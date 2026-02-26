La fase finale di UEFA Youth League si giocherà a Losanna

La fase finale della UEFA Youth League del 2026 è un torneo a eliminazione diretta tra quattro squadre e si giocherà il 17 e il 20 aprile a Losanna.

Le informazioni relative all'evento saranno pubblicate qui a ridosso della data dell'evento.

Date sorteggi e partite

Percorso UEFA Champions League

Sorteggio: 28 agosto, Montecarlo

Giornata 1: 16/17/18 settembre

Giornata 2: 30 settembre/1° ottobre

Giornata 3: 21/22 ottobre﻿

Giornata 4: 4/5 novembre

Giornata 5: 25/26 novembre﻿

Giornata 6: 9/10 dicembre

Percorso Campioni nazionali

Sorteggio: 1° settembre, Nyon

Andata primo turno: 17 settembre

Ritorno primo turno: 1° ottobre

Andata secondo turno: 22 ottobre﻿

Ritorno secondo turno: 5 novembre

Andata terzo turno: 26 novembre

Ritorno terzo turno: 10 dicembre

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Losanna)

Finale: 20 aprile (Losanna)