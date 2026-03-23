Manchester United - Bayern München, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Manchester United e Bayern München si affronteranno mercoledì 25 marzo all'Old Trafford nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

A seguire

Man United

Ultime sei partite: VPSSVV

Ultima partita: Man United - Everton 2-1, 21/03, Women's Super League

Situazione attuale: 2° in Women's Super League

Bayern

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Essen - Bayern 0-5, 20/03, Frauen-Bundesliga

Situazione attuale: 1° in Frauen-Bundesliga, semifinale Coppa di Germania

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Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?

UEFA via Getty Images

L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.

Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.