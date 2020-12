EURO Under 21 2021: le squadre qualificate

Per la prima volta 16 squadre prenderanno parte a una fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21: ecco la nostra guida alle contendenti.

GRUPPO A

Amichevoli da giugno 2019: G7 V1 P2 S4 GF6 GS12

Miglior risultato a EURO Under 21: semifinale (1986)

Ultimo EURO Under 21: 1996 (quarti di finale)

Ct: Zoltán Gera

Quarto in classifica per numero di presenze in nazionale maggiore (97), Gera allena l'Under 21 dal 2019.



Osservato speciale: Bence Bíró

L'attaccante dell'MTK Budapest ha segnato una tripletta in amichevole contro la Slovenia, che come l'Ungheria ospiterà la fase finale.

Lo sapevi?

L'Ungheria ha perso in semifinale contro la Spagna nel 1986 nonostante cinque vittorie nel girone e un 5-1 sulla Polonia ai quarti.

Risultati Gruppo 9: G8 V6 P0 S2 GF22 GS10

Miglior marcatore qualificazioni: Lukas Nmecha (7)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (2009, 2017)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (vicecampione)

Ct: Stefan Kuntz

Vincitore di EURO '96, con la Germania, Kuntz allena l'Under 21 dal 2016.

Osservato speciale: Ridle Baku

Il centrocampista si chiama così in onore di Karl-Heinz Riedle e ha già giocato in nazionale maggiore dopo le ottime prestazioni con il Mainz.

Lo sapevi?

Cinque giocatori che hanno vinto l'Europeo Under 21 del 2009 sono partiti titolari contro l'Argentina nella finale di Coppa del Mondo FIFA 2014.

Risultati Gruppo 8: G10 V6 P2 S2 GF22 GS7

Miglior marcatore qualificazioni: Valentin Mihăilă (5)

Miglior risultato a EURO Under 21: semifinale (2019)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (semifinale)

Adrian Mutu festeggia la qualificazione con la Romania Getty Images

Ct: Adrian Mutu

Capocannoniere di tutti i tempi (in condivisione) della Romania, è ricordato per i suoi trascorsi in Italia ed è Ct dell'Under 21 da gennaio 2020.

Osservato speciale: Ianis Hagi

Altro nome illustre del calcio rumeno, Ianis è figlio del leggendario Gheorghe e gioca in Scozia nei Rangers.

Lo sapevi?

La partita della fase a gironi del 2019 contro l'Inghilterra è rimasta sullo 0-0 per 75 minuti ma si è conclusa 4-2 per la Romania!

Risultati Gruppo 7: G10 V9 P0 S1 GF46 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Dani de Wit (10)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (2006, 2007)

Ultimo EURO Under 21: 2013 (semifinale)

Guarda i gol più belli del torneo Under 21 del 2007

Ct: Erwin van de Looi

L'ex allenatore di Groningen e Willem II ha sostituito Art Langeler nel 2018.



Osservato speciale: Cody Gakpo

Già titolare nel PSV Eindhoven, segna e serve assist con costanza.

Lo sapevi?

L'Olanda ha raggiunto la finale del 2007 eliminando l'Inghilterra dopo una lunga serie di calci di rigore (32 tiri in totale).

GROUP B

Amichevoli da giugno 2019: G10 V2 P7 S1 GF15 GS14

Miglior risultato a EURO Under 21: esordio

Ultimo EURO Under 21: N/D

Ct: Milenko Ačimovič

L'ex direttore sportivo dell'Olimpija Ljubljana ha esordito da allenatore accettando la chiamata dell'Under 21 nel 2020.

Osservato speciale: Dejan Petrovič

Il centrocampista, che ha già giocato in nazionale maggiore, è sceso in campo in UEFA Europa League 2020/21 con il Rapid Wien.

Lo sapevi?

La Slovenia ha centrato la sua vittoria più ampia di sempre battendo l'Estonia per 7-1 nelle qualificazioni per l'edizione 2015.

