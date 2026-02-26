La fase finale di UEFA Youth League si giocherà a Losanna
giovedì 26 febbraio 2026
La fase finale del 2026 si giocherà a Losanna il 17 e 20 aprile.
La fase finale della UEFA Youth League del 2026 è un torneo a eliminazione diretta tra quattro squadre e si giocherà il 17 e il 20 aprile a Losanna.
Le informazioni relative all'evento saranno pubblicate qui a ridosso della data dell'evento.
Date sorteggi e partite
Percorso UEFA Champions League
Sorteggio: 28 agosto, Montecarlo
Giornata 1: 16/17/18 settembre
Giornata 2: 30 settembre/1° ottobre
Giornata 3: 21/22 ottobre
Giornata 4: 4/5 novembre
Giornata 5: 25/26 novembre
Giornata 6: 9/10 dicembre
Percorso Campioni nazionali
Sorteggio: 1° settembre, Nyon
Andata primo turno: 17 settembre
Ritorno primo turno: 1° ottobre
Andata secondo turno: 22 ottobre
Ritorno secondo turno: 5 novembre
Andata terzo turno: 26 novembre
Ritorno terzo turno: 10 dicembre
Fase a eliminazione diretta
Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon
Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio
Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 6 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 24/25 febbraio
Quarti di finale: 17/18 marzo
Semifinali: 17 aprile (Losanna)
Finale: 20 aprile (Losanna)