Conosciamo le semifinaliste di UEFA Youth League: Benfica - Club Brugge, Real Madrid - Paris Saint-Germain
mercoledì 18 marzo 2026
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Venerdì 17 aprile, nelle semifinali di Losanna, il Benfica affronterà il Club Brugge e il Real Madrid sfiderà il Paris Saint-Germain.
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Nelle semifinali di UEFA Youth League in programma venerdì 17 aprile, il Benfica giocherà contro il Club Brugge, mentre il Real Madrid affronterà il Paris Saint-Germain.
Lo Stade de la Tuilière ospiterà la fase finale a causa dei lavori di ristrutturazione in corso presso la sede abituale in Svizzera, lo stadio Colovray di Nyon. Vi presentiamo le squadre in lizza per la finale di lunedì 20 aprile.
La fase finale di Losanna
Semifinali (venerdì 17 aprile): Stade de la Tuilière, Losanna
Benfica - Club Brugge
Real Madrid - Paris Saint-Germain
Inizio delle partite alle 14:00 e alle 18:45; l'ordine degli incontri è ancora da confermare.
Finale (lunedì 20 aprile): Stade de la Tuilière, Losanna
Benfica / Club Brugge - Real Madrid / Paris Saint-Germain (18:45)
Orari CET
Guida alle squadre
- Le semifinali vedono in campo due ex campioni (Benfica e Real Madrid), un'altra squadra che ha già raggiunto la finale (il Paris) e una esordiente (il Club Brugge).
- Per il terzo anno consecutivo, nessuna squadra è riuscita a qualificarsi per la fase finale a quattro per due stagioni di fila.
- Tutte e quattro le squadre rimaste in gara provengono dal percorso UEFA Champions League: il Benfica (2° posto in classifica), il Club Brugge (3°), il Real Madrid (4°) e il Paris (13°).
Benfica - Club Brugge
- È il primo incrocio tra le due squadre in UEFA Youth League .
Benfica
Fase campionato: 7-1 in casa contro Qarabağ, 2-5 in trasferta contro Chelsea, 5-1 in casa contro Newcastle United, 5-0 in casa contro Bayer Leverkusen, 4-0 in trasferta contro Ajax, 3-0 in casa contro Napoli (2nd place)
Sedicesimi di finale: 3-2 in casa contro Slavia Praha
Ottavi di finale: 6-1 in casa contro AZ Alkmaar
Quarti di finale: 3-2 in trasferta contro Inter
Migliori marcatori: Gonçalo Moreira, Francisco Silva 9
Miglior piazzamento: vincitore (2021/22)
Precedenti nelle fasi finali (dalle semifinali in poi):
2021/22: 2-2, 4-3dcr contro Juventus (semifinale), 6-0 contro Salzburg (finale)
2019/20: 3-0 contro Ajax (semifinale), 2-3 contro Real Madrid (finale)
2016/17: 4-2 contro Real Madrid (semifinale), 1-2 contro Salzburg (finale)
2013/14: 4-0 contro Real Madrid (semifinale), 0-3 contro Barcelona (finale)
Club Brugge
Fase campionato: 1-0 in casa contro Monaco 2-0 in trasferta contro Atalanta, 3-0 in trasferta contro Bayern München, 2-0 in casa contro Barcelona, 1-2 in trasferta contro Sporting CP, 2-1 in casa contro Arsenal (3° posto)
Sedicesimi di finale: 3-2 in casa contro Monaco
Ottavi di finale: 1-0 in trasferta contro Žilina
Quarti di finale: 4-0 in trasferta contro Atlético de Madrid
Miglior marcatore: Yanis Musuayi 5
Miglior piazzamento: Knockout play-offs (2019/20, 2021/22)
Precedenti nelle fasi finali (dalle semifinali in poi):
all'esordio
Real Madrid - Paris Saint-Germain
- Il Paris ha battuto il Real Madrid per 3-1 nella semifinale della stagione 2015/16 a Nyon. Il Real Madrid aveva vinto per 1-0 a Parigi nei quarti di finale della stagione 2013/14; le due squadre si erano affrontate anche nella fase a gironi della stagione 2015/16, con entrambe le partite concluse con una vittoria in casa, e nuovamente nella stagione 2019/20, quando il Real Madrid, poi vincitore del titolo, si è imposto per 6-3 in casa e per 2-1 in trasferta.
Real Madrid
Fase campionato: 3-2 in casa contro Marseille, 4-1 in trasferta contro Kairat Almaty, 1-0 in casa contro Juventus, 4-0 in trasferta contro Liverpool, 2-0 in trasferta contro Olympiacos, 0-4 in casa contro Manchester City (4th place)
Sedicesimi di finale: 5-2 in casa contro Marseille
Ottavi di finale: 1-0 in casa contro Chelsea
Quarti di finale: 2-1 in casa contro Sporting CP
Migliori marcatori: Jaime Barroso, Roberto Martín, Jacobo Ortega 3
Miglior piazzamento: vincitore (2019/20)
Precedenti nelle fasi finali (dalle semifinali in poi):
2019/20: 2-1 contro Salzburg (semifinale), 3-2 contro Benfica (finale)
2016/17: 2-4 contro Benfica (semifinale)
2015/16:1-3 contro Paris Saint-Germain (semifinale)
2013/14: 0-4 contro Benfica (semifinale)
Paris Saint-Germain
Fase campionato: 5-1 in casa contro Atalanta, 1-2 in trasferta contro Barcelona, 2-2 in trasferta contro Bayer Leverkusen, 3-0 in casa contro Bayern München, 5-2 in casa contro Tottenham Hotspur, 1-1 in trasferta contro Athletic Club (13° posto)
Sedicesimi di finale: 4-0 in casa contro Dinamo-Minsk
Ottavi di finale: 6-1 in casa contro HJK Helsinki
Quarti di finale: 1-0 in trasferta contro Villarreal
Migliori marcatori: Adam Ayari, Pierre Mounguengue 5
Miglior piazzamento: Runners-up (2015/16)
Precedenti nelle fasi finali (dalle semifinali in poi):
2015/16: 3-1 contro Real Madrid (semifinale), 1-2 contro Chelsea (finale)