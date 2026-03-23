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Wolfsburg - OL Lyonnes, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

lunedì 23 marzo 2026

Quando si gioca? Come guardarla? Quali sono le probabili formazioni? Tutto quello che c'è da sapere sull'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra Wolfsburg e OL Lyonnes.

Il Wolfsburg di Janina Minge affronterà l'OL Lyonnes di Ingrid Engen
Il Wolfsburg di Janina Minge affronterà l'OL Lyonnes di Ingrid Engen UEFA

Wolfsburg e OL Lyonnes si affronteranno martedì 24 marzo alla VfL Wolfsburg Arena nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Wolfsburg - OL Lyonnes in breve

Quando: martedì 24 marzo (18:45 CET)
Dove: VfL Wolfsburg Arena, Wolfsburg
Cosa: andata quarti di finale di UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita
Ritorno: giovedì 2 aprile (21:00 CET), OL Stadium, Décines

Conosciamo le squadre dei quarti di finale
Tutti i gol dell'OL Lyonnes nella fase campionato 2025/26 di Women's Champions League
Dove guardare la partita in TV e streaming
Highlights fase campionato: OL Lyonnes - Wolfsburg 3-1 ﻿

Probabili formazioni

A seguire.

Stato di forma

Wolfsburg 
Ultime sei partite: VVVVSV
Ultima partita: Hoffenheim - Wolfsburg 0-1, 21/03, Frauen-Bundesliga
Situazione attuale: 2° in Frauen-Bundesliga, semifinale Coppa di Germania

OL Lyonnes
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Fleury - OL Lyonnes 0-2, 21/03, Première Ligue﻿﻿

Situazione attuale: 1° in Première Ligue regular season, semifinale di Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega francese

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Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?

UEFA via Getty Images

L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.

Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 23 marzo 2026