se ne contavano già due. La fase campionato di 54 partite si è conclusa con 12 pareggi, ma solo uno 0-0 (Paris SG - OH Leuven alla quinta giornata).

17 L'OL partecipa per la 17esima volta ai quarti di finale, un record. L'Arsenal può raggiungerlo superando gli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

20 Barcellona e Chelsea sono state le squadre più prolifiche con 20 gol e hanno anche avuto la miglior difesa con sole tre reti subite.

23 L'SFK 2000 Sarajevo, che ha disputato le qualificazioni, ha partecipato al torneo per la 23esima stagione consecutiva, record di presenze sia consecutive che complessive.

28 Kadidiatou Diani e Christiane Endler dell'OL condividono il record di presenze nella fase a gironi/campionato da quando il format è stato introdotto nel 2021/22. (Saki Kumagai e Sarah Zadrazil, sempre presenti in tutte le 24 partite della fase a gironi fino a questa stagione, stavolta non hanno partecipato).

30 Sonia Bompastor ha difeso il suo record: è stata l'unica allenatrice che ha totalizzato 30 presenze su 30 nella fase a gironi/campionato (18 con l'OL e 12 con il Chelsea).

54 Lynn Groenewegen del Twente ha superato il record di palloni recuperati (54) e condivide quello di contrasti (27) con la compagna Danique van Ginkel.

65,3% Il Barcellona è stato nuovamente il club con il maggior possesso palla a partita, anche se in calo rispetto al 68,5% della scorsa stagione; è in testa anche per precisione nei passaggi (89,7%) e passaggi completati (3813).

Guarda il gol del pareggio di Wendie Renard in OL Lyonnes -Juventus

100 Come se non detenesse già abbastanza record, nella fase campionato Wendie Renard è diventata la prima giocatrice a totalizzare 100 vittorie in UEFA Women's Champions League/Women's Cup nel 3-1 tra OL e Wolfsburg alla terza giornata. Si tratta del maggior numero di vittorie di qualsiasi club tranne l'OL (l'Arsenal è secondo con 78).

181 Gol segnati in 54 partite, di cui 39 alla prima giornata.

386 In totale, i 18 club hanno schierato 386 giocatrici provenienti da 40 nazioni.

1.106.772 L'affluenza totale nelle cinque stagioni con la fase a gironi/campionato ha superato il milione di spettatori, con oltre 200.000 in questa stagione. ﻿

