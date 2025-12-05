Result Simulator di Women's Champions League: chi può qualificarsi? Scenari per la qualificazione e come fare i tuoi pronostici
venerdì 5 dicembre 2025
Intro articolo
Quali squadre possono qualificarsi alla fase a eliminazione diretta di Women's Champions League? Guarda come risultati e pronostici possono impattare sulla classifica con il nostro Result Simulator di Women's Champions League.
Contenuti top media
Corpo articolo
Col nostro Simulator di UEFA Women's Champions League puoi tracciare il cammino della tua squadra sino alla finale, calcolando i possibili incroci in base ai risultati. Fai i tuoi pronostici ponderati utilizzando il nostro tool che tiene conto dei risultati in tempo reale, delle regole ufficiali della UEFA per gli spareggi e delle dinamiche del girone.
Come utilizzare il simulatore di risultati della Women's Champions League
Il simulatore di risultati è gratuito e facile da usare:
Inserisci i tuoi pronostici: inserisci i pronostici per le partite rimanenti. In questa stagione puoi anche simulare i risultati finali in base ai punteggi in tempo reale mentre le partite sono in corso.
Visualizza la classifica aggiornata: guarda come la classifica si aggiorna in base ai tuoi pronostici.
Guarda i possibili scenari della fase a eliminazione diretta: passa a "visualizzazione tabellone" per vedere i potenziali abbinamenti nella fase a eliminazione diretta.
Sei pronto a calcolare il cammino della tua squadra in Women's Champions League?
Guarda la classifica aggiornata e inizia a fare i tuoi pronostici!
In caso di parità di punti tra le squadre, il simulatore tiene conto dei criteri da a) a h) dell'articolo 18 del regolamento della competizione, mentre i criteri i) e j) non vengono considerati.
Le classifiche sono definitive solo dopo la convalida da parte della UEFA.