Inghilterra - Germania, anteprima finale EURO U21: dove guardarla, orario e probabili formazioni

L'Inghilterra affronta la Germania sabato 28 giugno in Slovacchia per la finale dei Campionati Europei UEFA Under 21.

Riepilogo partita Quando: sabato 28 giugno (21:00 CET)

Dove: National Football Stadium, Bratislava

Cosa: finale EURO U21

Chi: i campioni in carica dell'Inghilterra contro i tre volte campioni della Germania

Probabili formazioni

Inghilterra: Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Scott, Anderson; Hutchinson, McAtee, Elliott; Stansfield

Germania: Atubolu; Collins, Oermann, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Knauff, Woltemade, Weiper

Statistiche della finale

Il cammino delle squadre

Prima Gruppo F di qualificazione: G10 V8 P1 S1 GF41 GS6

Fase a gironi (2° posto Gruppo B): 3-1 contro Cechia, 0-0 contro Slovenia, 1-2 contro Germania

Quarti di finale: 3-1 contro Spagna

Semifinale: 2-1 contro Paesi Bassi

Prima Gruppo D di qualificazione: G10 V8 P2 S0 GF35 GS10

Fase a gironi (1° posto Gruppo B): 3-0 contro Slovenia, 4-2 contro Cechia, 2-1 contro Inghilterra

Quarti di finale: 3-2dts contro Italia

Semifinale: 3-0 contro Francia

