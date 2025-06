Tutti i Player of the Match dei Campionati Europei UEFA Under 21

Il premio Player of the Match viene assegnato al miglior giocatore di ogni partita del Campionato Europeo Under 21.

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA deciderà in ogni partita chi merita di essere scelto come Player of the Match, assegnando un trofeo ufficiale al vincitore al termine della partita. In grasseto le squadre a cui appartiene il giocatore scelto

Giornata 1

11/06: Slovacchia - Spagna 2-3 – Cesar Tarrega

11/06: Italia 1-0 Romania 1-0 – Luca Koleosho

11/06: Portugal 0-0 Francia 0-0 – Castello Lukeba

11/06: Polonia - Georgia 1-2 – Giorgi Maisuradze

Giorgi Maisuradze con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

12/06: Ucraina - Danimarca –

12/06: Cechia - Inghilterra –

12/06: Germania - Slovenia –

12/06: Finlandia - Paesi Bassi –

Giornata 2

14/06: Spagna - Romania –

14/06: Slovacchia - Italia –

14/06: Portogallo - Polonia –

14/06: Francia - Georgia –

15/06: Inghilterra - Slovenia –

15/06: Finlandia - Ucraina –

15/06: Cechia - Germania –

15/06: Paesi Bassi - Danimarca –

Giornata 3

17/06: Georgia - Portogallo –

17/06: Francia - Polonia –

17/06: Romania - Slovacchia –

17/06: Spagna - Italia –

18/06: Danimarca - Finlandia –

18/06: Paesi Bassi - Ucraina –

18/06: Slovenia - Cechia –

18/06: Inghilterra - Germania –