EURO Under 21: i convocati per la fase a eliminazione diretta

Le otto squadre partecipanti alla fase a eliminazione diretta del Campionato Europeo Under 21 UEFA, in programma da lunedì in Ungheria e Slovenia, hanno annunciato la lista dei convocati.

UEFA.com elenca le rose di tutte le squadre e le confronta con quelle della fase a gironi a marzo.

Fase a eliminazione diretta

Lunedì 31 maggio: quarti di finale

Spagna - Croazia (Maribor, 18:00 CET)

Olanda - Francia (Budapest, 18:00 CET)

Portogallo - Italia (Ljubljana, 21:00 CET)

Danimarca - Germania (Székesfehérvár, 21:00 CET)

Giovedì 3 giugno: semifinali

SF1: Olanda/Francia - Danimarca/Germania (Székesfehérvár)

SF2: Spagna/Croazia - Portogallo/Italia (Maribor)

Domenica 6 giugno: finale

Vincente SF1 - Vincente SF2 (Ljubljana)



Clicca sui seguenti link per i dettagli sui giocatori di ogni squadra.

Portieri: Adrian Šemper (Chievo), Ivan Nevistić (Rijeka), Ivor Pandur (Hellas Verona)

Difensori: Domagoj Bradarić (LOSC Lille), Marin Šverko (Saarbrücken), Boško Šutalo (Atalanta), David Čolina (Hajduk Split), Martin Erlić (Spezia), Joško Gvardiol (Dinamo Zagreb), Mario Vušković (Hajduk Split), Krešimir Krizmanić (Gorica)

Centrocampisti: Hrvoje Babec (Gorica), Nikola Moro (Dinamo Moskva), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Kristijan Bistrović (Kasımpaşa), Neven Djurasek (Varaždin), Bartol Franjić (Dinamo Zagreb)

Attaccanti: Sandro Kulenović (Rijeka), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb), Petar Musa (Union Berlin), Dario Špikić (Gorica), Stipe Biuk (Hajduk Split), Matej Vuk (Istra 1961)

Aggiunti: Ivor Pandur (PT), Boško Šutalo (DF), Joško Gvardiol (DF), Neven Djurasek (CM), Stipe Biuk (AT)

Esclusi: Dominik Kotarski (PT), Darko Nejašmić (CM), Mihael Žaper (CM), Marko Divković (AT), Dario Vizinger (AT)

Portieri: Oliver Christensen (Odense), Mads Hermansen (Brøndby), Peter Vindahl Jensen (Nordsjælland)

Difensori: Frederik Alves Ibsen (West Ham), Mads Bech Sørensen (Brentford), Mads Roerslev Rasmussen (Brentford), Andreas Poulsen (Austria Wien), Rasmus Carstensen (Silkeborg), Sebastian Hausner (AGF Århus), Victor Kristiansen (Copenhagen), Victor Nelsson (Copenhagen)

Centrocampisti: Gustav Isaksen (Midtjylland), Jacob Bruun Larsen (Anderlecht), Jesper Lindstrøm (Brøndby), Magnus Kofod Andersen (Nordsjælland), Morten Hjulmand (Lecce), Nikolas Nartey (Sandhausen), Anders Dreyer (Midtjylland)

Attaccanti: Mohamed Daramy (Copenhagen), Nikolai Baden Frederiksen (Tirol, in prestito dalla Juventus), Nikolai Laursen (Emmen), Wahid Faghir (Vejle), Carl Holse Justesen (Rosenborg)

Aggiunti: Victor Kristiansen (DF)

Esclusi: Victor Jensen (CM)

Portieri: Étienne Green (Saint-Étienne), Illan Meslier (Leeds United), Dimitry Bertaud (Montpellier)

Difensori: Colin Dagba (Paris Saint-Germain), Benoît Badiashile (Monaco), Ibrahima Konaté (Leipzig), Axel Disasi (Monaco), Faitout Maouassa (Rennes), Adrien Truffert (Rennes), Pierre Kalulu (AC Milan), Dayot Upamecano (Leipzig)

Centrocampisti: Houssem Aouar (Lyon), Maxence Caqueret (Lyon), Aurelien Tchouameni (Monaco), Romain Faivre (Brest), Youssouf Fofana (Monaco), Boubakary Soumaré (LOSC Lille), Eduardo Camavinga (Rennes), Jonathan Ikoné (LOSC Lille)

Attaccanti: Moussa Diaby (Leverkusen), Odsonne Édouard (Celtic), Amine Gouiri (Nice), Arnaud Kalimuendo-Muinga (Lens)

Aggiunti: Étienne Green (PT), Dayot Upamecano (DF), Axel Disasi (DF), Houssem Aouar (CM), Maxence Caqueret (CM), Youssouf Fofana (CM), Moussa Diaby (AT), Arnaud Kalimuendo (AT)

Esclusi: Alban Lafont (PT), Jules Koundé (DF), Wesley Fofana (DF), Matteo Guendouzi (CM), Armand Lauriente (CM), Alexis Claude Maurice (CM), Boubacar Kamara (CM), Randal Kolo Muani (AT)

Portieri: Markus Schubert (Eintracht Frankfurt, in prestito dallo Schalke), Finn Dahmen (Mainz), Lennart Grill (Leverkusen)

