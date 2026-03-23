Wolfsburg - OL Lyonnes, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Wolfsburg e OL Lyonnes si affronteranno martedì 24 marzo alla VfL Wolfsburg Arena nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

A seguire.

Wolfsburg

Ultime sei partite: VVVVSV

Ultima partita: Hoffenheim - Wolfsburg 0-1, 21/03, Frauen-Bundesliga

Situazione attuale: 2° in Frauen-Bundesliga, semifinale Coppa di Germania

OL Lyonnes

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Fleury - OL Lyonnes 0-2, 21/03, Première Ligue﻿﻿



Situazione attuale: 1° in Première Ligue regular season, semifinale di Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega francese

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Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?

UEFA via Getty Images

L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.

Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.