Risultati Gruppo 6: G10 V9 P1 S0 GF20 GS1

Miglior marcatore qualificazioni: Dani Olmo (3)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (campione)

Highlights finale 2019: Spagna - Germania 2-1

Ct: Luis de la Fuente

Allenatore della Rojita dal 2018, ha vinto il titolo europeo nel 2019.



Osservato speciale: Brahim Díaz

L'attaccante del Real Madrid è in prestito al Milan e ha già segnato diversi gol.

Lo sapevi?

La finale del 2013, vinta dalla Spagna sull'Italia per 4-2, è stata la finale unica con più gol nella storia del torneo.

Risultati Gruppo 4: G10 V6 P3 S1 GF20 GS4

Miglior marcatore qualificazioni: Ladislav Krejčí (5)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (2002)

Ultimo EURO Under 21: 2017 (fase a gironi)

Ct: Karel Krejčí

Vice di Pavel Vrba per molto tempo, Krejčí ha vinto il campionato 2015/16 con il Plzeň ed è diventato Ct della nazionale Under 21 nel 2018.

Osservato speciale: Jan Matoušek

Il trequartista è di proprietà dello Slavia Praha ma è in prestito allo Slovan Liberec per la stagione 2020/21.

Lo sapevi?

Petr Čech è stato l'eroe della finale del 2002, mantenendo la porta inviolata e parando due calci di rigore in finale contro la Francia.

Risultati Gruppo 1: G9 V8 P1 S1 GF27 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Gianluca Scamacca (6)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (1992, 1994, 1996, 2000, 2004)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (fase a gironi)

Ct: Paolo Nicolato

Allenatore esperto che ha lavorato prevalentemente nel Chievo, ha conquistato il secondo posto con l'Italia a EURO Under 19 nel 2018.



Osservato speciale: Patrick Cutrone

L'ex attaccante del Milan ha giocato con la nazionale maggiore nel 2018 ed è attualmente in prestito alla Fiorentina dal Wolverhampton.

Lo sapevi?

Italia e Spagna sono le nazioni che hanno vinto più volte il torneo. I cinque titoli degli azzurrini sono arrivati in appena sette edizioni.

GRUPPO C

Risultati Gruppo 5: G10 V7 P2 S1 GF22 GS4

Miglior marcatore qualificazioni: Fedor Chalov (4)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (1980, 1990)

Ultimo EURO Under 21: 2013 (fase a gironi)

Ct: Mikhail Galaktionov

È diventato allenatore dell'Under 21 nel 2018 dopo aver lavorato per molto tempo con le nazionali giovanili.

Osservato speciale: Matvei Safonov

Il portiere del Krasnodar ha subito un solo gol in sette partite di qualificazione.

Lo sapevi?

L'URSS ha battuto la Jugoslavia con un 7-3 complessivo nella doppia finale del 1990.

Risultati Gruppo 1: G10 V7 P0 S3 GF19 GS12

Miglior marcatore qualificazioni: Sveinn Aron Gudjohnsen (5)

Miglior risultato a EURO Under 21: fase a gironi (2011)

Ultimo EURO Under 21: 2011 (fase a gironi)

Ct: Arnar Thór Vidarsson

È uno dei tre fratelli che hanno seguito le orme del padre nell'Islanda; ha giocato e allenato in Belgio.

Osservato speciale: Jón Dagur Thorsteinsson

Ex esterno del Fulham, oggi gioca in Danimarca all'AGF e ha già compiuto il salto in nazionale maggiore.

Lo sapevi?

Nell'Islanda del 2011 c'erano Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Kolbeinn Sigthórsson e Alfred Finnbogason.

Risultati Gruppo 2: G10 V9 P0 S1 GF32 GS10

Miglior marcatore qualificazioni: Odsonne Édouard (11)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (1988)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (semifinale)

Odsonne Édouard ha segnato molto con la Francia nelle qualificazioni Getty Images

Ct: Sylvain Ripoll

Giocatore e poi allenatore del Lorient, Ripoll allena l'Under 21 dal 2017.

