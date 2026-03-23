Real Madrid - Barcelona, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Real Madrid e Barcelona si affronteranno mercoledì 25 marzo all'Estadio Alfredo Di Stéfano per l'andata dei quarti di finale di ﻿UEFA Women's Champions League.

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Athenea, Linda Caicedo, Feller

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Camara, Salma Paralluelo; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Real Madrid

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Eibar - Real Madrid 0-1, 22/03, Liga F﻿



Situazione attuale: 2° in Liga F

Barcelona

Ultime sei partite: VVVPVV

Ultima partita: Barcelona - Athletic Club 7-1, 21/03, Liga F﻿



Situazione attuale: 1° in Liga F, finale Copa de la Reina

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Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?

UEFA via Getty Images

L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.

Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.