Difensori: Josha Vagnoman (Hamburg), Nico Schlotterbeck (Union Berlin), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Paul Jaeckel (Greuther Fürth), Ismail Jakobs (Köln), Lars Lukas Mai (Darmstadt, in prestito dal Bayern München)

Centrocampisti: Ridle Baku (Wolfsburg), David Raum (Greuther Fürth), Niklas Dorsch (Gent), Arne Maier (Arminia Bielefeld, in prestito dall'Hertha Berlin), Salih Özcan (Köln), Anton Stach (Greuther Fürth), Vitaly Janelt (Brentford), Mateo Klimowicz (Stuttgart)

Attaccanti: Jonathan Burkardt (Mainz), Lukas Nmecha (Anderlecht, in prestito dal Manchester City), Mergim Berisha (Salzburg), Janni Sera (Holstein Kiel), Florian Wirtz (Leverkusen), Karim Adeyami (Salzburg)

Aggiunti: Paul Jaeckel (DF), Lars Lukas Mai (DF), Florian Wirtz (AT), Janni Sera (AT), Karim Adeyami (AT),

Esclusi: Stephan Ambrosius (DF), Malick Thiaw (DF), Maxim Leitsch (DF), Florian Krüger (AT), Youssoufa Moukoko (AT)

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina)



Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Del Prato (Reggina), Matteo Lovato (Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari)

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia, in prestito dalla Fiorentina), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa)

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia, in prestito dai Wolves), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari)

Aggiunti: Pietro Beruatto (DF), Alessandro Vogliacco (DF), Youssef Maleh (CM), Samuele Ricci (CM), Riccardo Sottil (AT)

Esclusi: Gianluca Frabotta (DF), Matteo Gabbia (DF), Riccardo Marchizza (DF), Sandro Tonali (CM), Lorenzo Colombo (AT)

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax)

Difensori: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (LOSC Lille), Danilho Doekhi (Vitesse), Mats Knoester (Reims), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV Eindhoven)

Centrocampisti: Javairô Dilrosun (Hertha Berlin), Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Azor Matusiwa (Groningen), Dani de Wit (AZ Alkmaar)

Attaccanti: Myron Boadu (AZ Alkmaar), Brian Brobbey (Ajax), Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Justin Kluivert (Leipzig), Kaj Sierhuis (Reims)

Aggiunti: Devyne Rensch (DF), Mats Knoester (DF), Azor Matusiwa (CM), Kaj Sierhuis (AT), Calvin Stengs (AT)

Esclusi: Deyovaisio Zeefuik (DF), Lutsharel Geertruida (DF), Teun Koopmeiners (CM), Ludovit Reis (CM), Noa Lang (AT), Cody Gakpo (AT)

Rosa ridotta a 22 giocatori dopo il ritiro di Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik e Ludovit Reis, sostituiti solo con Mats Knoester e Kaj Sierhuis.

Portieri: Diogo Costa (Porto), João Virgínia (Everton), Luís Maximiano (Sporting CP)

Difensori: Diogo Leite (Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan, in prestito dal Manchester United), Pedro Pereira (Crotone, in prestito dal Benfica), Abdu Conté (Moreirense), Tiago Djaló (LOSC Lille), Tomás Tavares (Farense)

Centrocampisti: Daniel Bragança (Sporting CP), Fábio Vieira (Porto), Filipe Soares (Moreirense), Florentino Luís (Monaco, in prestito dal Benfica), Gedson Fernandes (Galatasaray, in prestito dal Benfica), Romário Baró (Porto), Vítinha (Wolves, in prestito dal Porto), Gonçalo Ramos (Benfica)

Attaccanti: Dany Mota (Monza), Francisco Conceição (Porto), Jota (Real Valladolid, in prestito dal Benfica), Rafael Leão (AC Milan), Tiago Tomás (Sporting CP)

Aggiunti: Abdu Conté (DF), Romário Baró (CM), Jota (AT), Rafael Leão (AT)

Esclusi: Thierry Correia (DF), Pedro Gonçalves (CM), Trincão (AT), João Mário (AT)

Portieri: Álvaro Fernández (Huesca), Josep Martínez (Leipzig), Iñaki Peña (Barcelona)

Difensori: Marc Cucurella (Getafe), Óscar Gil (Espanyol), Alejandro Francés (Zaragoza), Adriá Pedrosa (Espanyol), Juan Miranda (Real Betis, in prestito dal Barcelona), Jorge Cuenca (Almería, in prestito dal Villarreal), Hugo Guillamón (Valencia), Óscar Mingueza (Barcelona)

Centrocampisti: Brahim Díaz (AC Milan), Bryan Gil (Eibar), Oihen Sancet (Athletic), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Jon Moncayola (Osasuna), Gonzalo Villar (Roma), Fran Beltrán (Celta), Manu García (Sporting).

Attaccanti: Javier Puado (Espanyol), Yeremi Pino (Villarreal), Fernando Niño (Villarreal), Abel Ruiz (Braga).

Aggiunti: Iñaki Peña (PT), Óscar Gil (DF), Alejandro Francés (DF), Oihen Sancet (CM), Bryan Gil (AT), Fernando Niño (AT)

Esclusi: Álex Domínguez (PT), Pipa (DF), Ricard Puig (CM), Ander Barrenetxea (CM), Álex Pozo (CM), Dani Gómez (AT)