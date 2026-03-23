Real Madrid - Barcelona, anteprima quarti di finale Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma
lunedì 23 marzo 2026
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Quando si gioca? Come guardarla? Quali sono le probabili formazioni? Tutto quello che c'è da sapere sull'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League tra Real Madrid e Barcelona.
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Real Madrid e Barcelona si affronteranno mercoledì 25 marzo all'Estadio Alfredo Di Stéfano per l'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.
Real Madrid - Barcelona in breve
Quando: mercoledì 25 marzo (18:45 CET)
Dove: Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid
Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita
Ritorno: giovedì 2 aprile (18:45 CET), Camp Nou, Barcelona
Probabili formazioni
Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Athenea, Linda Caicedo, Feller
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Camara, Salma Paralluelo; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Clàudia Pina
Stato di forma
Real Madrid
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Eibar - Real Madrid 0-1, 22/03, Liga F
Situazione attuale: 2° in Liga F
Barcelona
Ultime sei partite: VVVPVV
Ultima partita: Barcelona - Athletic Club 7-1, 21/03, Liga F
Situazione attuale: 1° in Liga F, finale Copa de la Reina
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.
Questa sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale degli UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. È lo stadio che ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.