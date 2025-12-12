Anteprima sesta giornata di Women's Champions League: Wolfsburg-Chelsea, Juventus-Man Utd, OL-Atleti

La nuova fase campionato di UEFA Women's Champions League si conclude mercoledì, quando tutte e nove le partite inizieranno simultaneamente alle 21:00 CET.

Al termine della serata, le prime quattro squadre si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le classificate dal quinto al dodicesimo posto accederanno ai nuovi spareggi per la fase a eliminazione diretta. Dieci club si sono già assicurati almeno un posto agli spareggi, mentre altri tre si contenderanno gli ultimi due posti disponibili. Nessuna qualificata ai quarti di finale è ancora decisa matematicamente: prepariamoci a una serata ricca di azione!

Dove guardare la Women's Champions League

Situazione Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Juventus, Real Madrid, Bayern München, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United, Paris FC Possono ancora raggiungere gli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Atlético de Madrid, OH Leuven, Vålerenga Matematicamente eliminate

Twente, Benfica, Paris Saint-Germain, Roma, St. Pölten Squadre elencate in ordine di classifica.

OH Leuven - Arsenal

L'Arsenal campione in carica ha superato il turno e spera ancora di piazzarsi tra le prime quattro nonostante abbia perso due delle prime tre partite, rimediando con due vittorie consecutive. Il Leuven è stato la rivelazione della fase campionato e arriva alla sesta giornata in cerca di un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: attualmente è dodicesimo con due punti di vantaggio sul Vålerenga.

Bayern München - Vålerenga

Uno scivolone dell'OH Leuven potrebbe portare il Vålerenga alla fase a eliminazione diretta, ma non sarà facile vincere in casa del Bayern, che è fuori dalle prime quattro solo per differenza reti dopo la sconfitta per 7-1 contro il Barcellona, tre vittorie e un pareggio. Il Vålerenga ha dato filo da torcere in trasferta in questa stagione, vincendo 1-0 a Roma alla terza giornata dopo aver perso di un solo gol contro il Manchester United nella partita d'esordio.

Wolfsburg - Chelsea

Entrambe le squadre sono in lizza per la qualificazione diretta ai quarti di finale. Il Wolfsburg è settimo a un punto dal quartetto di testa, mentre il Chelsea è terzo ed è imbattuto, con il miglior attacco (18 gol) e la miglior difesa (2). Le squadre si incontrano per l'undicesima volta nella competizione: la storia favorisce il Wolfsburg, che ha vinto sei e perso due degli ultimi 10 incontri.

Quinta giornata di Women's Champions League: guarda tutti i gol

Juventus - Manchester United

Altre due squadre in piena corsa per arrivare tra le prime quattro si sfidano a Torino: la Juve è quarta con 10 punti, mentre il Manchester United è nono a un punto di distacco. Le padrone di casa sono reduci dalla vittoria per 5-0 in casa del St. Pölten alla quinta giornata, mentre lo United cercherà di riprendersi dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro l'OL Lyonnes.

Statistica: la Juventus non ha mai battuto una squadra inglese, con quattro sconfitte e due pareggi nelle sei sfide contro Arsenal e Chelsea.

OL Lyonnes - Atlético de Madrid

L'OL, otto volte campione, è a pari punti con il Barcelona capolista dopo la vittoria a Manchester. L'Atleti ha pareggiato nel finale con il Bayern mercoledì, staccando di tre punti il Vålerenga (13°) e rimanendo in corsa per un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Paris FC - Barcellona

Il Barcellona ha guidato la classifica per tutte e cinque le giornate e, anche con assenze pesanti come Aitana Bonmatí e Patri Guijarro, ha fatto pensare che la sconfitta contro l'Arsenal nella scorsa finale sia stata solo una piccola macchia in questa competizione, dominata a partire dal 2020. La vittoria nel finale contro il Vålerenga ha invece confermato la qualificazione del Paris in vista di questa dura sfida.﻿

Grandi parate in Women's Champions League: quinta giornata

Twente - Real Madrid

Il Madrid è fuori dalle prime quattro solo per numero di gol segnati e martedì ha battuto il Wolfsburg 2-0 nonostante l'espulsione di Maëlle Lakrar e Iris Santiago. La sconfitta di misura per 1-0 contro l'Arsenal ha messo fine alle speranze di qualificazione del Twente, nonostante un inizio promettente con un 1-1 contro il Chelsea.

Benfica - Paris Saint-Germain

Benfica e PSG, che un anno fa sono approdate ai quarti, sono state matematicamente eliminate con una giornata di anticipo dopo aver conquistato un solo punto. Il PSG aveva raggiunto i quarti nove volte su 10 prima dell'eliminazione nelle qualificazioni della scorsa stagione contro la Juventus.

Roma - St. Pölten

Dopo le pesanti sconfitte alla quinta giornata, entrambe le squadre sono eliminate e occupano le ultime due posizioni in classifica. La partita offre la possibilità di salutare l'Europa a testa alta, come ha commentato il portiere del St. Pölten, Carina Schlüter, dopo la sconfitta contro la Juventus: "Competere con le grandi squadre è comunque speciale".

Statistica: nella fase a gironi 2022/23, la Roma ha battuto il St. Pölten 5-0 in casa (assicurandosi un posto ai quarti di finale) e 4-3 in trasferta dopo essere rimasta in svantaggio per 2-0 fino a meno di mezz'ora dal termine.﻿

Simulatore di risultati: guarda i possibili piazzamenti