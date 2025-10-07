Le formazioni della Women's Champions League 2025/26
martedì 7 ottobre 2025
Le formazioni di ogni squadra per le partite della Women's Champions League 2025/26.
Diamo una mano agli allenatori di Fantasy Football elencando le formazioni ufficiali di ogni partita della UEFA Women's Champions League.
Giornata 1
Martedì 7 ottobre 2025
Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Wälti, Stølen Godø, Estela; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli
Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Bratberg Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirão, Gasper, Davidson; Nycole Raysla, Møller
Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, Hinds; Maanum, Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly
OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Katoto, Chawinga
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Salma Paralluelo
Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Eriksson, Simon; Caruso, Stanway; Tanikawa, Harder, Bühl; Schüller
Paris FC: Marques; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Korošec, Picard; Håheim, Corboz, Dufour; Mateo
OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Nagy; Kuijpers, Pusztai, Biesmans; Conijnenberg, Papatheodorou, Reynders
Mercoledì 8 ottobre 2025
St. Pölten - Atlético de Madrid
Wolfsburg - Paris Saint-Germain
Giornata 2
Mercoledì 15 ottobre 2025
Giovedì 16 ottobre 2025
Atlético de Madrid - Manchester United
Paris Saint-Germain - Real Madrid
Giornata 3
Martedì 11 novembre 2025
Mercoledì 12 novembre 2025
Manchester United - Paris Saint-Germain
Giornata 4
Mercoledì 19 novembre 2025
Giovedì 20 novembre 2025
Paris Saint-Germain - Bayern München
Giornata 5
Martedì 9 dicembre 2025
Paris Saint-Germain - OH Leuven
Mercoledì 10 dicembre 2025
Atlético de Madrid - Bayern München
Manchester United - OL Lyonnes
Giornata 6
Mercoledì 17 dicembre 2025
OL Lyonnes - Atlético de Madrid