Osservato speciale: Odsonne Édouard

Cresciuto nel vivaio del PSG, l'attaccante del Celtic è stato il capocannoniere del campionato scozzese 2019/20.

Lo sapevi?

Prima dell'edizione 2019, la Francia non partecipava alla fase finale dal 2006.

Risultati Gruppo 8: G10 V8 P2 S0 GF21 GS9

Miglior marcatore qualificazioni: Andreas Olsen (7)

Miglior risultato a EURO Under 21: semifinale (1992, 2015)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (fase a gironi)

Ct: Albert Capellas

L'ex coordinatore del vivaio del Barcellona è stato nominato Ct nel 2019.

Osservato speciale: Jacob Bruun Larsen

L'esterno dell'Hoffenheim ha già giocato in nazionale maggiore e ha servito al maggior numero di assist nelle qualificazioni.

Lo sapevi?

La Danimarca non ha superato la fase a gironi del 2019 pur vincendo due partite su tre.

GRUPPO D

Risultati Gruppo 7: G10 V9 P0 S1 GF29 GS9

Miglior marcatore qualificazioni: Fábio Vieira (5)

Miglior risultato a EURO Under 21: vicecampione (1994, 2015)

Ultimo EURO Under 21: 2017 (fase a gironi)

Ct: Rui Jorge

L'ex terzino sinistro, sette volte campione del Portogallo, allena l'Under 21 dal 2010.

Osservato speciale: Rafael Leão

L'attaccante è già alla seconda stagione nel Milan, dove compete per un posto da titolare.

Lo sapevi?

Tre giocatori della squadra battuta dalla Svezia ai rigori nella finale del 2015 sono partiti titolari nella finale di UEFA EURO 2016: Raphaël Guerreiro, João Mário e William Carvalho.

Risultati Gruppo 4: G10 V6 P2 S2 GF37 GS7

Miglior marcatore qualificazioni: Luka Ivanušec (7)

Miglior risultato a EURO Under 21: fase a gironi (2000, 2004, 2019)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (fase a gironi)

Highlights 2019: Croazia - Inghilterra 3-3

Ct: Igor Bišćan

L'ex difensore del Liverpool e della Dinamo Zagabria è stato nominato Ct nel 2019 dopo buoni risultati a livello di club.

Osservato speciale: Luka Ivanušec

Il centrocampista della Dinamo Zagreb ha collezionato la prima presenza in nazionale maggiore a soli 18 anni.

Lo sapevi?

La Croazia non ha mai vinto alla fase finale e ha collezionato un pareggio e due sconfitte nei tre tornei disputati finora.

Risultati Gruppo 3: G10 V9 P1 S0 GF34 GS9

Miglior marcatore qualificazioni: Eddie Nketiah (13)

Miglior risultato a EURO Under 21: campione (1982, 1984)

Ultimo EURO Under 21: 2019 (fase a gironi)

Ct: Aidy Boothroyd

L'ex allenatore del Watford ha preso il posto di Gareth Southgate sulla panchina dell'Under 21 nel 2016.

Osservato speciale: Eddie Nketiah

Attaccante dell'Arsenal che ricorda Ian Wright, è il miglior marcatore di sempre dell'Inghilterra Under 21.

Lo sapevi?

L'Inghilterra partecipa alla fase finale per la 16ª volta. Solo l'Italia ha fatto meglio (21).

Gruppo 2 record: G10 V9 P0 S1 GF26 GS8

Miglior marcatore qualificazioni: Andi Zeqiri (9)

Miglior risultato a EURO Under 21: vicecampione (2011)

Ultimo EURO Under 21: 2011 (vicecampione)

Ct: Mauro Lustrinelli

L'ex attaccante della Svizzera e allenatore del Thun ha preso il posto di Heinz Moser nel 2018.

Osservato speciale: Andi Zeqiri

L'attaccante è stato per un breve periodo alla Juventus e ora gioca nel Brighton.

Lo sapevi?

Nel 2011, con Yann Sommer in porta, la Svizzera non ha subito gol sino alla finale persa 2-0 contro la Spagna.