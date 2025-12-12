Anteprima sesta giornata di Women's Champions League: Wolfsburg-Chelsea, Juventus-Man Utd, OL-Atleti
venerdì 12 dicembre 2025
Tutte e nove le partite si giocano mercoledì alle 21:00 CET e mettono in palio un posto ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
La nuova fase campionato di UEFA Women's Champions League si conclude mercoledì, quando tutte e nove le partite inizieranno simultaneamente alle 21:00 CET.
Al termine della serata, le prime quattro squadre si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le classificate dal quinto al dodicesimo posto accederanno ai nuovi spareggi per la fase a eliminazione diretta. Dieci club si sono già assicurati almeno un posto agli spareggi, mentre altri tre si contenderanno gli ultimi due posti disponibili. Nessuna qualificata ai quarti di finale è ancora decisa matematicamente: prepariamoci a una serata ricca di azione!
Situazione
Matematicamente ai quarti di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta
Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Juventus, Real Madrid, Bayern München, Wolfsburg, Arsenal, Manchester United, Paris FC
Possono ancora raggiungere gli spareggi per la fase a eliminazione diretta
Atlético de Madrid, OH Leuven, Vålerenga
Matematicamente eliminate
Twente, Benfica, Paris Saint-Germain, Roma, St. Pölten
Squadre elencate in ordine di classifica.
L'Arsenal campione in carica ha superato il turno e spera ancora di piazzarsi tra le prime quattro nonostante abbia perso due delle prime tre partite, rimediando con due vittorie consecutive. Il Leuven è stato la rivelazione della fase campionato e arriva alla sesta giornata in cerca di un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: attualmente è dodicesimo con due punti di vantaggio sul Vålerenga.
Uno scivolone dell'OH Leuven potrebbe portare il Vålerenga alla fase a eliminazione diretta, ma non sarà facile vincere in casa del Bayern, che è fuori dalle prime quattro solo per differenza reti dopo la sconfitta per 7-1 contro il Barcellona, tre vittorie e un pareggio. Il Vålerenga ha dato filo da torcere in trasferta in questa stagione, vincendo 1-0 a Roma alla terza giornata dopo aver perso di un solo gol contro il Manchester United nella partita d'esordio.
Entrambe le squadre sono in lizza per la qualificazione diretta ai quarti di finale. Il Wolfsburg è settimo a un punto dal quartetto di testa, mentre il Chelsea è terzo ed è imbattuto, con il miglior attacco (18 gol) e la miglior difesa (2). Le squadre si incontrano per l'undicesima volta nella competizione: la storia favorisce il Wolfsburg, che ha vinto sei e perso due degli ultimi 10 incontri.
Altre due squadre in piena corsa per arrivare tra le prime quattro si sfidano a Torino: la Juve è quarta con 10 punti, mentre il Manchester United è nono a un punto di distacco. Le padrone di casa sono reduci dalla vittoria per 5-0 in casa del St. Pölten alla quinta giornata, mentre lo United cercherà di riprendersi dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro l'OL Lyonnes.
Statistica: la Juventus non ha mai battuto una squadra inglese, con quattro sconfitte e due pareggi nelle sei sfide contro Arsenal e Chelsea.
OL Lyonnes - Atlético de Madrid
L'OL, otto volte campione, è a pari punti con il Barcelona capolista dopo la vittoria a Manchester. L'Atleti ha pareggiato nel finale con il Bayern mercoledì, staccando di tre punti il Vålerenga (13°) e rimanendo in corsa per un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Il Barcellona ha guidato la classifica per tutte e cinque le giornate e, anche con assenze pesanti come Aitana Bonmatí e Patri Guijarro, ha fatto pensare che la sconfitta contro l'Arsenal nella scorsa finale sia stata solo una piccola macchia in questa competizione, dominata a partire dal 2020. La vittoria nel finale contro il Vålerenga ha invece confermato la qualificazione del Paris in vista di questa dura sfida.
Il Madrid è fuori dalle prime quattro solo per numero di gol segnati e martedì ha battuto il Wolfsburg 2-0 nonostante l'espulsione di Maëlle Lakrar e Iris Santiago. La sconfitta di misura per 1-0 contro l'Arsenal ha messo fine alle speranze di qualificazione del Twente, nonostante un inizio promettente con un 1-1 contro il Chelsea.
Benfica e PSG, che un anno fa sono approdate ai quarti, sono state matematicamente eliminate con una giornata di anticipo dopo aver conquistato un solo punto. Il PSG aveva raggiunto i quarti nove volte su 10 prima dell'eliminazione nelle qualificazioni della scorsa stagione contro la Juventus.
Dopo le pesanti sconfitte alla quinta giornata, entrambe le squadre sono eliminate e occupano le ultime due posizioni in classifica. La partita offre la possibilità di salutare l'Europa a testa alta, come ha commentato il portiere del St. Pölten, Carina Schlüter, dopo la sconfitta contro la Juventus: "Competere con le grandi squadre è comunque speciale".
Statistica: nella fase a gironi 2022/23, la Roma ha battuto il St. Pölten 5-0 in casa (assicurandosi un posto ai quarti di finale) e 4-3 in trasferta dopo essere rimasta in svantaggio per 2-0 fino a meno di mezz'ora dal termine.