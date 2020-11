EURO Under 21 2021: la guida completa

Chi si è qualificato?

Ungheria (nazione ospitante)

Slovenia (nazione ospitante)

Danimarca (vincente Gruppo 8)

Inghilterra (vincente Gruppo 3)

Francia (vincente o seconda Gruppo 2)

Italia (vincente Gruppo 1)

Olanda (vincente o seconda Gruppo 7)

Portogallo (vincente o seconda Gruppo 7)

Russia (vincente Gruppo 5)

Spagna (vincente Gruppo 6 - detentore)

Svizzera (vincente o seconda Gruppo 2)

Altre cinque squadre verranno confermate mercoledì

Quando si terrà il sorteggio?

Il sorteggio della fase finale si terrà giovedì 10 dicembre a Nyon, in Svizzera, e suddividerà le 16 squadre in quattro gironi da quattro (A, B, C, D). I co-organizzatori dell'Ungheria verranno piazzati come squadra 1 del Gruppo A, mentre la Slovenia come squadra 1 del Gruppo B. Le altre squadre saranno divise in fasce in base al ranking UEFA per coefficienti al termine delle qualificazioni.

Quando sarà la fase finale?

Highlights finale 2019: Spagna-Germania 2-1

EURO U21 del 2021 ha un formato e un calendario unico, con fase a gironi e ad eliminazione diretta che si disputeranno in due momenti separati. La fase a gironi si terrà infatti dal 24 al 31 marzo 2021. Le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

Dove si giocherà?

Il torneo si giocherà in Ungheria e Slovenia mentre la finale si disputerà il 6 giugno 2021 a Lubiana.

Qual è il format?

Le quattro squadre si affronteranno tra di loro in un girone all'italiana, con prime e seconde che andranno ai quarti di finale. In seguito il torneo sarà a eliminazione diretta. La spiegazione completa può essere consultata nel regolamento.

Chi ha vinto le ultime edizioni?

2019: Spagna

2017: Germania

2015: Svezia

2013: Spagna

2011: Spagna