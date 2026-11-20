A marzo, nei quarti di finale della UEFA Nations League, la Spagna affronterà la Francia, mentre i Paesi Bassi sfideranno i campioni in carica del Portogallo.

Scopri gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta e degli spareggi dopo il sorteggio tenutosi venerdì 20 novembre a Nyon, in Svizzera.

Date e orari di inizio

Sorteggio fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Spagna - Francia

Norvegia - Inghilterra

Paesi Bassi - Portogallo

Belgio - Germania

I quarti di finale si disputano con partite di andata e ritorno e si terranno a marzo 2027. Le squadre indicate per seconde sono state inserite tra le teste di serie e giocheranno le partite di ritorno in casa. Le vincitrici si qualificano per la fase finale di Nations League.

Semifinali

Paesi Bassi/Portogallo - Spagna/Francia

Belgio/Germania - Norvegia/Inghilterra

Le semifinali si disputeranno in partita secca e si terranno mercoledì 9 e giovedì 10 giugno 2027. La finale per il terzo posto e quella per il primo si disputeranno domenica 13 giugno. La sede deve ancora essere confermata.

Guarda i grandi gol in Nations League

Spareggi

Spareggi Lega A/B

Bosnia-Erzegovina - Danimarca

Ungheria - Serbia

Repubblica d'Irlanda - Croazia

Slovenia - Galles

Gli spareggi delle Leghe A e B si giocheranno a marzo 2027 con partite d'andata e ritorno. Le squadre indicate per seconde sono state inserite tra le teste di serie e giocheranno la partita di ritorno in casa. Le vincitrici accederanno alla Lega A nella stagione 2028/29, mentre le squadre sconfitte passeranno alla Lega B.

Spareggi Lega B/C

Cipro - Macedonia del Nord

Estonia - Romania

Isole Faroe - Georgia

Bielorussia - Israele

Gli spareggi della Lega B/C si disputano con partite d'andata e ritorno nel marzo 2027. Le squadre indicate per seconde sono state inserite tra le teste di serie e giocheranno la partita di ritorno in casa. Le vincitrici accederanno alla Lega B nella stagione 2028/29, mentre le squadre sconfitte passeranno alla Lega C.

Quando si disputeranno le partite della fase a eliminazione diretta e degli spareggi?

Le partite di andata dei quarti di finale e degli spareggi sono in linea di massima in programma giovedì 25 o sabato 27 marzo. Le partite di ritorno si disputeranno domenica 28 e martedì 30 marzo. I vincitori dei quarti di finale si qualificano alla fase finale della prossima estate.

La prima semifinale si disputerà mercoledì 9 giugno alle ore 21:00 CET, mentre la seconda è in programma 24 ore dopo. La finale si disputerà domenica 13 giugno alle ore 21:00 CET, mentre lo spareggio per il terzo posto è in programma nella stessa giornata.

La UEFA pubblicherà in seguito il calendario esatto di tutte le partite degli spareggi e della fase a eliminazione diretta.

La UEFA Nations League cambia nel 2028/29 A partire dall’edizione 2028/29, la UEFA Nations League passerà dalle attuali quattro leghe a tre leghe composte da 18 squadre ciascuna. Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre. Con 55 squadre partecipanti, la Lega C comprenderà un girone da sette squadre. Questo fa parte di un nuovo modello per le competizioni per nazionali maschili.

Procedura sorteggio