I quarti di finale di UEFA Youth League iniziano il 17 marzo: Atleti-Club Brugge, Villarreal-Paris, Real Madrid-Sporting, Inter-Benfica

I quarti di finale di UEFA Youth League si giocano il 17 e il 18 marzo e determinano le quattro squadre che accederanno alle finals, in programma a Losanna il 17 e il 20 aprile.

Tutte le sfide della fase a eliminazione diretta sono in gara unica. Se il risultato è di parità al termine dei 90 minuti, si procede direttamente ai calci di rigore.

Verso le finals Quarti di finale: Martedì 17 marzo Atlético Madrid - Club Brugge (14:00)

Villarreal - Paris Saint-Germain (16:00) Mercoledì 18 marzo Real Madrid - Sporting CP (14:00)

Inter - Benfica (16:00) Orari CET Semifinali (venerdì 17 aprile): Losanna Inter / Benfica - Atlético Madrid / Club Brugge

Real Madrid / Sporting CP - Villarreal / Paris Saint-Germain Finale (Lunedì 20 aprile): Losanna Inter / Benfica / Atlético Madrid / Club Brugge - Real Madrid / Sporting CP / Villarreal / Paris Saint-Germain Ordine degli incontri e orari di inizio delle finals a Losanna da stabilire

Guida alle squadre

Ai quarti di finale partecipano due ex vincitrici (Benfica e Real Madrid), un'altra ex finalista (il Paris Saint-Germain) e altre due ex semifinaliste (Atletico Madrid e Sporting). L'Inter non ha mai superato i quarti di finale, mentre il Club Brugge e il Villarreal sono a questa fase per la prima volta.

Questa è la terza volta che la Spagna ha tre squadre ai quarti di finale dopo il 2016/17 e il 2017/18. L'unica altra nazione a essere riuscita nell'impresa è stata l'Inghilterra nel 2013/14 e nel 2017/18.

Per il terzo anno consecutivo, nessun club raggiungerà le finals per due stagioni di fila.

Tutte le otto squadre ancora in gara provengono dal percorso UEFA Champions League: Benfica (2° posto in classifica), Club Brugge (3°), Real Madrid (4°), Villarreal (5°), Atleti (7°), Sporting (12°), Paris (13°) e Inter (14°).

Dove guardare la Youth League: TV/streaming

Martedì 17 marzo

Atlético Madrid-Club Brugge (14:00)

L'Atleti ha raggiunto i quarti di finale per la sesta volta, anche se ha vinto solo una volta su cinque (2021/22).

Il Club Brugge è la seconda squadra belga a raggiungere i quarti di finale dopo l'Anderlecht, che ha battuto il Porto 5-0 nel 2014/15 e il Barcellona 2-0 nel 2015/16 (anche se in casa in entrambe le partite).

Queste squadre si sono incontrate quattro volte nella competizione, sempre nella fase a gironi. Il Club Brugge ha vinto entrambe le partite nel 2018/19, mentre nel 2022/23 le squadre hanno vinto le rispettive gare in trasferta.

Villarreal - Paris Saint-Germain (16:00)

Il Villarreal è il quarto club spagnolo a raggiungere i quarti di finale dopo Atlético, Barcellona e Real Madrid.

Il Paris è ai quarti di finale per la quarta volta e ha già superato il turno una volta, arrivando secondo nel 2015/16.

Le squadre si incontrano per la prima volta in questa competizione.

Mercoledì 18 marzo

Real Madrid - Sporting CP (14:00)

Il Real, campione nel 2019/20, è ai quarti per la nona volta (record, due volte in più di qualsiasi altra squadra) e spera di eguagliare il record del Barcellona, che è arrivato a cinque semifinali.

Lo Sporting, unica squadra rimasta imbattuta nella competizione in questa stagione, è al terzo quarto di finale in cinque anni e spera di emulare la sua corsa alle semifinali del 2022/23.

Le squadre si sono incontrate nella fase a gironi 2016/17, con il Madrid che ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-1 in trasferta.

Inter - Benfica (16:00)