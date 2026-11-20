Quarti di finale e spareggi UEFA Nations League: Spagna-Francia, Norvegia-Inghilterra
venerdì 20 novembre 2026
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Sono stati definiti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta e degli spareggi della UEFA Nations League 2026/27, tra cui spiccano le sfide tra Spagna e Francia, e Norvegia contro Inghilterra.
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A marzo, nei quarti di finale della UEFA Nations League, la Spagna affronterà la Francia, mentre i Paesi Bassi sfideranno i campioni in carica del Portogallo.
Scopri gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta e degli spareggi dopo il sorteggio tenutosi venerdì 20 novembre a Nyon, in Svizzera.
Sorteggio fase a eliminazione diretta
Quarti di finale
Spagna - Francia
Norvegia - Inghilterra
Paesi Bassi - Portogallo
Belgio - Germania
I quarti di finale si disputano con partite di andata e ritorno e si terranno a marzo 2027. Le squadre indicate per seconde sono state inserite tra le teste di serie e giocheranno le partite di ritorno in casa. Le vincitrici si qualificano per la fase finale di Nations League.
Semifinali
Paesi Bassi/Portogallo - Spagna/Francia
Belgio/Germania - Norvegia/Inghilterra
Le semifinali si disputeranno in partita secca e si terranno mercoledì 9 e giovedì 10 giugno 2027. La finale per il terzo posto e quella per il primo si disputeranno domenica 13 giugno. La sede deve ancora essere confermata.
Spareggi
Spareggi Lega A/B
Bosnia-Erzegovina - Danimarca
Ungheria - Serbia
Repubblica d'Irlanda - Croazia
Slovenia - Galles
Gli spareggi delle Leghe A e B si giocheranno a marzo 2027 con partite d'andata e ritorno. Le squadre indicate per seconde sono state inserite tra le teste di serie e giocheranno la partita di ritorno in casa. Le vincitrici accederanno alla Lega A nella stagione 2028/29, mentre le squadre sconfitte passeranno alla Lega B.
Spareggi Lega B/C
Cipro - Macedonia del Nord
Estonia - Romania
Isole Faroe - Georgia
Bielorussia - Israele
Gli spareggi della Lega B/C si disputano con partite d'andata e ritorno nel marzo 2027. Le squadre indicate per seconde sono state inserite tra le teste di serie e giocheranno la partita di ritorno in casa. Le vincitrici accederanno alla Lega B nella stagione 2028/29, mentre le squadre sconfitte passeranno alla Lega C.
Quando si disputeranno le partite della fase a eliminazione diretta e degli spareggi?
Le partite di andata dei quarti di finale e degli spareggi sono in linea di massima in programma giovedì 25 o sabato 27 marzo. Le partite di ritorno si disputeranno domenica 28 e martedì 30 marzo. I vincitori dei quarti di finale si qualificano alla fase finale della prossima estate.
La prima semifinale si disputerà mercoledì 9 giugno alle ore 21:00 CET, mentre la seconda è in programma 24 ore dopo. La finale si disputerà domenica 13 giugno alle ore 21:00 CET, mentre lo spareggio per il terzo posto è in programma nella stessa giornata.
La UEFA pubblicherà in seguito il calendario esatto di tutte le partite degli spareggi e della fase a eliminazione diretta.
La UEFA Nations League cambia nel 2028/29
A partire dall’edizione 2028/29, la UEFA Nations League passerà dalle attuali quattro leghe a tre leghe composte da 18 squadre ciascuna. Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre. Con 55 squadre partecipanti, la Lega C comprenderà un girone da sette squadre. Questo fa parte di un nuovo modello per le competizioni per nazionali maschili.