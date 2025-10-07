UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Le formazioni della Women's Champions League 2025/26

martedì 7 ottobre 2025

Le formazioni di ogni squadra per le partite della Women's Champions League 2025/26.

Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard e Selma Bacha sono titolari nella prima sfida delle Lyonnes contro l'Arsenal
Marie-Antoinette Katoto, Wendie Renard e Selma Bacha sono titolari nella prima sfida delle Lyonnes contro l'Arsenal UEFA via Getty Images

Diamo una mano agli allenatori di Fantasy Football elencando le formazioni ufficiali di ogni partita della UEFA Women's Champions League.

Giornata 1

Martedì 7 ottobre 2025

Juventus - Benfica 

Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Wälti, Stølen Godø, Estela; Tatiana Pinto; Vangsgaard, Girelli

Benfica: Pauels; Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Bratberg Lund; Lucia Alves, Beatriz Cameirão, Gasper, Davidson; Nycole Raysla, Møller

Arsenal - OL Lyonnes

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Reid, Catley, Hinds; Maanum, Little, Mariona; Mead, Russo, Kelly

OL Lyonnes: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Katoto, Chawinga

Barcelona - Bayern München

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Maria León, Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Pajor, Salma Paralluelo

Bayern München: Mahmutovic; Kett, Ballisager, Eriksson, Simon; Caruso, Stanway; Tanikawa, Harder, Bühl; Schüller

Paris FC - OH Leuven

Paris FC: Marques; Ould Hocine, Davis, Greboval, Bogaert; Korošec, Picard; Håheim, Corboz, Dufour; Mateo

OH Leuven: Seynhaeve; Everaerts, Mertens, Veefkind, Nagy; Kuijpers, Pusztai, Biesmans; Conijnenberg, Papatheodorou, Reynders

Mercoledì 8 ottobre 2025

Twente - Chelsea 

Real Madrid - Roma

Manchester United - Vålerenga

St. Pölten - Atlético de Madrid

Wolfsburg - Paris Saint-Germain

Giornata 2

Mercoledì 15 ottobre 2025

OL Lyonnes - St. Pölten 

Vålerenga - Wolfsburg 

Roma - Barcelona

Chelsea - Paris FC

OH Leuven - Twente

Giovedì 16 ottobre 2025

Atlético de Madrid - Manchester United 

Bayern München - Juventus

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Benfica - Arsenal

Conosci le squadre della fase campionato

Giornata 3

Martedì 11 novembre 2025

Roma - Vålerenga 

OL Lyonnes - Wolfsburg

Real Madrid - Paris FC

St. Pölten - Chelsea

Mercoledì 12 novembre 2025

Barcelona - OH Leuven

Bayern München - Arsenal

Atlético de Madrid - Juventus

Manchester United - Paris Saint-Germain

Benfica - Twente

Giornata 4

Mercoledì 19 novembre 2025

Juventus - OL Lyonnes 

Wolfsburg - Manchester United 

Arsenal - Real Madrid

Paris FC - Benfica

Vålerenga - St. Pölten

Giovedì 20 novembre 2025

Twente - Atlético de Madrid

Chelsea - Barcelona

OH Leuven - Roma

Paris Saint-Germain - Bayern München

Calendario per squadra

Giornata 5

Martedì 9 dicembre 2025

St. Pölten - Juventus

Arsenal - Twente

Paris Saint-Germain - OH Leuven

Real Madrid - Wolfsburg

Mercoledì 10 dicembre 2025

Barcelona - Benfica 

Vålerenga - Paris FC

Chelsea - Roma

Atlético de Madrid - Bayern München

Manchester United - OL Lyonnes

Giornata 6

Mercoledì 17 dicembre 2025

Roma - St. Pölten

Bayern München - Vålerenga

Twente - Real Madrid

Juventus - Manchester United

OH Leuven - Arsenal

OL Lyonnes - Atlético de Madrid

Paris FC - Barcelona

Benfica - Paris Saint-Germain

Wolfsburg - Chelsea

Scopri di più sul nuovo format
© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 7 ottobre 2025