Quali squadre sono qualificate ai quarti di finale di Women's Champions League finora?

Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea e Bayern München sono qualificate ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League del 24/25 marzo e 1/2 aprile, e verranno raggiunte dalle vincitrici degli spareggi che finiranno il 18 e 19 febbraio.

Le prime quattro classificate della nuova fase campionato si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dai quinto al 12esimo posto vanno agli spareggi.

Ecco le contendenti in vista del sorteggio delle 13:00 CET di giovedì, che definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Quali squadre sono ai quarti di finale e quali possono raggiungerle? Ai quarti di finale

1 Barcelona

2 OL Lyonnes

3 Chelsea

4 Bayern München Agli spareggi della fase a eliminazione diretta

5 Arsenal

6 Manchester United

7 Real Madrid

8 Juventus

9 Wolfsburg

10 Paris FC

11 Atlético de Madrid

12 OH Leuven Squadre elencate in base alla posizione finale nella classifica della fase campionato.

BARCELONA (ESP)

Fase campionato: 1° posto

7-1 c contro Bayern München

4-0 t contro Roma

3-0 c contro OH Leuven

1-1 t contro Chelsea

3-1 c contro Benfica

2-0 t contro Paris FC

Migliore marcatrice: Ewa Pajor 4

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 1°

Qualificazione: campione di Spagna

Scorsa stagione: vicecampione﻿

Trofei nazionali: 10 campionati, 11 Coppe di Spagna﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24)

Bilancio ai quarti di finale: V8 S3

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 10-2tot contro Wolfsburg (4-1 t, 6-1 c)

2023/24: 5-2tot contro Brann (2-1 t, 3-1 c)

2022/23: 6-1tot contro Roma (1-0 t, 5-1 c)

2021/22: 8-3tot contro Real Madrid (3-1 t, 5-2 c)

2020/21: 4-2tot contro Manchester City (3-0 c giocata a Monza, 1-2 t)

2019/20: 1-0 Precedenti contro Atlético (n, Bilbao)

2018/19: 4-0tot contro LSK Kvinner (3-0 c, 1-0 t)

2017/18: 1-3tot contro OL Lyonnes (1-2 t, 0-1 c)

2016/17: 3-0tot contro Rosengård (1-0 t, 2-0 c)

2015/16: 0-1tot contro Paris Saint-Germain (0-0 c, 0-1 t)

2013/14: 0-5tot contro Wolfsburg (0-3 c, 0-2 t)

OL LYONNES (FRA)

Fase campionato: 2° posto

2-1 t contro Arsenal

3-0 c contro St. Pölten

3-1 c contro Wolfsburg

3-3 t contro Juventus

3-0 t contro Manchester United

4-0 c contro Atlético de Madrid

Migliore marcatrice: Melchie Dumornay 4

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 2°

Qualificazione: campione di Francia

Scorsa stagione: semifinale

Trofei nazionali: 18 campionati, 10 Coppe di Francia﻿

Miglior precedente in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio ai quarti di finale: V14 S2

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 6-1tot contro Bayern München (2-0 t, 4-1 c)

2023/24: 6-2tot contro Benfica (2-1 t, 4-1 c)

2022/23: 2-2agg 3-4rig Precedenti contro Chelsea (0-1 c, 2-1dts t)

2021/22: 4-3tot contro Juventus (1-2 t, 3-1 h)

2020/21: 2-2agg sconfitta per i gol in trasferta contro Paris Saint-Germain (1-0 t, 1-2 c)

2019/20: 2-1 Precedenti contro Bayern (n, Bilbao)

2018/19: 6-3tot contro Wolfsburg (2-1 c, 4-2 t)

2017/18: 3-1tot contro Barcelona (2-1 c, 1-0 t)

2016/17: 2-1tot contro Wolfsburg (2-0 t, 0-1 c)

2015/16: 9-1tot contro Slavia Praha (9-1 c, 0-0 t)

2012/13: 8-0tot contro Rosengård (5-0 c, 3-0 t)

2011/12: 8-0tot contro Brøndby (4-0 c, 4-0 t)

2010/11: 1-0tot contro Zvezda-2005 (0-0 t, 1-0 c)

2009/10: 3-1tot contro Torres (3-0 c, 0-1 t)

2008/09: 9-1tot contro Bardolino Verona (5-0 t, 4-1 c)

2007/08: 3-2tot contro Arsenal (0-0 c, 3-2 t)

CHELSEA (ENG)

Fase campionato: 3° posto

1-1 t contro Twente

4-0 c contro Paris FC

6-0 t contro St. Pölten

1-1 c contro Barcelona

6-0 c contro Roma

2-1 t contro Wolfsburg



Miglior marcatrice: Sam Kerr 3

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 3°

Qualificazione: campione d'Inghilterra

Scorsa stagione: semifinale

Trofei nazionali: 8 campionati, 6 coppe nazionali

Miglior precedente in Europa: secondo classificato (2020/21)

Bilancio ai quarti di finale: V6 S0

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 3-2tot contro Manchester City (0-2 t, 3-0 c)

2023/24: 4-1tot contro Ajax (3-0 t, 1-1 c)

2022/23: 2-2agg, 4-3rig contro OL Lyonnes (1-0 c, 1-2dts t)

2020/21: 5-1tot contro Wolfsburg (2-1 h, 3-0 t, entrambe le gare a Budapest)

2018/19: 3-2tot contro Paris Saint-Germain (2-0 c, 1-2 t)

2017/18: 5-1tot contro Montpellier (2-0 t, 3-1 c)

BAYERN MÜNCHEN (GER)

Fase campionato: 4° posto

1-7 t contro Barcelona

2-1 c contro Juventus

3-2 c contro Arsenal

3-1 t contro Paris Saint-Germain

2-2 t contro Atlético de Madrid

3-0 c contro Vålerenga

Miglior marcatrice: Pernille Harder 5

Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 4°

Qualificazione: campione di Germania

Scorsa stagione: quarti di finale

Trofei nazionali: 7 campionati, 2 Coppe di Germania﻿

Miglior precedente in Europa: semifinale (2018/19, 2020/21)

Bilancio ai quarti di finale: V2 S5

Precedenti ai quarti di finale

2024/25: 1-6tot contro OL Lyonnes (0-2 c, 1-4 t)

2022/23: 1-2tot contro Arsenal (1-0 c, 0-2 t)

2021/22: 3-4tot contro Paris Saint-Germain (1-2 t, 2-2dts c)

2020/21: 4-0tot contro Rosengård (3-0 c, 1-0 t)

2019/20: 1-2 Precedenti contro OL Lyonnes (n, Bilbao)

2018/19: 6-2tot contro Slavia Praha (1-1 t, 5-1 c)

2016/17: 1-4tot contro Paris Saint-Germain (1-0 c, 0-4 t)

CALENDARIO DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA DI WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Quarti di finale

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Semifinali

Andata: 25/26 aprile

ritorno: 2/3 maggio

Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)

23 maggio