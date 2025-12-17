Quali squadre sono qualificate ai quarti di finale di Women's Champions League finora?
mercoledì 17 dicembre 2025
Barcelona, OL, Chelsea e Bayern sono le prime quattro squadre qualificate per i quarti di finale del 24/25 marzo e 1/2 aprile, mentre gli altri quattro posti si decideranno negli spareggi di febbraio.
Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea e Bayern München sono qualificate ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League del 24/25 marzo e 1/2 aprile, e verranno raggiunte dalle vincitrici degli spareggi che finiranno il 18 e 19 febbraio.
Le prime quattro classificate della nuova fase campionato si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dai quinto al 12esimo posto vanno agli spareggi.
Ecco le contendenti in vista del sorteggio delle 13:00 CET di giovedì, che definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta.
Quali squadre sono ai quarti di finale e quali possono raggiungerle?
Ai quarti di finale
1 Barcelona
2 OL Lyonnes
3 Chelsea
4 Bayern München
Agli spareggi della fase a eliminazione diretta
5 Arsenal
6 Manchester United
7 Real Madrid
8 Juventus
9 Wolfsburg
10 Paris FC
11 Atlético de Madrid
12 OH Leuven
Squadre elencate in base alla posizione finale nella classifica della fase campionato.
Fase campionato: 1° posto
7-1 c contro Bayern München
4-0 t contro Roma
3-0 c contro OH Leuven
1-1 t contro Chelsea
3-1 c contro Benfica
2-0 t contro Paris FC
Migliore marcatrice: Ewa Pajor 4
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 1°
Qualificazione: campione di Spagna
Scorsa stagione: vicecampione
Trofei nazionali: 10 campionati, 11 Coppe di Spagna
Miglior precedente in Europa: campione (2020/21, 2022/23, 2023/24)
Bilancio ai quarti di finale: V8 S3
Precedenti ai quarti di finale
2024/25: 10-2tot contro Wolfsburg (4-1 t, 6-1 c)
2023/24: 5-2tot contro Brann (2-1 t, 3-1 c)
2022/23: 6-1tot contro Roma (1-0 t, 5-1 c)
2021/22: 8-3tot contro Real Madrid (3-1 t, 5-2 c)
2020/21: 4-2tot contro Manchester City (3-0 c giocata a Monza, 1-2 t)
2019/20: 1-0 Precedenti contro Atlético (n, Bilbao)
2018/19: 4-0tot contro LSK Kvinner (3-0 c, 1-0 t)
2017/18: 1-3tot contro OL Lyonnes (1-2 t, 0-1 c)
2016/17: 3-0tot contro Rosengård (1-0 t, 2-0 c)
2015/16: 0-1tot contro Paris Saint-Germain (0-0 c, 0-1 t)
2013/14: 0-5tot contro Wolfsburg (0-3 c, 0-2 t)
Fase campionato: 2° posto
2-1 t contro Arsenal
3-0 c contro St. Pölten
3-1 c contro Wolfsburg
3-3 t contro Juventus
3-0 t contro Manchester United
4-0 c contro Atlético de Madrid
Migliore marcatrice: Melchie Dumornay 4
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 2°
Qualificazione: campione di Francia
Scorsa stagione: semifinale
Trofei nazionali: 18 campionati, 10 Coppe di Francia
Miglior precedente in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)
Bilancio ai quarti di finale: V14 S2
Precedenti ai quarti di finale
2024/25: 6-1tot contro Bayern München (2-0 t, 4-1 c)
2023/24: 6-2tot contro Benfica (2-1 t, 4-1 c)
2022/23: 2-2agg 3-4rig Precedenti contro Chelsea (0-1 c, 2-1dts t)
2021/22: 4-3tot contro Juventus (1-2 t, 3-1 h)
2020/21: 2-2agg sconfitta per i gol in trasferta contro Paris Saint-Germain (1-0 t, 1-2 c)
2019/20: 2-1 Precedenti contro Bayern (n, Bilbao)
2018/19: 6-3tot contro Wolfsburg (2-1 c, 4-2 t)
2017/18: 3-1tot contro Barcelona (2-1 c, 1-0 t)
2016/17: 2-1tot contro Wolfsburg (2-0 t, 0-1 c)
2015/16: 9-1tot contro Slavia Praha (9-1 c, 0-0 t)
2012/13: 8-0tot contro Rosengård (5-0 c, 3-0 t)
2011/12: 8-0tot contro Brøndby (4-0 c, 4-0 t)
2010/11: 1-0tot contro Zvezda-2005 (0-0 t, 1-0 c)
2009/10: 3-1tot contro Torres (3-0 c, 0-1 t)
2008/09: 9-1tot contro Bardolino Verona (5-0 t, 4-1 c)
2007/08: 3-2tot contro Arsenal (0-0 c, 3-2 t)
Fase campionato: 3° posto
1-1 t contro Twente
4-0 c contro Paris FC
6-0 t contro St. Pölten
1-1 c contro Barcelona
6-0 c contro Roma
2-1 t contro Wolfsburg
Miglior marcatrice: Sam Kerr 3
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 3°
Qualificazione: campione d'Inghilterra
Scorsa stagione: semifinale
Trofei nazionali: 8 campionati, 6 coppe nazionali
Miglior precedente in Europa: secondo classificato (2020/21)
Bilancio ai quarti di finale: V6 S0
Precedenti ai quarti di finale
2024/25: 3-2tot contro Manchester City (0-2 t, 3-0 c)
2023/24: 4-1tot contro Ajax (3-0 t, 1-1 c)
2022/23: 2-2agg, 4-3rig contro OL Lyonnes (1-0 c, 1-2dts t)
2020/21: 5-1tot contro Wolfsburg (2-1 h, 3-0 t, entrambe le gare a Budapest)
2018/19: 3-2tot contro Paris Saint-Germain (2-0 c, 1-2 t)
2017/18: 5-1tot contro Montpellier (2-0 t, 3-1 c)
Fase campionato: 4° posto
1-7 t contro Barcelona
2-1 c contro Juventus
3-2 c contro Arsenal
3-1 t contro Paris Saint-Germain
2-2 t contro Atlético de Madrid
3-0 c contro Vålerenga
Miglior marcatrice: Pernille Harder 5
Ranking UEFA (al termine della stagione 2024/25): 4°
Qualificazione: campione di Germania
Scorsa stagione: quarti di finale
Trofei nazionali: 7 campionati, 2 Coppe di Germania
Miglior precedente in Europa: semifinale (2018/19, 2020/21)
Bilancio ai quarti di finale: V2 S5
Precedenti ai quarti di finale
2024/25: 1-6tot contro OL Lyonnes (0-2 c, 1-4 t)
2022/23: 1-2tot contro Arsenal (1-0 c, 0-2 t)
2021/22: 3-4tot contro Paris Saint-Germain (1-2 t, 2-2dts c)
2020/21: 4-0tot contro Rosengård (3-0 c, 1-0 t)
2019/20: 1-2 Precedenti contro OL Lyonnes (n, Bilbao)
2018/19: 6-2tot contro Slavia Praha (1-1 t, 5-1 c)
2016/17: 1-4tot contro Paris Saint-Germain (1-0 c, 0-4 t)
CALENDARIO DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA DI WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Spareggi per la fase a eliminazione diretta
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Quarti di finale
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Semifinali
Andata: 25/26 aprile
ritorno: 2/3 maggio
Finale (Ullevaal Stadion, Oslo)
23 maggio