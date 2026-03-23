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Real Madrid - Barcelona, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

lunedì 23 marzo 2026

Quando si gioca? Come guardarla? Quali sono le probabili formazioni? Tutto quello che c'è da sapere sull'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra Real Madrid e Barcelona.

Eva Navarro (Real Madrid) e Ona Batlle (Barcelona) si affrontano ai quarti
Eva Navarro (Real Madrid) e Ona Batlle (Barcelona) si affrontano ai quarti UEFA

Real Madrid e Barcelona si affronteranno mercoledì 25 marzo all'Estadio Alfredo Di Stéfano per l'andata dei quarti di finale di ﻿UEFA Women's Champions League.

Real Madrid - Barcelona in breve

Quando: mercoledì 25 marzo (18:45 CET)
Dove: Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid
Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita
Ritorno: giovedì 2 aprile (18:45 CET), Camp Nou, Barcelona

Conosciamo le squadre dei quarti di finale
Highlights 2021/22: Real Madrid - Barcelona 1-3 ﻿
Dove guardare la partita in TV e streaming

Probabili formazioni

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Athenea, Linda Caicedo, Feller

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Camara, Salma Paralluelo; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Stato di forma

Real Madrid
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Eibar - Real Madrid 0-1, 22/03, Liga F﻿

Situazione attuale2° in Liga F

Barcelona
Ultime sei partite: VVVPVV
Ultima partita: Barcelona - Athletic Club 7-1, 21/03, Liga F﻿

Situazione attuale: 1° in Liga F, finale Copa de la Reina

Tutti i gol del Real Madrid in questa edizione di Women's Champions League
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Tutti i gol del Barcelona nella fase campionato di Women's Champions League

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Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?

UEFA via Getty Images

L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.

Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: lunedì 23 marzo 2026