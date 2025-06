EURO Under 21 2025: conosciamo le finaliste

Dopo la fase a gironi, i quarti di finale e le semifinali, solo due nazioni rimangono in corsa per vincere il Campionato Europeo UEFA Under 21 2025: Inghilterra e Germania.

UEFA.com presenta le squadre che sognano alzare la coppa a Bratislava il 28 giugno.

La finale Sabato 28 giugno

Inghilterra - Germania (Bratislava, 21:00 CET)

Inghilterra (campione in carica)

Vincente Gruppo F qualificazioni: G10 V8 P1 S1 GF41 GS6

Capocannoniere delle qualificazioni: Harvey Elliott (7)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni x 3 (1982, 1984, 2023)

Ultimo EURO U21: 2023 (campioni)

Bilancio fase a gironi (seconda nel Gruppo B)

V3-1 - Cechia

P0-0 - Slovenia

S2-1 - Germania

Quarti di finale: V3-1 contro Spagna

Semifinale: V2-1 contro Paesi Bassi

Capocannoniere fase finale: Harvey Elliott (4)

Allenatore: Lee Carsley

Lo sapevi?

L'Inghilterra ha vinto 10 delle ultime 12 partite della fase finale di EURO e vuole diventare la prima squadra ad aggiudicarsi due edizioni del torneo consecutive dopo la Spagna (2011 e 2013).

Highlights: Spagna - Inghilterra 1-3

Capocannoniere

Vincente Gruppo D qualificazioni: G10 V8 P2 S0 GF35 GS10

Capocannoniere delle qualificazioni: Youssoufa Moukoko (6)

Miglior piazzamento a EURO U21: campioni x 3 (2009, 2017, 2021)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Bilancio fase a gironi (prima nel Gruppo B)

V3-0 - Slovenia

V4-2 - Cechia

V2-1 - Inghilterra

Quarti di finale: V3-2dts contro Italia

Semifinale: V3-0 contro Francia

Capocannoniere fase finale: Nick Woltemade (6)

Allenatore: Antonio Di Salvo

Lo sapevi?

L'attaccante Nick Woltemade è il capocannoniere del torneo con sei gol, mentre la Germania è l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite (segnando almeno tre gol in quattro gare su cinque).

Highlights: Germania - Italia 3-2