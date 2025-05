Dove guardare la fase finale di UEFA EURO Under 21 del 2025: TV e live streaming

Detentori dei diritti televisivi di EURO Under 21

Per informazioni dettagliate sulle partite che verranno trasmesse in televisione o in streaming nella tua nazione, consulta i palinsesti delle singole emittenti.

Tutte le informazioni sono soggette ad accordi tra la UEFA e le singole emittenti televisive.

Emittenti partner ufficiali di EURO Under 21

Le emittenti partner in Europa e nel resto del mondo trasmetteranno l'Europeo Under 21. Trova l'emittente partner della tua nazione in questo elenco.

Le partite trasmesse dipendono dalla programmazione delle singole emittenti .

Europa

Albania: TV Klan

Andorra: M6+, La 1

Cechia: CT Sport

Danimarca: Viaplay

Finlandia: Ruutu

Francia: M6+ , beIN Sports France

Georgia: Setanta Sports

Germania: ProSiebenSat.1

Ungheria: M4 Sport Online

Israele: sport1 website

Italia: RAI PLAY

Principato di Monaco: M6+

Paesi Bassi: Ziggo Sport

Norvegia: VGTV (Verdens Gang)

Polonia: TVP SPORT

Portogallo: Sport TV , Canal 11

Repubblica d'Irlanda: Channel 4

Romania: Pro Tv, Pro Arena

San Marino: RAI PLAY

Slovacchia: STVR Sport online

Slovenia: Pro Plus Slovenia, Telekom Srbija

Spagna: La 1

Svezia: Viaplay.se

Ucraina: Megogo

Regno Unito: Channel 4

Città del Vaticano: RAI PLAY



Paesi extraeuropei

Algeria: bein connect

Samoa americane: ViX

Argentina: Disney+

Bahrain: bein connect

Belize: Disney+

Benin: New World TV

Bolivia: Disney+

Burkina Faso: New World TV

Burundi: New World TV

Camerun: New World TV

Repubblica Centrafricana: New World TV

Ciad: bein connect, New World TV

Cile: Disney+

Colombia: Disney+



Comore: New World TV

Repubblica del Congo: New World TV

Costa Rica: Disney+

Repubblica Democratica del Congo: New World TV

Gibuti: bein connect, New World TV

Repubblica Dominicana: Disney+

Ecuador: Disney+

Egitto: bein connect

El Salvador: Disney+

Guyana Francese: M6+, Disney+

Polinesia Francese: M6+

Terre Australi e Antartiche Francesi: M6+

Gabon: New World TV

Ghana: SportyTV

Guadalupa: M6+

Guam: ViX

Guatemala: Disney+

Guinea: New World TV

Guyana: Disney+

Honduras: Disney+

India e subcontinente indiano: FanCode

Iran: bein connect

Iraq: bein connect

Costa d'Avorio: New World TV

Giordania: bein connect

Kenya: SportyTV

Kuwait: bein connect

Libano: bein connect

Libia: bein connect

Madagascar: New World TV

Mali: New World TV

Isole Marianne: ViX

Martinica: M6+

Mauritania: bein connect, New World TV

Mauritius: New World TV

Mayotte: M6+

Messico: Disney+

Midway: ViX

Monaco: M6+

Marocco: bein connect

Nuova Caledonia: M6+

Nicaragua: Disney+

Niger: New World TV

Nigeria: SportyTV

Oman: bein connect

Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania): bein connect

Panama: Disney+

Paraguay: Disney+

Peru: Disney+

Puerto Rico: ViX

Qatar: bein connect

Réunion: M6+

Ruanda: New World TV

Arabia Saudita: bein connect

Senegal: New World TV

Seychelles: New World TV

Somalia: bein connect

Sud Africa: SportyTV

Corea del Sud: CJ ENM

Sud Sudan: bein connect

St. Barts: M6+

St. Martin: M6+

St. Pierre & Miquelon: M6+

Sudan: bein connect

Suriname: Disney+

Syria: bein connect

Togo: New World TV

Tunisia: bein connect

Emirati Arabi Uniti: bein connect

Stati Uniti d'America: Disney+, ViX

Uruguay: Disney+

Isole Vergini americane: ViX

Venezuela: Disney+

Wallis e Futuna: M6+

Yemen: bein connect