Arsenal - Chelsea, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma
lunedì 23 marzo 2026
Intro articolo
Quando si gioca? Come guardarla? Quali sono le probabili formazioni? Tutto quello che c'è da sapere sull'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra Arsenal e Chelsea.
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Corpo articolo
Arsenal e Chelsea si affronteranno martedì 24 marzo all'Arsenal Stadium nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.
Arsenal - Chelsea in breve
Quando: martedì 24 marzo (21:00 CET)
Dove: Arsenal Stadium, Londra
Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita
Ritorno: mercoledì 1 aprile (21:00 CET), Stamford Bridge, Londra
Probabili formazioni
Arsenal: Borbe; McCabe, Wubben-Moy, Codina, Fox; Little, Caldentey, Smith; Mead, Russo, Kelly
Chelsea: Hampton; Bronze, Buchanan, Buurman, Baltimore; Cuthbert, Walsh, Kaptein; Thompson, James, Rytting Kaneryd
Stato di forma
Arsenal
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima: Arsenal - West Ham United 5-0, 21/03, Women's Super League
Situazione attuale: 4° in Women's Super League, quarti di finale Women's FA Cup
Chelsea
Ultime sei partite: PVVVVV
Ultima: London City Lionesses - Chelsea 1-1, 21/03, Women's Super League
Situazione attuale: 3° in Women's Super League, quarti di finale Women's FA Cup, vincitrice Women's League Cup
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.
Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.