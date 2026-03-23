Manchester United - Bayern München, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma
lunedì 23 marzo 2026
Intro articolo
Quando si gioca? Come guardarla? Quali sono le probabili formazioni? Tutto quello che c'è da sapere sull'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra Manchester United e Bayern München.
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Corpo articolo
Manchester United e Bayern München si affronteranno mercoledì 25 marzo all'Old Trafford nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.
Man United - Bayern in breve
Quando: mercoledì 25 marzo (21:00 CET)
Dove: Old Trafford, Manchester
Cosa: andata quarto di finale di UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita
Ritorno: mercoledì 1 aprile (18:45 CET), Fußball Arena München, Monaco di Baviera
Probabili formazioni
A seguire
Stato di forma
Man United
Ultime sei partite: VPSSVV
Ultima partita: Man United - Everton 2-1, 21/03, Women's Super League
Situazione attuale: 2° in Women's Super League
Bayern
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Essen - Bayern 0-5, 20/03, Frauen-Bundesliga
Situazione attuale: 1° in Frauen-Bundesliga, semifinale Coppa di Germania
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.
Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.