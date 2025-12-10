Le gare di mercoledì: Chelsea e Paris FC qualificate, perde la Roma
mercoledì 10 dicembre 2025
Vince anche il Barcellona, mentre il Bayern viene fermato dal Benfica nella seconda tornata di incontri della quinta giornata di UEFA Women's Champions League.
Chelsea e Paris FC vincono le gare di mercoledì e si aggiungono alla lista delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League.
UEFA.com riassume tutte le partite del mercoledì della quinta giornata.
Clicca sulle singole partite per tutti i dettagli e per la cronaca minuto per minuto.
Il Chelsea centra il suo 23esimo risultato utile consecutivo nella fase a gironi/campionato di Women's Champions League con vittoria schiacciante a Stamford Bridge.
Un gol e un assist di Johanna Rytting Kaneryd nel primo tempo spalancano la strada alle padrone di casa, che segnano anche con Sjoeke Nüsken, Maiko Hamano e Wieke Kaptein ed effettuano ben 11 tiri nello specchio.
Il gol più bello è di Lucy Bronze poco prima del fischio finale e permette al Chelsea di chiudere con quattro o più gol di vantaggio per la terza volta nelle ultime quattro partite di Champions League.
Player of the Match: Millie Bright (Chelsea)
Il Barcellona vince nonostante l'ottima prestazione del portiere Lena Pauels e consolida il suo posto tra le prime quattro. Dopo tre traverse, le blaugrana chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 con gol di Ewa Pajor.
A inizio ripresa, Chandra Davidson pareggia per il Benfica e le padrone di casa vacillano per un attimo, ma poi tornano a respirare grazie a un autogol di Christy Ucheibe e una rete di Laia Aleixandri. Da segnalare anche un rigore di Alexia Putellas neutralizzato da Pauels.
Player of the Match: Caroline Graham Hansen (Barcelona)
Manchester Utd - OL Lyonnes 0-3
Una doppietta di Melchie Dumornay nel secondo tempo sancisce la quarta vittoria dell'OL Lyonnes nella fase campionato. Il gol di testa in tuffo di Tabitha Chawinga su cross di Ingrid Engen porta in vantaggio le ospiti, ma le padrone di casa sfiorano il pareggio con un'incornata di Melvine Malard.
Jule Brand serve Dumornay per il raddoppio con un tiro a giro dal limite a 10'. L'attaccante haitiana segna un altro gol dalla corta distanza al 90', quarta rete nella fase campionato.
Player of the Match: Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
Atlético de Madrid - Bayern München 2-2
Il Bayern è costretto al pareggio in una partita ricca di colpi di scena ad Alcalá de Henares. La squadra spagnola parte forte e sblocca il risultato su rigore con Vilde Bøe Risa dopo un fallo di mano in area di Glódís Viggósdóttir.
Le ospiti, però, rispondono bene: nonostante un rigore calciato alto da Giulia Gwinn, Pernille Harder pareggia grazie a una deviazione di Luany. La danese sembra regalare i tre punti alle ospiti segnando su cross di Klara Bühl, ma il gol di Fiamma regala una parte del bottino alle padrone di casa.
Player of the Match: Klara Bühl (Bayern)
Il Paris FC ottiene la seconda vittoria consecutiva nella fase campionato grazie a un rigore di Lorena Azzaro nei minuti finali. Il primo tempo, scarno di occasioni, si conclude con l'espulsione di Karina Sævik del Vålerenga.
Il Paris domina nella ripresa e crea le occasioni migliori: Azzaro incorna di poco a lato, mentre Sheika Scott costringe Tove Enblom a un'eccellente parata dalla corta distanza. Le ospiti trovano la via del gol a otto minuti dalla fine, quando Azzaro trasforma con freddezza dagli 11 metri.
Player of the Match: Melween N'Dongala (Paris FC)
Sesta giornata
Mercoledì 17 dicembre
Fischio d'inizio alle 20:00 CET
OL Lyonnes - Atleti
Bayern München - Vålerenga
Wolfsburg - Chelsea
Juventus - Man United
Benfica - PSG
Roma - St. Pölten
Twente - Real Madrid
Paris FC - Barcelona
OH Leuven - Arsenal