Riepilogo Women's Champions League: Juve raggiunta al 90', vincono Wolfsburg, Arsenal e Paris FC

L'OL Lyonnes annulla tre gol di svantaggio contro la Juventus, portandosi provvisoriamente in testa alla classifica della UEFA Women's Champions League e guadagnando la qualificazione matematica.

La squadra francese ha 10 punti, uno in più del Wolfsburg che vince 5-2 contro il Manchester United, mentre l'Arsenal campione in carica batte il Real Madrid per 2-1, il St Pölten recupera fino a un 2-2 contro il Vålerenga e il Paris FC vince 2-0 contro il Benfica. Giovedì sono in programma altre quattro partite.

Juventus - OL Lyonnes 3-3

Highlights: Juventus - OL Lyonnes 3-3

Un rigore trasformato da Wendie Renard al 90' completa la rimonta dell'OL da uno svantaggio per 3-0 all'intervallo. Il pallonetto di Chiara Beccari al 12' minuto sugli sviluppi di un contropiede porta in vantaggio la Juventus, che colpisce anche un legno di testa con Lindsey Heaps ma segna altri due gol in ripartenza con Michela Cambiaghi e Tatiana Pinto.

Al 60', Tabitha Chawinga ridà speranza alle ospiti con un tiro preciso. Quindi, Korbin Shrader colpisce la traversa, ma la sua sostituta Marie-Antoinette Katoto insacca di testa su cross di Selma Bacha. Sul rigore concesso al 90' per fallo di mano, Renard supera senza scrupoli l'ex compagna di squadra Pauline Peyraud-Magnin.

Player of the Match: Wendie Renard (OL Lyonnes)

Statistica: la Juventus è appena la seconda squadra a segnare tre gol in casa contro l'OL nella competizione: il Dusiburg l'aveva battuto 3-1 nella semifinale di ritorno del 2008/09.

Wolfsburg - Man United 5-2

Highlights: Wolfsburg - Man Utd 5-2

Ella Peddemors e Lineth Beerensteyn segnano due gol a testa e portano il Wolfsburg a nove punti, sorpassando le ospiti per differenza reti. Fridolina Rolfö, ex di turno, porta in vantaggio lo United di testa, ma poi Peddemors segna due gol spettacolari.

Beerensteyn firma un altro gol pregevole a fine primo tempo, ma Melvine Malard accorcia pochi istanti dopo con un pallonetto acrobatico. Beerensteyn segna il suo secondo gol della partita dopo un'inarrestabile volata a rete al 65', mentre la subentrata Vivien Endemann fissa il punteggio nel finale dopo aver intercettato un retropassaggio.

Player of the Match: Lineth Beerensteyn (Wolfsburg)

Arsenal - Real Madrid 2-1

Due gol di testa di Alessia Russo ribaltano la situazione in una gelida serata a Borehamwood, regalando alle campionesse in carica la seconda vittoria nella fase campionato. La squadra di Renée Slegers parte bene, ma il Real Madrid gestisce e segna un gol strepitoso al 41' con un tiro al volo di Caroline Weir dopo una ribattuta di testa.

Tuttavia, il passaggio di Chloe Kelly dalla sinistra permette a Russo di battere Misa Rodríguez di testa a inizio ripresa. Al 67', l'attaccante si libera della sua marcatrice e incorna in rete su calcio d'angolo di Beth Mead, ponendo fine all'imbattibilità del Real Madrid. Ora le merengues hanno sette punti, uno in più delle Gunners.

Player of the Match: Alessia Russo (Arsenal)

Vålerenga - St Pölten 2-2

Il rigore di Jennifer Klein regala al St. Pölten il primo punto nella fase campionato dopo uno svantaggio di due gol. Karina Sævik insacca al volo su cross di Ylinn Tennebø all'11', mentre Olaug Tvedten raddoppia 8' dopo per il Vålerenga con un potente tiro dalla distanza.

Kess Elmore segna il primo gol del St. Pölten nella fase campionato poco prima dell'intervallo, mentre Klein pareggia su rigore al 58'. Il Vålerenga, ora a quattro punti, riesce quasi ad avere la meglio nel finale, ma Arna Eiríksdóttir calcia alto dalla corta distanza.

Player of the Match: Olaug Tvedten (Vålerenga)

Paris FC - Benfica 2-0

Highlights: Paris FC - Benfica 2-0

Con un gol per tempo, il Paris si assicura la prima vittoria nella fase campionato, portandosi a cinque punti. Il Benfica sfiora il vantaggio al 18' con Cristina Martin-Prieto, che costringe Mylène Chavas all'intervento, ma alla mezz'ora si ritrova in 10 per l'espulsione di Caroline Møller per doppia ammonizione.

Il Paris aumenta il forcing e trova il gol poco prima dell'intervallo grazie a un tiro deviato di Maeline Mendy. Il Benfica colpisce un legno a inizio ripresa con Beatriz Cameirão, ma il colpo di testa da sotto porta della subentrata Maelle Garbino mette fine alle speranze delle ospiti e le lascia con un solo punto.

Player of the Match: Anaele Le Moguedec (Paris FC)

Le partite di giovedì:

Twente - Atleti (18:45 CET)

Chelsea - Barcelona

Paris SG - Bayern

OH Leuven - Roma

Orari CET

