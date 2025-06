UEFA Under 21 - Classifica marcatori EURO Under 21: Nick Woltemade in vetta - Notizie

Classifica marcatori EURO Under 21: Nick Woltemade in vetta Intro articolo L'attaccante della Germania, Nick Woltemade, guida la classifica marcatori di EURO U21. Contenuti top media Nick Woltemade guida la classifica dei migliori marcatori Getty Images Corpo articolo L'attaccante tedesco Nick Woltemade guida la classifica marcatori della fase finale del Campionato Europeo Under 21 UEFA 2025 grazie ai suoi quattro gol messi a segno nelle prime due gare. Nick Woltemade ha realizzato una splendida tripletta nel 3-0 della Germania contro la Slovenia nella prima giornata. Il possente centravanti dello Stoccarda ha poi trovato la via del gol anche nella sfida successiva contro la Cechia, contribuendo alla qualificazione della Germania ai quarti di finale. Con questo gol, porta a dieci il bottino personale nelle ultime sei presenze con l’U21. Capocannoniere EURO U21: la tripletta di Woltemade L’attaccante danese William Osula segue a quota tre gol: dopo la rete decisiva nel finale contro l’Ucraina, ha firmato una doppietta contro i Paesi Bassi alla seconda giornata, garantendo alla Danimarca la qualificazione ai quarti con un turno di anticipo. Maksym Braharu è andato a segno in entrambe le gare dell’Ucraina; come lui, a quota due c'è anche l'esterno portoghese Geovany Quenda, autore di una doppietta nel 5-0 contro la Polonia. Classifica marcatori Alipay+ 4 Nick Woltemade (Germania)

3 William Osula (Danimarca)

2 Maksym Braharu (Ucraina)

2 Geovany Quenda (Portogallo)

1 37 giocatori Il trofeo di capocannoniere, presentato da Alipay+, sarà assegnato al giocatore che segnerà più gol nella fase finale di EURO U21 in Slovacchia. Il trofeo del miglior marcatore by Alipay+ UEFA via Getty Images Classifica marcatori delle qualificazioni a EURO U21 2025 8 Fábio Silva (Portogallo)

7 Kristian Arnstad (Norvegia)

7 Harvey Elliott (Inghilterra)

7 Otso Liimatta (Finlandia)

7 Noah Ohio (Paesi Bassi)

7 Andreas Schjelderup (Norvegia)

6 Tio Cipot (Slovenia)

6 Pio Esposito (Italia)

6 Erencan Yardımcı (Turchia)

6 Marin Ljubičić (Croazia)

6 Noni Madueke (Inghilterra)

6 Youssoufa Moukoko (Germania)

6 Samu (Spagna) Albo d'oro capocannonieri EURO U21 Fase finale (dall'introduzione della fase a gironi)

2023: Sergio Gómez (Spagna), Abel Ruiz (Spagna), Georgiy Sudakov (Ucraina) 3

2021: Lukas Nmecha (Germania) 4

2019: Luca Waldschmidt (Germania) 7

2017: Saúl Ñíguez (Spagna) 5

2015: Jan Kliment (Cechia) 3

2013: Álvaro Morata (Spagna) 4

2011: Adrián (Spagna) 5

2009: Marcus Berg (Svezia) 7

2007: Maceo Rigters (Paesi Bassi) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 4

2004: Alberto Gilardino (Italia), Johan Elmander (Svezia) 4

2002: Massimo Maccarone (Italia) 3

2000: David Jarolím (Cechia), Igor Tudor (Croazia), Lukáš Došek (Cechia) 2 2021 U21 EURO top scorer: Lukas Nmecha Complessivamente, qualificazioni comprese

2023: Gonçalo Ramos (Portogallo) 12

2021: Odsonne Édouard (Francia), Eddie Nketiah (Inghilterra) 13

2019: Dawid Kownacki (Polonia), George Puşcaş (Romania) 11

2017: Patrik Schick (Cechia) 11

2015: Saido Berahino (Inghilterra) 10

2013: Rodrigo (Spagna) 12

2011: Tomáš Pekhart (Cechia) 10

2009: Robert Acquafresca (Italia) 8

2007: Nikita Bazhenov (Russia), Igor Denisov (Russia), Dragan Mrdja (Serbia), Maceo Rigters (Paesi Bassi), Theo Walcott (Inghilterra) 4

2006: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 14

2004: Alberto Gilardino (Italia) 11

2002: Ricardo Cabanas (Svizzera) 9

2000: Lampros Choutos (Grecia) 15

1998: Steffen Iversen (Norvegia) 9

1996: Roy Makaay (Paesi Bassi), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia) 10

1994: Toni (Portogallo) 8

1992: Peter Møller (Danimarca) 9

1990: Igor Kolyvanov (Unione Sovietica) 9

1988: Aristidis Karasavidis (Grecia) 5

1986: Gianluca Vialli (Italia) 4

1984: Mark Hateley (Inghilterra) 6

1982: Pierre Littbarski (Germania Ovest) 6

1980: Ramaz Shengelia (Unione Sovietica) 3

1978: Vahid Halilhodžić (Jugoslavia) 6 Klaas-Jan Huntelaar ha segnato 14 gol, qualificazioni comprese, nel successo dei Paesi Bassi nel 2006, a un passo dal record stabilito da Lampros Choutos nel 2000 Getty Images