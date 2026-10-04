Quarta giornata UEFA Nations League, riepilogo e highlights: il Portogallo vola ai quarti, Højlund trascina la Danimarca

Gonçalo Ramos segna al 79' il gol della vittoria, consentendo al suo Portogallo di battere la Norvegia per 2-1 e diventare la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale della UEFA Nations League. Negli altri campi, Rasmus Højlund e Joshua Zirkzee sono protagonisti delle importanti vittorie di Danimarca e Paesi Bassi.

Vi raccontiamo le partite della quarta giornata di domenica.

Grecia e Germania si sono affrontati a Salonicco AFP via Getty Images

Una settimana dopo la loro prima vittoria in assoluto contro la Germania, la Grecia gioca una partita ordinata fermando i tedeschi sullo 0-0 a Salonicco.

I padroni di casa vanno vicini al gol per primi con un colpo di testa di Giorgos Masouras che viene respinto da Jonas Urbig, ma è la squadra di Jürgen Klopp a fare la partita nella prima frazione di gioco con ben 15 tiri in porta. Nella ripresa nessuno dei due portieri viene messo veramente alla prova, con Philipp Treu che sfiora solamente il gol con un tiro al volo che esce sopra la traversa.

Highlights: Paesi Bassi - Serbia 2-1 ﻿

I Paesi Bassi restano imbattuti sotto la guida di Xavi Hernández dopo che il gol di Joshua Zirkzee regala agli Orange una vittoria per 2-1 sulla Serbia a Eindhoven.

I padroni di casa dominano la prima mezz’ora e passano in vantaggio al 31' col calcio di punizione di Teun Koopmeiners che attraversa una mischia finendo in rete. Dopo soli quattro minuti, Mihajlo Cvetković pareggia con un colpo di testa, facendo sì che entrambe le squadre abbiano segnato e subìto gol in ciascuna delle partite disputate finora. Al 71' i Paesi Bassi trovano il gol della vittoria con un tiro da distanza ravvicinata di Zirkzee. Con questo risultato, gli Orange sono a quota due vittorie e due pareggi.

Guarda il gran gol di João Cancelo del Portogallo

La Seleção si qualifica matematicamente ai quarti di finale grazie alla vittoria in rimonta contro la Norvegia.

La Norvegia passa in vantaggio al 36' con uno spettacolare tiro al volo di Kristoffer Ajer. Il Portogallo pareggia dopo soli tre minuti con una conclusione potente di João Cancelo. I padroni di casa segnano la rete della vittoria al 79' con Gonçalo Ramos su assist di João Félix. I due volte campioni della Nations League mantengono così il vantaggio sino alla fine, prolungando la loro serie di vittorie nel Gruppo A4, nonostante l’espulsione di Francisco Conceição per doppia ammonizione nelle fasi finali della partita.

Highlights: Galles - Danimarca 0-1

Il rigore trasformato con freddezza da Rasmus Højlund assicura alla Danimarca la seconda vittoria di questa edizione, portando a cinque il numero di partite senza sconfitte contro il Galles.

La squadra di casa parte forte, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0 sino al 75', quando Højlund segna su rigore il suo terzo gol in quattro partite di Nations League.

Il meglio dagli altri campi

L'esultanza di Christoph Lang dopo il gol all'Austria AFP via Getty Images